S příchodem chladných dní není radno zapomenout na zahradní jezírko. Přinášíme postup zazimování pro mělké plastové jezírko i velkolepé koupací jezírko s rybami. Jaké jsou osvědčené tipy a jakým chybám se vyhnout, aby vaši vodní obyvatelé i drahá technika přečkali zimu bez úhony?

Jezírko na koupání | foto: Šárka Navrátilová

Proč je péče o zahradní jezírko na podzim tak důležitá? Hlavní riziko nespočívá v samotném mrazu, ale v procesech, které probíhají pod ledovou krustou.

Bez řádné přípravy na zimu riskujete zakalenou vodu na jaře, poškození filtrace i úhyn ryb.

  • Riziko rozkladu: Listí, odumřelé stonky a další organické nečistoty klesnou ke dnu. Pod ledem se začnou rozkládat, čímž produkují hnilobné plyny a nebezpečné dusíkaté látky, které zatěžují ekosystém.
  • Nedostatek kyslíku: Tvorba hnilobných plynů a zároveň vrstva ledu snižuje obsah kyslíku ve vodě. Pro zazimování jezírka s rybami je to kritické – ryby se mohou udusit.

Krok 1 Čištění vody a úprava hladiny

Než začne skutečně mrznout, je nutné provést důkladný podzimní úklid.

  1. Odstraňte nečistoty: Pomocí sítě či jezírkového vysavače odstraňte veškeré listí a další organické nečistoty z hladiny a dna. Řada odborníků doporučuje na podzim natáhnout nad hladinu síť, která spadané listí zachytí dříve, než klesne ke dnu.
  2. Úprava hladiny: U jezírek, kde nehrozí nebezpečí zamrznutí ryb a kde je trvale instalovaná technika, je vhodné snížit hladinu pod úroveň skimmeru či jiných zařízení, která by mohla poškodit námraza. U jezírek s rybami však vypusťte pouze přibližně třetinu vody.
Koupací jezírko v Hybrálci. I takto vypadá po dokončení práce Evy Stokláskové a...

Krok 2 Péče o rostliny a živočichy

Správně připravit jezírko na zimu znamená postarat se o všechny jeho obyvatele.

Ryby

Jakmile teplota vody trvale poklesne pod cca 10 °C, měli byste ukončit krmení ryb. Jejich metabolismus se zpomaluje a zbytkové krmivo by pod ledem uhnívalo a znečišťovalo vodu.

  • Hloubka pro zimování ryb: Pro zazimování jezírka s rybami je důležitá správná hloubka. V zimních měsících se teplota v hloubce okolo 1 až 1,5 metru drží okolo 4 °C (nezámrzná zóna). Pokud je vaše jezírko mělčí, například mělké plastové jezírko pod jeden metr, doporučuje se ryby na zimu přesunout do akvária nebo vnitřního zimoviště.

Vodní rostliny

Vodní rostliny v jezírku je potřeba prořezat, odstranit odumřelé části a zajistit, aby žádný organický odpad nezůstal v jezírku.

  • Teplomilné druhy: Choulostivé druhy, jako jsou tropické lekníny, je nutné vyjmout a přesunout do chladného a tmavého zimoviště.
  • Ponechané stonky: Rostliny, jejichž stonky vystupují nad hladinu, jako je třeba rákos, je dobré nezastřihávat nízko. Mohou sloužit jako přírodní „dýchací cesty“ pro odvádění hnilobných plynů.
Jezírko se čistí přírodní cestou, prostřednictvím kořenů rostlin.

Krok 3 Technika a okysličení vody

Kontrola a zazimování techniky je zásadní pro ochranu před mrazem.

Filtrace a čerpadla

  • Vyjmutí techniky: Většinu čerpadel, hadic, UV lamp a celou filtraci jezírka je vhodné na podzim vyčistit, vysušit a vyjmout z vody. Uskladněte je v nemrznoucí místnosti.
  • Ponechání v jezírku: Pokud se rozhodnete čerpadlo ponechat, musí být uloženo v nezámrzné hloubce (alespoň 80 centimetrů). Nikdy by nemělo být poblíž dna, protože by mohlo promíchávat nejteplejší vrstvu vody.

Jak zabránit zamrznutí jezírka?

Nikdy neprosekávejte led! Rázové vlny by mohly poškodit plynové měchýře ryb.

Zcela zabránit zamrznutí jezírka v silných mrazech nelze, ale je nezbytné udržovat otvor v ledu pro výměnu plynů.

  • Plovák proti zamrzání jezírka: Nejčastější řešení. Plovák (pasivní nebo aktivní s topným tělesem) pomáhá udržet v ledové krustě malý otvor. Jako ekologickou alternativu můžete použít i slámu či rákos.
  • Vzduchování: Použití provzdušňovače, tedy vzduchovacího kamene umístěného v hloubce asi 30 až 40 centimetrů, pomáhá okysličovat vodu a mírným pohybem vody brání zamrznutí v daném místě.
  • Zimní bakterie: Pomáhají rozkládat zbylé nečistoty a udržují stabilní ekosystém.
Kamenem obložené jezírko zpočátku připomínalo kamenolom, postupně ale mezi...

Jaké jsou hlavní chyby a jak jim předejít?

ChybaDůsledekJak se chybě vyhnout?
Neodstraněné listíHnilobné plyny a zakalená voda.Použijte síť nad hladinu nebo jezírkový vysavač.
Čerpadlo v mělké zóněRoztržení mrazem, nutná výměna.Vždy vyjmout nebo umístit alespoň 80 cm pod hladinu.
Uzavřená ledová vrstvaUdušení ryb pod ledem.Použijte plovák proti zamrzání jezírka nebo provzdušňovač.
Krmení v chladuKontaminace vody zbytky krmiva.Ukončete krmení za teploty pod 10 °C.

Odměnou za pečlivé zazimování bude na jaře stabilní ekosystém a křišťálově čistá voda, která bude připravena přivítat první sluneční paprsky.

