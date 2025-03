Dokonale nasvítit zahradu zvládnete i sami, stačí mít koncept a vědět jak

Část 1/7

Kdo by si nechtěl zahradu užívat i večer, někdy i v noci. Obzvlášť za teplých letních dní, kdy se kolikrát až večer zahrada příjemně ochladí. Příjemně umístěné osvětlovací prvky pak doladí pohodovou atmosféru.

Kdo si zahradu zařizuje jako svůj venkovní obývák, rád přidává s každou sezonou něco nového. Zahrada se sice mění a posouvá ve výrazu každý rok i sama o sobě, nicméně navyšování komfortu jejího užívání, to je docela něco jiného. Dříve nebo později tak dojde i na otázku zahradního osvětlení. Tak jako doma máme nejedno světlo v každém pokoji, tak se osvětlení přesunulo i ven. Nejen na terasu, i přímo do zahrady.

Možností, jak dostat světlo do zahrady je samozřejmě hned několik, záleží, jak moc to s ním myslíte vážně a kolik energie i financí do něj chcete investovat. V podstatě máte na výběr tři způsoby.

Jako nejjednodušší se jeví solární světla – která už jsou zapíchnutá v řadě zahrádek. Vkusná i méně vkusná, s méně či více vhodnou barvou světla. Jen se prostě musíte smířit s tím, že výkon solárních svítidel je nestabilní, často nedostatečný, a doba provozu docela diskutabilní. Nicméně na vyzkoušení, jak bude osvětlení ve vaší zahradě působit, to stačit může.

Pokud toužíte po spolehlivějším osvětlení, zbývají dva způsoby: připojit ho na 230 V nebo sáhnout po 12V LED osvětlení. Osvětlení napojené na 230V může být při poruše nebezpečné a navíc ho musí instalovat certifikovaný elektrikář, proto je trendem nízkonapěťové 12V LED osvětlení. Pro využití na rodinných zahradách má totiž jasná plus: provoz je zcela bezpečný pro člověka i živočichy a instalace nevyžaduje elektrikáře. Můžete ji zvládnout i sami, a to v jasně daných šesti krocích konzultovaných s odborníkem.