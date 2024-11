Cibuloviny klidně sázejte i do trávy. Je to triviální a má to svůj půvab

Jak vysadit vhodné cibuloviny přímo do trávníku – například narcisky či sněženky udělají spoustu parády v době, kdy na něj ještě bývá spíš smutný pohled – poradil zahradník Tomáš Trejbal v pořadu Zahradník po ruce. A pokud máte v zahradě kus louky, kterou sekáte později, a kvetoucí tulipány by vám v ní na jaře udělaly radost, klidně sáhněte i po nich.

Není to nic složitého, a v žádném případě to neznamená, že byste si trávník zničili. Stačí se podívat na úvodní video či do fotogalerie, jak elegantně si lze s šetrným odstraněním drnu poradit, cibulky květin do odkryté půdy zasázet a drn zase vrátit zpět na místo. Vzhledem k tomu, že nejpůsobivější je opravdu vysazení cibulovin do skupin, nebude potřeba takových míst moc.

V zahradě si k výsadbě ovšem vyberte taková místa, kde pučící a posléze kvetoucí cibuloviny nebudou ničemu a nikomu překážet. Vyberte si na dané místo ty nejvhodnější – v zahradnictví vám s výběrem určitě rádi poradí. A můžete se s rýčem, lopatkou a plachtou – na niž si opatrně odložíte šetrně odstraněné drny, než je vrátíte zpět – vrhnout do výsadby.

Platí, že cibuloviny by se měly sázet tak hluboko, jako je trojnásobek průměru jejich cibulky. Tím se řiďte, protože hodně rozdílnou velikost mají drobné cibulky sněženek, ladoněk či krokusů, a jinou narcisy, tulipány či hyacinty.

Pokud nemáte zahrádku, a ani na balkon se vám nevejdou květináče, které byste teď mohly osázet cibulovinami a na jaře se z jejich květů radovat, těšte se na Vánoce. Buď si ještě můžete stihnout vypiplat nějakou tu kvetoucí cibulovinu sami, a nebo si nějakou vyberte v zahradnictví.