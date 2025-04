Hnojení trávníku na jaře je zásadním krokem pro jeho zdraví, hustý porost a šťavnatou zelenou barvu.

Kdy a jak často hnojit trávník?

První jarní hnojení trávníku by se nemělo uspěchat. Potřebuje totiž čas, aby se po zimě probral a začal aktivně růst. Ideální doba přichází, když se tráva začne zbarvovat svěží zelení, obvykle v květnu. Příliš brzké hnojení by mohlo energii růstu zbytečně přesměrovat do listů na úkor kořenového systému.

Většinou postačí hnojit trávník dvakrát až třikrát během jara a léta. Často však postačí jedna dávka organického hnojiva na podzim a o výživu během sezony se postará mulčování.

Nejlepší čas pro hnojení trávníku poskytuje období krátkých přeháněk, které pomohou hnojivu lépe se rozpustit a vsáknout do půdy. Vyhněte se však silným dešťům, které by naopak hnojivo spláchly.

Čím hnojit trávník?

Kdy hnojit? Jarní hnojení trávníku: Hnojivo s vyšším obsahem dusíku podpoří rychlý růst. Letní hnojení trávníku: Hnojiva s nižším obsahem dusíku a vyšším podílem draslíku pomohou trávníku odolávat suchu a zátěži. Podzimní hnojení trávníku: Hnojiva s vyšším obsahem fosforu a draslíku podpoří růst kořenů a připraví trávník na zimu.

Chemická hnojiva slibují rychlý účinek, ale organická hnojiva jsou šetrnější k přírodě. Jejich další předností je, že vedle živin dodávají do půdy také organickou hmotu, která podporuje biologickou aktivitu a zlepšuje strukturu půdy. Živiny se navíc uvolňují pomalu, takže nedochází k popálení trávníku. Na druhou stranu trvá déle, než trávník začne na hnojení reagovat.

Skvělým a přirozeným způsobem, jak trávníku dodat živiny, je také mulčování. Jemně posekaná tráva ponechaná na trávníku se postupně rozkládá a dodává mu potřebný dusík a další prospěšné látky.

Potřebuje trávník rychle nasytit, nebo pozvolna probudit po zimě? Tekutá hnojiva: dodávají trávníku živiny rychle

dodávají trávníku živiny rychle Granulovaná hnojiva: uvolňují živiny postupně

Jak hnojit trávník?

Popálení trávníku Když se to přežene s hnojením, zejména s minerálními hnojivy s vysokou koncentrací dusíku, může být trávník popálen. Pozor na to!

Na 100 metrů čtverečních by měly být spotřebovány dva až tři kilogramy hnojiva. Nejčastější chybou při hnojení je nerovnoměrná aplikace. Kvalitní práci zastane speciální rozmetadlo hnojiva. Čím větší je travnatá plocha, tím více se vyplatí do tohoto stroje investovat.

Další tipy pro krásný trávník

Kávová sedlina

Názory zahrádkářů, zda kávová sedlina do trávníku patří, nebo ne, se různí. Na jednu stranu se jedná o přírodní hnojivo, které obsahuje dusík, fosfor a draslík, tedy základní živiny pro trávník. Nicméně, účinek kávové sedliny je pozvolný a je potřeba ji aplikovat v menším množství a rovnoměrně, ideálně v kompostované formě. Přímé a nadměrné použití kávové sedliny může vést k zamechování trávníku a překyselení půdy.

Hnojení trávníku po vertikutaci

Důležité je nejen jarní hnojení, ale i pravidelná závlaha, sekání a případná vertikutace. Právě po vertikutaci je nejlepší čas pro první jarní hnojení, kdy se živiny lépe dostanou až ke kořenům.

Hnojení trávníku po sekání

Je dobré pamatovat na správné pořadí činností: sekání, vertikutace, hnojení. S tímto pořadím neuděláte chybu.

Jarní hnojení je investicí do krásy a zdraví trávníku. S trochou péče a správným načasováním bude po celou sezonu dokonalou ozdobou vaší zahrady.