Nejdříve si ujasněte, co od stroje skutečně potřebujete
Univerzální sekačka, křovinořez nebo kultivátor neexistuje. Majitel rodinného domu se zahrádkou potřebuje zcela jiný stroj než člověk, který pravidelně udržuje rozlehlý sad, louku nebo několikahektarový pozemek.
Prvním kritériem proto není značka ani co nejvyšší výkon, ale práce, kterou má technika zastat:
- U sekačky hraje roli především velikost a členitost travnaté plochy, šířka záběru, způsob sběru či mulčování a požadavek na pojezd.
- U křovinořezu nebo vyžínače zase charakter porostu a četnost práce.
- U strojů na zpracování půdy je důležité, zda má jít jen o občasné nakypření záhonu, nebo pravidelnou práci na větším pozemku.
Honda: Stálice mezi malou zahradní a motorovou technikou
Benzin, nebo baterie? Rozhoduje způsob použití
Ještě před několika lety byla u výkonnější zahradní techniky spalovací jednotka prakticky samozřejmostí. Dnes je výběr podstatně širší.
- Benzinové stroje zůstávají praktickou volbou především tam, kde je důležitý dlouhý nepřerušovaný provoz, vysoký výkon nebo práce daleko od možnosti nabíjení. Nabídka značky Honda například zahrnuje travní sekačky, zahradní traktory, křovinořezy a vyžínače, rotavátory, fukary nebo nůžky na živé ploty.
- Akumulátorová zahradní technika zase umožňuje rychlé spuštění stroje a vyniká nižší hlučností. Důležitý je však celý bateriový systém. Pokud lze jednu baterii používat v sekačce, křovinořezu, pile nebo fukaru, nemusí majitel s každým dalším strojem kupovat také nový akumulátor a nabíječku.
EGO: moderní akumulátorové stroje
Jeden stroj na všechno? Stavebnicový systém pro větší zahrady
Při nákupu dražší techniky je dobré přemýšlet několik let dopředu. Zákazník může dnes potřebovat pouze stroj pro zpracování půdy, později ale také sečení vysoké trávy, odklízení sněhu nebo zametání.
V takovém případě může být výhodou modulární řešení, u něhož se k jedné pohonné jednotce připojují různé pracovní nástavce. Majitel tak nemusí mít pro každou činnost samostatný motorový stroj. Právě systém vzájemně kombinovatelných pohonných jednotek, převodovek a příslušenství patří dlouhodobě k principům techniky VARI.
Podobný způsob uvažování se vyplatí také u aku techniky. Základem investice totiž není pouze konkrétní stroj, ale celý bateriový ekosystém. Před první koupí proto stojí za to zjistit, jak široká je nabídka dalších zařízení kompatibilních se stejným akumulátorem.
VARI: Stroje pro širokou veřejnost i profesionály
Od soukromé zahrady až po údržbu obcí a firemních areálů
Samostatnou kategorií je komunální technika. Obce, technické služby, správci areálů nebo firmy potřebují stroje, které pracují pravidelně, zvládnou větší zátěž a současně mohou fungovat v místech, kde jsou důležité emise a hlučnost.
Vedle klasických pracovních strojů se proto stále více uplatňuje také elektromobilita. Elektrifikace se zároveň posouvá i do oblastí, které byly ještě nedávno vyhrazené spalovacím motorům. Akumulátorové stroje jsou dnes dostupné nejen v podobě ručních vyžínačů či pil, ale také jako sekačky, zahradní traktory a ridery.
SELVO: ekologická vozidla využitelná v komunální sféře
Cena při nákupu není jediným nákladem
U zahradní techniky se snadno porovnává cenovka. Hůře už se při nákupu odhaduje, co bude se strojem za pět nebo deset let. Přitom právě dlouhodobá dostupnost spotřebních součástí, náhradních dílů a odborného servisu může rozhodnout, zda se vyplatilo pořídit levnější, nebo na první pohled dražší výrobek.
Před koupí je proto vhodné zjistit:
- Kde se nachází nejbližší autorizovaný servis zahradní techniky.
- Zda jsou dostupné běžné náhradní díly.
- Kdo bude schopen poradit s opravou nebo pravidelnou údržbou.
U benzinových motorů může jít například o servis motoru a palivové soustavy, u aku techniky zase o diagnostiku stroje, baterie nebo nabíječky.
BG Technik
Čtyři značky, čtyři různé cesty k jednomu cíli
Při otázce, jak vybrat zahradní techniku, proto není nutné hledat jednu značku vhodnou pro všechny situace. Výhodnější může být vycházet z konkrétní práce:
- Honda představuje zavedenou nabídku motorových i dalších strojů pro péči o zahradu.
- Česká značka VARI se zaměřuje mimo jiné na robustní techniku pro sečení, zpracování půdy a práci kolem domu, na zahradě či větším pozemku.
- EGO staví na rozsáhlém systému akumulátorových strojů od ruční techniky až po traktory a ridery.
- SELVO pak doplňuje nabídku o elektrická vozidla využitelná nejen pro osobní mobilitu, ale také při pracovním a komunálním nasazení.
Zákazník tak nemusí volit mezi tradicí a novými technologiemi. Podstatnější je vybrat pohon, výkon a konstrukci odpovídající skutečnému využití – a současně myslet na to, zda bude pro daný stroj dostupné poradenství, příslušenství, náhradní díly a servis i dlouho poté, co opustí prodejnu.