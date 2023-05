Přeslička rolní, léčivý zázrak z polí, který od května využijete i v kuchyni

Této bylinky si velmi cenili už staří lidoví léčitelé, má totiž široké zdravotní využití. Obsažené látky působí hojivě a regeneračně, což přijde vhod při zánětech a plicních chorobách, a pozitivně ovlivňují pružnost a pevnost cévních stěn.

Při vnějším použití – na obklady, jako kloktadlo nebo do koupele – se přeslička výborně osvědčila jako účinný přírodní prostředek k hojení ran, zmírnění bolesti zad a nohou, při angíně, zánětech v dutině ústní a bolestech v krku.

Přeslička rolní zmírňuje také krvácení z nosu, protože zklidňuje překrvenou sliznici. Vysoký obsah křemíku, kterým tato přeslička opravdu vyniká, působí dokonce proti osteoporóze – vědci zjistili, že když je organický křemík konzumován ve velkém množství, příznaky osteoporózy rychle mizí.

Přeslička rolní, jarní lodyhy, které se nesbírají. Musíte vydržet zhruba do května, kdy vyrazí zelená lodyha v podobě stromečku, ta už se pro své léčebné účinky sbírá. Ovšem pozor, nesmíte zaměnit léčivou přesličku rolní s přesličkou lesní nebo bahenní, která je jedovatá.

Recept na přesličkové rizoto Mladou vyrůstající přesličku lze využít i v kuchyni. Jarní vrcholky (šištice) se sbírají nejlépe počátkem jara – v dubnu. Povařte je v mírně osolené vodě 5 až 8 minut a přidejte k vařené rýži. Můžete ještě dochutit bylinkovým olejem.

16. dubna 2015

Jak přesličku použít na klouby i bércové vředy

A jak přesličku využít při konkrétních potížích? Pokud máte obavy z aterosklerózy neboli kornatění tepen, popíjejte odvar z natě: 1 čajovou lžičku natě přelijte 250 ml studené vody a přiveďte k varu. Vařte 15 minut, potom přeceďte a nechte vychladnout. Pijte třikrát denně šálek. Čaj pomáhá také proti hemoroidům, dně a při zánětu průdušek.

Pozor na záměnu s přesličkou lesní nebo bahenní! Mějte na paměti, že u nás neroste jen přeslička rolní, ale také přeslička lesní a přeslička bahenní. V kuchyni a pro léčebné účinky se využívá jen přeslička rolní, pečlivě tedy rozlišujte, co sbíráte! Pokud si nejste jisti, poraďte se s někým zkušenějším, záměna s jedovatým druhem by nestála za to.

Při artritidě, což je zánětlivé onemocnění kloubů provázené silnou bolestí, vám uleví přesličková koupel: asi 100 gramů pokrájené přesličky namočte přes noc do 5 litrů studené vody, další den 15 minut povařte, přeceďte a nalijte do vany s teplou vodou. V koupeli zůstaňte 20 minut. Potom se zabalte do osušky a zalezte si na hodinku pod deku.

Při potížích s bércovými vředy se osvědčil odvar z přesličky, ten bércové vředy vyčistí. Připravíte ho snadno: 100 gramů pokrájené natě přesličky vložte do půl litru studené vody, přiveďte k varu a vařte pod pokličkou 15 minut. Přeceďte, nechte vychladnout a odvar použijte k čištění vředů.

Výborný je také obklad z natě: přesličku na prkénku rozmělněte na kaši, tu zabalte do plátýnka a přiložte na vředy. Obalte ručníkem a nechte působit přes noc.

Můžete zkusit i přesličkovou koupel nohou ve stejném odvaru – ten ovšem nelijte do vany, nýbrž do menší nádoby s teplou vodou. Do ní pak ponořte nohy tak, aby voda sahala až nad postižená místa. Setrvejte v lázni asi 20 minut a po koupeli nechte nohy volně oschnout.