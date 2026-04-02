Čtveřice divokého lupení k nezaplacení patří na talíř nejen na Zelený čtvrtek

Česnek, který probouzí nejen medvědy
Jednou z prvních delikates v přírodě je medvědí česnek. Medvědí se mu říká proto, že se za ním vydávají medvědi ihned poté, co se proberou ze zimního spánku. Moc jim totiž chutnají jeho šťavnaté cibulky a potřebují po dlouhých chladných měsících „dobít baterky“. My si zase pochutnáme na jeho listech, které se dají využít v řadě zeleninových, masových či vaječných pokrmů, anebo chroupat jen tak zasyrova. Jsou svěží a plné šťávy a pálí opravdu jen decentně. Přesto je to skvělý životabudič plný živin, který umí probrat nejen medvědy.
Lehce nahořklá princezna pampeliška
V trávě se už na nás smějí pampelišky (recepty v článku zde). Utrhněte si na procházce několik lístků a buď je rovnou snězte, nebo je přidejte do salátu. Vaše játra se budou tetelit blahem.
Pampelišky obsahují látky zvané hořčiny, které jsou pro játra oslabená zimní vydatnou stravou, ale také alkoholem, mlsáním a lenošením, učiněným elixírem. Kromě toho posilují ledviny a zažívání a působí jako omlazující prostředek. Ke konzumaci se nejlépe hodí mladé listy, které v sobě ještě nemají tolik mléčné tekutiny. Pampeliškové listy se vřele doporučují i cukrovkářům, pomáhají totiž regulovat hladinu cukru.
Lahodná kozí noha
Vynikající jarní „zeleninkou“ je i bršlice kozí noha, která roste především v listnatých a lužních lesích. Listy můžete přidat do špenátu, polévek či salátu.
Podporuje trávení, rozpouští kyselinu močovou (což je důležité při onemocnění dnou), působí protizánětlivě a antirevmaticky. Nálev pomáhá při křečových bolestech břicha a močových kaméncích. Mladé lístky obsahují hodně vitaminu C, takže si jimi klidně můžete zpestřit salát.
Močopudný kyseláč
Jako skvělý zdroje „céčka“ funguje také šťovík (lidově kyseláč), který obsahuje i hodně beta-karotenu, vápníku a železa. Působí močopudně, pomáhá čistit krev a podporuje správnou činnost jater. Ale se šťovíkem opatrně. Obsahuje velké množství kyseliny šťavelové, která se může usazovat v ledvinách, případně vyvolat alergickou reakci (kopřivka).
Šťovík je vhodný do salátů, jarních polévek, přidává se také do špenátu, omáček a pomazánek a výborně chutná jemně pokrájený na chlebu s máslem nebo sýrem.
