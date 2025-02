Vypadá jako brambor, chutná jako ovoce. Exotický jakon vypěstujete i u nás

Jakon pochází z teplejších oblastí jihoamerických And, nejvíc se pěstuje v Peru, Kolumbii a Ekvádoru. Díky své lahodné chuti se rozšířil i do Austrálie a na Nový Zéland, stejně tak se s jeho pěstováním můžete setkat v Itálii, Německu nebo v Británii, kde ho také nazývají podzemním jablkem.

Tak jakon na podzim představil zahradník zámku Kačina Roman Kváč v pořadu Vaše kouzelná zahrada, který tento týden vyjíždí s jarními díly. Teď je totiž správný čas dělat si jasno, co a jak letos pěstovat na zahradě nebo klidně i na terase. Tak proč nepřidat třeba jakon nebo topinambur.

V Čechách se objevil v roce 1993. Jeho šlechtění pro naše podmínky se ujal Jan Frček a jeho zásluhou vznikly dva kultivary: Fiorella s tmavšími listy, vysokým štíhlejším habitusem a podlouhlými hlízami s červenou slupkou. A Graciella se světlejšími listy, vytvářející košatější širokou rostlinu a kulatější hlízy se světlou slupkou. Chuť mají podobnou, na té prý rozdíl moc nepoznáte.

U nás jde o sezonní plodinu, která může ven na záhon – pěstuje se ideálně v hrůbcích, podobně jako brambory – až v polovině května. Tedy „po zmrzlých“, jako to děláte s předpěstovanými rostlinami rajčat či paprik.

Jakon kvete jako slunečnice, s níž je příbuzný, podobně jako topinambur. Tedy pokud k tomu stihne během sezony dorůst. A lze ho pěstovat i v nádobách, klidně můžete použít i zednický kalfas. Pak už to chce jen výživný kompost a dostatečnou zálivku či přihnojení.

Po celou sezonu pak můžete sklízet nať na čaj. Na podzim – nejdříve v říjnu, ale ideálně až když zmrzne nať a síla z listů se dostane do hlíz – sklidíte hlízy k jídlu i kořenové části rostlin s tzv. kaudexy na další rok.

Proto se po sklizni hlíz zbylé kořenové části rostliny rozhodně nevyhazují. Zmíněné kaudexy jsou totiž jakýmsi základem pro budoucí generaci a jakon je vytváří, aby z nich mohla vyrůst nová rostlina v příští sezoně. U nás by zmrzly, proto je potřeba je na zimu vyndat ze země a uskladnit.

Na jaře – v březnu – kaudexy minimálně se dvěma pupeny z kořenů oddělíte, vysadíte do květináčků a za oknem či ve skleníku necháte vyrůst rostlinky, které v polovině května vysadíte ven. Na záhon či do nádob, tak jak to předvádí a radí zahradník Roman Kváč na úvodním videu. Tak úspěšné pěstování a dobrou chuť.