Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

Tereza Hrabinová
  4:00
Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat zajít chuť.

Jiřiny budou zdobit zahradu až do října. | foto: Shutterstock

Původem pocházejí z teplejších oblastí a česká zima pro ně bývá nemilosrdná. Jak na to, aby vaše jiřiny přežily zimu bez úhony a na jaře opět vykvetly v plné kráse?

Jak zazimovat jiřiny v 5 krocích

1. Sklizeň hlíz včas a správně

Jiřiny zazimujeme po prvních slabých mrazících, obvykle v říjnu, když na rostlině začnou vadnout listy a stonky. V tuto dobu rostlina stáhne živiny do hlíz a je připravená k vyjmutí ze země. Ideální je vybírat hlízy během suchého počasí, aby se minimalizovala vlhkost na hlízách před skladováním.

Hlízy opatrně vykopeme vidlemi nebo rýčem, abychom nepoškodili jejich povrch. Jizvy a oděrky totiž mohou být vstupní branou pro choroby.

Zazimování hortenzií zvládnete beze stresu. Stačí znát pár zásad

2. Čištění a sušení hlíz

Z hlíz odstraníme zbytky zeminy, listů a zkrátíme stonky. Není vhodné je zcela odřezávat u báze, ponechte asi 5 cm pro snadnější manipulaci a přirozené zaschnutí řezu, což pomáhá předcházet hnilobě. Hlízy necháme 2–3 dny proschnout na vzdušném a stinném místě, bez přímého slunce, které by je mohlo přesušit.

Pokud pěstujete jiřiny přímo v záhonu, můžete je na zimu mulčovat silnou vrstvou listí nebo slámy, která je ochrání před výrazným mrazem. Tento způsob je vhodný převážně tam, kde nejsou příliš tuhé zimy, protože hluboko promrzlé hlízy v zemi obvykle uhynou.

Hlízy lze také zazimovat venku, rozhrnuté do písku v místech chráněných před přímým deštěm. Na jaře hlízy nechte postupně aklimatizovat v teplejším prostředí před výsadbou ven, aby nevznikl šok z rozdílných teplot.

Mráz se blíží. Takhle uchráníte muškáty, aby přežily zimu

3. Ošetření proti houbovým chorobám

Před uložením doporučujeme hlízy lehce ošetřit vhodným fungicidním přípravkem, například slabým roztokem síranu měďnatého nebo jiným prostředkem určeným na hlízy.

Je důležité používat přípravky šetrné k hlízám a přesně dodržovat dávkování, aby nedošlo k jejich poškození. Tento krok snižuje riziko vzniku hniloby během zimního uskladnění.

4. Skladování hlíz

Hlízy ukládáme do papírových sáčků, dřevěných bedýnek nebo perforovaných plastových boxů, vyplněných suchým a vzdušným materiálem – například rašelinou, perlitem nebo suchým pískem. Důležité je, aby prostředí bylo suché, dobře větrané a mělo relativní vlhkost kolem 70 %, protože příliš suchý vzduch může hlízy vysušit a příliš vlhký způsobí hnilobu.

Ideální teplota pro skladování je 4–8 °C, například ve sklepě nebo chladné chodbě. Vyhněte se mrazu i příliš teplému prostředí, kde by mohly hlízy začít předčasně klíčit.

Zazimování oleandru je snadné. Pusťte se do něj před prvními mrazy

5. Kontrola během zimy

Během zimy je vhodné hlízy pravidelně kontrolovat, ideálně jednou za několik týdnů. Pokud některé začnou měknout, plesnivět nebo výrazně vysychat, ihned je odstraňte, aby neohrozily ostatní.

Vstoupit do diskuse
Témata: hlíza, dahlia, zima, stonek

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...

Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci

Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...

25. října 2025

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

25. října 2025

Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...

24. října 2025

Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Premium

Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...

24. října 2025

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Evoluce čtyřnohých přátel. Psi už člověka nehlídají, ale uspokojují jeho emoce

Premium

Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.

23. října 2025

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

23. října 2025  14:08

Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to

Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?

23. října 2025

Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku

Soutěž

Čtenář Tomáš Bača tentokrát nebyl tím, kdo poslal příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Byl to jeho vnuk. Vzdal tím hold celoživotní vášni pro rybaření a rodinnému odkazu, který děda...

23. října 2025

Recept na lahodné ovocné kůže. Připravíte je z přebytků ovoce, i padaného

Úroda ovoce vás letos mile překvapila a nestíháte ji zpracovat? Džemů už máte dost, a navíc byste rádi něco zdravějšího, úplně bez cukru? Pak si kromě tradičních křížal můžete nasušit ovocné kůže, po...

22. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Soutěž

Rybářka Veronika poslala svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Vypráví o tom, že trpělivost se vyplácí a úlovek může přijít na poslední chvíli.

22. října 2025

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.