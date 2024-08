Dešťová voda je jako dar z nebes. Naučte se ji využívat na sto procent

Potěší pokojovky

Dešťová voda se nehodí jen pro osvěžení zahrady, ale můžete ji s klidem použít i na zalévání interiérových rostlin. Neobsahuje totiž ani stopu chloru, díky tomu květiny vůbec nedráždí.

Zalije zahrádku

Výhodou dešťové vody je, že odpovídá potřebám zeleně. Není kyselá a je měkká, takže nezatěžuje pH rostlin. Dešťovka je poklad, a aby se vám z půdy rychle neodpařila, doporučuje se zalévat méně často, zato ve velkých dávkách.

U trávníku to znamená třikrát týdně a zálivka by měla být tak vydatná, aby smáčela vrstvu zeminy v hloubce 10 cm. To samé platí i při zalévání záhonů se zeleninou nebo květinami.