Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Ivana Vaňkátová
  4:00
Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám fuchsie odměnily bohatým kvetením i v příští sezoně, musíte je včas připravit na zimní klid. Správné zazimování je přitom jednodušší, než se zdá.
Fuchsie

Fuchsie | foto: Profimedia.cz

Fuchsie má ráda spíše polostín a nesmíte ji "utopit".
Na podzim zkraťte výhony fuchsií v truhlících o třetinu celkové délky. Do...
V říjnu před prvními silnými mrazy přeneste fuchsie do zimního příbytku....
Množství odrůd je zárukou různorodosti, a tak si každý si může vybrat přesně...
5 fotografií

Proč a kdy fuchsie zazimovat?

Základní pravidlo pro fuchsie pěstované venku zní: většina oblíbených fuchsií v truhlíku a závěsných koších by bez ochrany zimu venku nepřežila. Tyto takzvané teplomilné druhy musíte přemístit do interiéru.

  • Mrazuvzdorná výjimka: Jediný druh, který je považován za opravdu mrazuvzdorný a může s ochranou přezimovat i v zemi, je odolná Fuchsia magellanica. Většinu běžně pěstovaných kultivarů však musíte chránit.
  • Kdy zazimovat fuchsie: S přípravou začněte už na podzim. Rostliny musíte přesunout do bezmrazého prostoru před příchodem prvních mrazíků, tedy obvykle koncem října nebo začátkem listopadu, v závislosti na počasí.
  • Kolik stupňů snesou fuchsie: Pro úspěšné uchování přes zimu je klíčová teplota. Ideální pro fuchsie je zimování v rozmezí 4 °C až 10 °C. Teplota by neměla přesáhnout 15 °C, jinak se probudí z klidu a bude rašit, což ji oslabí.
Fuchsie má ráda spíše polostín a nesmíte ji "utopit".

Příprava rostliny na zimní klid

Než fuchsie uložíte na zimoviště, je potřeba je „přepnout“ do klidového režimu:

  1. Stop hnojení: Už koncem léta je nutné zastavit přihnojování, aby rostlina přestala aktivně růst.
  2. Omezení zálivky: Začněte postupně omezovat zálivku. Tím simulujete pro rostlinu přirozený podzimní útlum.
  3. Důkladný řez: Před přesunem proveďte řez rostliny. Výhony zkraťte přibližně na polovinu až dvě třetiny původní délky. Odstraňte všechny poškozené nebo nemocné části.
  4. Kontrola škůdců: Rostlinu důkladně zkontrolujte na přítomnost škůdců a chorob. Případné problémy je nutné ošetřit, protože v zimovišti se škůdci snadno šíří.
Na podzim zkraťte výhony fuchsií v truhlících o třetinu celkové délky. Do...

Výběr místa a péče, jak uchovat přes zimu fuchsie

Cílem zimování je udržet rostlinu naživu a v klidu.

Teplota

Ideálně 4–10 °C. Rozhodně místo bez mrazu.

Světlo

Světlejší místo: chladná veranda, chodba nebo nevytápěný skleník (pokud chcete udržet část listů).

Tmavší místo: chladný sklep nebo garáž (rostlina shodí listy, což je normální).

V říjnu před prvními silnými mrazy přeneste fuchsie do zimního příbytku....

Zalévání

Velmi střídmé a omezené. Zalévá se jen tolik, aby substrát úplně nevyschl, typicky jednou, maximálně dvakrát za měsíc. Vlhkost + nízká teplota = hniloba kořenů.

Větrání

Zajistěte občasné dobré větrání v zimovišti. Stagnující vzduch zvyšuje riziko plísní a chorob.

Alternativa pro odolné fuchsie: Pokud máte jeden z odolnějších druhů (jako je Fuchsia magellanica), můžete ho nechat venku v zemi. Je však nutné zajistit silnou zimní ochranu – kořenový systém pečlivě zakryjte silnou vrstvou mulče, listí nebo kůry.

Nastartování na jaře a časté chyby

Návrat ven a jarní péče

Fuchsie je možné vrátit ven až ve chvíli, kdy definitivně pominou rizika pozdních mrazů. V českých podmínkách tedy často po takzvaných „zmrzlých mužích“ – po polovině května.

  • Nevystavujte rostlinu hned přímému ostrému slunci. Postupně ji otužujte střídavým vynášením a zatahováním.
  • V březnu nebo dubnu proveďte silnější jarní řez a rostlinu přesaďte do čerstvého substrátu.
  • S pravidelným hnojením začněte až poté, co se růst rozběhne.
Množství odrůd je zárukou různorodosti, a tak si každý si může vybrat přesně...

Nejčastější chyby, kterým se vyhnout

  • Příliš teplé zimoviště: Pokud fuchsie přezimuje v příliš teplé místnosti (nad 15 °C), začne aktivně růst. Tyto nové, slabé a vytáhlé výhony jsou oslabené a náchylné ke škůdcům.
  • Příliš mnoho vody: Jednoznačně nejčastější chyba. Nadměrná zálivka v zimě vede k hnilobě kořenů a zkáze rostliny.
  • Bez kontroly: Uložení rostliny bez předchozího ošetření škůdců povede k jejich rychlému přemnožení během zimních měsíců.

Pamatujte, že správné zazimování není o přežití, ale o poskytnutí klidového stavu – ten je klíčem k vitalitě a dechberoucímu kvetení vaší fuchsie v následujícím roce.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...

Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci

Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Ano, šéfe! ubránilo jihočeskou venkovskou hospodu, testem byl hasičský bál

Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...

24. října 2025

Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Premium

Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...

24. října 2025

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Evoluce čtyřnohých přátel. Psi už člověka nehlídají, ale uspokojují jeho emoce

Premium

Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.

23. října 2025

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

23. října 2025  14:08

Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to

Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?

23. října 2025

Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku

Čtenář Tomáš Bača tentokrát nebyl tím, kdo poslal příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Byl to jeho vnuk. Vzdal tím hold celoživotní vášni pro rybaření a rodinnému odkazu, který děda...

23. října 2025

Recept na lahodné ovocné kůže. Připravíte je z přebytků ovoce, i padaného

Úroda ovoce vás letos mile překvapila a nestíháte ji zpracovat? Džemů už máte dost, a navíc byste rádi něco zdravějšího, úplně bez cukru? Pak si kromě tradičních křížal můžete nasušit ovocné kůže, po...

22. října 2025

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Rybářka Veronika poslala svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Vypráví o tom, že trpělivost se vyplácí a úlovek může přijít na poslední chvíli.

22. října 2025

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Chrti odložení po lovné sezoně ve Španělsku dostávají druhou šanci, v Česku

Bolest, naděje i krása. Tak by se dal shrnout projekt GALGO 2026, který propojuje umění s pomocí týraným španělským chrtům. Kalendář, jehož výtěžek podpoří organizaci Galgos de la Estrella, pokřtili...

21. října 2025

Padouch a noční můra. Spláchnutý Mimoň ucpal kanalizaci, smrdělo to všem

Pracovníci, kteří vyjeli kvůli stížnosti na zápach, zjistili, co zablokovalo kanalizační systém v britském Sheffieldu. Byla to hračka Mimoň z filmu Já, padouch. Obyvatelé měli potíže se splachováním...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.