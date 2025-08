Na co bychom si měli dát na zahradách i ve volné přírodě pozor?

Rozhodně nechceme u návštěvníků zahrady vzbuzovat strach z jedovatých rostlin. Snažíme se dostat do obecnějšího povědomí informace o jedovatých rostlinách, se kterými se můžeme setkat jak na výletech do přírody, tak i v parcích a zahradách. O řadě rostlin nemusí veřejnost běžně vědět, že jsou jedovaté a kontakt s nimi může představovat určité riziko. Navíc kvůli dnes populární snaze o změnu životního stylu a návratu zpět k přírodě se lidé mohou občas dopustit fatálních záměn.

Z mého pohledu je nejnebezpečnější sběr zeleného koření a bylin v přírodě, kdy může dojít k záměnám i s velice jedovatými druhy, zejména u miříkovitých rostlin. Je totiž nezbytné vždy přesně vědět, co sbírám a zda jsem rostlinu nemohl zaměnit za něco jiného.