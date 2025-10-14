Zazimování jahod není složité, ale vyžaduje důslednost a správné načasování. A jak se liší péče o jahody v záhonu, truhlíku nebo o stáleplodící?
Proč zazimovat jahody?
Zazimování má dva hlavní cíle: ochránit korunu a kořenový systém před mrazem a minimalizovat riziko přezimování chorob a škůdců.
- Hrozba mrazu: Kořeny jahodníku jsou citlivé na extrémní mráz a střídání teplot. Pomůže jim mulčování, které působí jako izolační vrstva.
- Sanitace: Očištění rostlin od starých a nemocných listů snižuje šíření plísní a hniloby pod zimním krytem.
Kdy zazimovat jahody?
S přípravou začněte ještě před prvními trvalými mrazy, ideálně do listopadu. Finální krycí vrstvu (mulč) aplikujte až poté, co půda začne lehce promrzat, ale ještě před tím, než udeří silné mrazy.
Zazimování jahod na zahradě
Jahody pěstované přímo v zemi jsou nejodolnější, ale i ony potřebují ochranu.
Podzimní očista a řez
Po poslední sklizni nebo na začátku podzimu odstraňte suché, nemocné nebo napadené listy a veškerý plevel kolem rostlin.
Jak ostříhat jahody na zimu
Starší odrůdy (červnové) je vhodné ostříhat zhruba na výšku pěti centimetrů nad srdíčkem rostliny. Tento řez pomůže zredukovat prostor pro patogeny. Buďte opatrní, abyste nepoškodili srdíčko, ze kterého rostlina na jaře vyrazí.
Mulčování a krytí
Než půda zamrzne, aplikujte izolační vrstvu. Čím přikrýt jahody před mrazem? Ideální je sláma, která je vzdušná, ale použít můžete i jehličí nebo chvojí. Vrstva by měla být vysoká 5 až 10 centimetrů.
Při očekávání silných holomrazů se doporučuje použít ještě bílou netkanou textilii. Ta poskytne dodatečnou ochranu, aniž by bránila cirkulaci vzduchu.
Zazimování v nádobách a truhlících
Převislé jahody v květináči a jahody v truhlíku jsou nejvíce ohroženy, protože kořeny v nádobě rychle promrzají.
Jak zazimovat jahody v truhlíku?
Alternativou pro extrémně mrazivé oblasti je zakopání truhlíku do země. Zapuštění nádoby do půdy lépe izoluje kořenový systém.
Přesuňte je ještě před prvními mrazy na chráněné místo. Ideální je umístění u zdi domu pod stříšku nebo do nevytápěného skleníku či garáže, kde se teplota drží lehce nad nulou.
Jak zazimovat převislé jahody v květináči?
Dlouhé převislé výhony zkraťte, aby se snáze vešly pod kryt a nezahnívaly.
Kořeny musíte izolovat. Truhlíky a květináče obalte bublinkovou fólií, jutovinou nebo polystyrenem. Substrát na povrchu také překryjte mulčem, třeba chvojím.
Používáte samozavlažovací truhlíky?
Nezapomeňte vyprázdnit zásobníky vody, aby mrznoucí voda nepoškodila konstrukci truhlíku.
Stáleplodící jahody žádají mírnější řez
Stáleplodící jahody v truhlíku nebo v záhonu vyžadují mírně odlišný přístup ke stříhání:
Důležitý je jarní řez
U stáleplodících odrůd se často doporučuje ponechat listy až do prvních mrazíků. Listová hmota pomáhá chránit korunu rostliny. Hlavní řez provádějte až na jaře, kdy odstraníte poškozené a staré listy.
Stáleplodící jahody pro zazimování v nádobách potřebují stejnou ochranu jako ostatní truhlíkové rostliny – izolaci a přemístění do chráněného prostoru.
Hnojení a zalévání na zimu
Pokud přemýšlíte, čím hnojit jahody na zimu, sáhněte po organických hnojivech s vyšším obsahem draslíku a fosforu (např. vyzrálý kompost nebo hnůj). Vyvarujte se podzimnímu hnojení dusíkem, který by podpořilo nežádoucí růst nových listů, které by mráz snadno poškodil.
Důležité je také udržovat půdu vlhkou, ne přemokřenou, a to až do nástupu trvalých mrazů.
Jarní probuzení a oživení
Jakmile na jaře ustanou silné mrazy a teploty se drží stabilně nad 5 °C, můžete jahody probudit.
- Odkrytí: Postupně odstraňte chvojí, listí a netkanou textilii. Část mulče můžete ponechat mezi řádky.
- Očista: Odstraňte všechny listy poškozené mrazem a přezimujícími chorobami (u stáleplodících i starší listy).
- Hnojení: S příchodem jara začněte s pravidelným hnojením, tentokrát s důrazem na dusík, který podpoří růst nové listové hmoty.
Správným zazimováním jahod zajistíte nejen jejich přežití, ale i to, že se na jaře budou plně soustředit na tvorbu květů a šťavnatých plodů.
