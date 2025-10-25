Původem pocházejí z teplejších oblastí a česká zima pro ně bývá nemilosrdná. Jak na to, aby vaše jiřiny přežily zimu bez úhony a na jaře opět vykvetly v plné kráse?
Jak zazimovat jiřiny v 5 krocích
1. Sklizeň hlíz včas a správně
Jiřiny zazimujeme po prvních slabých mrazících, obvykle v říjnu, když na rostlině začnou vadnout listy a stonky. V tuto dobu rostlina stáhne živiny do hlíz a je připravená k vyjmutí ze země. Ideální je vybírat hlízy během suchého počasí, aby se minimalizovala vlhkost na hlízách před skladováním.
Hlízy opatrně vykopeme vidlemi nebo rýčem, abychom nepoškodili jejich povrch. Jizvy a oděrky totiž mohou být vstupní branou pro choroby.
2. Čištění a sušení hlíz
Z hlíz odstraníme zbytky zeminy, listů a zkrátíme stonky. Není vhodné je zcela odřezávat u báze, ponechte asi 5 cm pro snadnější manipulaci a přirozené zaschnutí řezu, což pomáhá předcházet hnilobě. Hlízy necháme 2–3 dny proschnout na vzdušném a stinném místě, bez přímého slunce, které by je mohlo přesušit.
Pokud pěstujete jiřiny přímo v záhonu, můžete je na zimu mulčovat silnou vrstvou listí nebo slámy, která je ochrání před výrazným mrazem. Tento způsob je vhodný převážně tam, kde nejsou příliš tuhé zimy, protože hluboko promrzlé hlízy v zemi obvykle uhynou.
Hlízy lze také zazimovat venku, rozhrnuté do písku v místech chráněných před přímým deštěm. Na jaře hlízy nechte postupně aklimatizovat v teplejším prostředí před výsadbou ven, aby nevznikl šok z rozdílných teplot.
3. Ošetření proti houbovým chorobám
Před uložením doporučujeme hlízy lehce ošetřit vhodným fungicidním přípravkem, například slabým roztokem síranu měďnatého nebo jiným prostředkem určeným na hlízy.
Je důležité používat přípravky šetrné k hlízám a přesně dodržovat dávkování, aby nedošlo k jejich poškození. Tento krok snižuje riziko vzniku hniloby během zimního uskladnění.
4. Skladování hlíz
Hlízy ukládáme do papírových sáčků, dřevěných bedýnek nebo perforovaných plastových boxů, vyplněných suchým a vzdušným materiálem – například rašelinou, perlitem nebo suchým pískem. Důležité je, aby prostředí bylo suché, dobře větrané a mělo relativní vlhkost kolem 70 %, protože příliš suchý vzduch může hlízy vysušit a příliš vlhký způsobí hnilobu.
Ideální teplota pro skladování je 4–8 °C, například ve sklepě nebo chladné chodbě. Vyhněte se mrazu i příliš teplému prostředí, kde by mohly hlízy začít předčasně klíčit.
5. Kontrola během zimy
Během zimy je vhodné hlízy pravidelně kontrolovat, ideálně jednou za několik týdnů. Pokud některé začnou měknout, plesnivět nebo výrazně vysychat, ihned je odstraňte, aby neohrozily ostatní.