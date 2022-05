Uvažujete o skleníku? Vyplatí se pečlivá volba, ať se rozhodnete správně

Nabídka na trhu je velká a nemusí být snadné se v ní zorientovat. Měsíčník Na chalupě s Terezou Bebarovou přinesl rady, co při výběru skleníku zohlednit. Určitě platí, že šetřit na materiálech není radno. Kvalitní skleník se vám odvděčí dlouhou životností, funkčností a nebude nutné do něj dál investovat.

Co je třeba zvážit?

Kam s ním

Kde bude váš nový skleník na zahradě stát, našli jste mu už vhodné místo? Až teprve poté je totiž vhodné řešit typ a velikost. Skleník je žádoucí umístit na slunečné stanoviště, ideálně v té části zahrady, která je chráněná před větrem.

Doporučuje se orientovat ho tak, aby osa směřovala ve směru sever – jih. Tím zaručíte zachycení maxima slunečního svitu. Neměl by být totiž ve stínu déle než pár hodin denně. Vchod je dobré umístit na sever, sníží to nároky na větrání. Skleník může být postavený i u stěny domu nebo zděného plotu. Získáte tak benefit kumulovaného tepla ve zdivu.

Pozor však na přílišné zastínění ze strany zdi či sníh a led padající v zimním období ze střechy domu. Rozhodně uděláte lépe, pokud skleník umístíte samostatně a slunce na něj bude svítit během celého dne.

Jeho velikost

Toto rozhodnutí bude záviset jak na prostorových možnostech vaší zahrady, tak na vašich zahradnicko-pěstitelských ambicích a představách o tom, jaké rostliny a v jakém množství si přejete pěstovat.

Na pěstování běžné zeleniny pro menší rodinu totiž vystačíte s plochou do 8 m2 (2 × 3 m, 2 × 3,5 m, 2 × 4 m). Pro početnější rodinu, nebo účely přezimování větších rostlin v nádobách se potom doporučuje plocha od 12 do 15 m2 (3 × 4 m, 3 × 4,5 m). Určitě je také třeba zohlednit i výšku stavby, abyste se v ní mohli pohodlně postavit. Výška uprostřed (od země k hřebeni) by měla mít alespoň 2 m.

Líbí se vám určitý tvar?

S velikostí skleníku souvisí také tvar konstrukce. Ten má vliv na to, jak se sluneční paprsky odrážejí od povrchu a kolik světla a tepla pronikne dovnitř.

Nejčastější jsou obdélníkové půdorysy. Tvary stěn mohou být obloukové, svislé nebo zešikmené se sedlovou střechou. Poslední jmenovaný se sedlovou střechou je nejefektivnější – sešikmení zabezpečuje optimální průnik slunečních paprsků. Skleník, který má boční strany kolmé, zase lépe využívá prostor, ale průnik světla je o něco nižší.

Nový trend? Geodům se dá využít jako relaxační zóna i fóliovník. Říká se mu geodům a lze ho čím dál častěji vídat v moderních permakulturních zahradách. Má tvar kopule a jeho konstrukci tvoří navzájem pospojované trojúhelníky. Kopuli lze využít jako foliovník, zahradní domek, zakrytí bazénu, dílnu, příruční sklad, obytný relaxační prostor, saunu či přístřešek pro zvířata. Navíc ji lze sestavit dle vašich osobních požadavků na zastavěnou plochu.

Základy a ukotvení

Některé skleníky nabízejí možnost ukotvení na podkladové rámy, ale bezpečnějším řešením je betonový základ. Dobré je nejprve si vybrat konkrétní druh skleníku a až poté se vrhnout na základy. Betonový základ, který si dokážete vyrobit i sami, je trvalým a dlouhodobým řešením. Skleník umístěný na rovný základ se ukotvuje do betonu pomocí kotvících hmoždinek a šroubů.

Z jakého materiálu by měla být konstrukce?

Na jakém principu skleník funguje? Nosná konstrukce na pevných základech je vyplněna průhlednými tabulemi, které jsou vyhřívané slunečními paprsky. Když je stavba uzavřená, s růstem teploty dochází ke zvyšování vzdušné vlhkosti. Skleník brání tepelným ztrátám, vzniká tzv. skleníkový efekt. Vytváří se ideální prostředí pro rychlení, pěstování nebo přezimování rostlin. Pro prodloužení pěstitelské ho lze dále vytápět. PLUS: dobrá tepelná izolace a využití při rychlení, pěstování a přezimování rostlin

MINUS: vyšší pořizovací cena a fakt, že skleník nelze přemísťovat

Nejdůležitější požadavky na konstrukci skleníku? Stabilita a pevnost. Musí udržet váhu výplně, sněhu, ale také musí odolat dalším vrtochům počasí.

Pozinkovaná ocel je pevná, má dlouhou životnost, je mechanicky odolná, bez nutnosti údržby a chráněná před korozí. Snese vysokou zátěž skleněné výplně, odolá sněhu i nárazům větru.

Eloxovaný hliník nerezaví. V dostatečné síle je velmi pevný, ale i díky tomu dražší než ocelové konstrukce. Dejte si pozor na hliníkové konstrukce, jejichž tloušťka je nedostatečná. Mají nízkou hmotnost, což může způsobit převrácení nebo dokonce odfouknutí skleníku v případě silného nárazového větru. Nemusí unést ani velkou zátěž sněhu. Koupi podezřele levných hliníkových skleníků se proto raději vyhněte.

Plastová konstrukce se vyrábí z pevných PVC profilů, které se zasouvají do sebe. Tento typ je odolný proti větru i sněhu. Výhodou je také nízká hmotnost. Plast má však krátkou životnost a postupně křehne.

Výplň

Skleněné výplně patří mezi klasiku, protože sklo skvěle propouští slunce, v průběhu roku nemění své vlastnosti a jeho hladký povrch se snadno čistí. Vyberte si buď lesklé, které je z obou stran průhledné a hladké, nebo s jednou stranou hladkou a druhou strukturovanou, což zabraňuje přehřívání rostlin. Nepravidelný povrch láme dopadající sluneční paprsky a vytváří příznivější rozptýlené světlo. Dřív se výplně natíraly i bílou barvou.

Nevýhodou skleněných výplní je vyšší riziko rozbití či popraskání. Jsou také těžké a potřebují robustnější konstrukci. Sklo má i horší tepelně- -izolační vlastnosti, může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, kdy se na skle tvoří kapky studené vody a zvyšují riziko plísní na rostlinách. Pokud jste se rozhodli pro sklo, chtějte tabule o tloušťce minimálně 4 mm.

Dobrý tip! Nekvalitní polykarbonát poznáte snadno podle toho, že se lehko ohýbá a při pohledu proti světlu není čirý. Kvalitní polykarbonát je pevný, čirý proti světlu a při ohybu nevydává žádný zvuk

Polykarbonátové výplně se vyrábějí v různých cenových relacích a kvalitě. Zkuste se vyhnout těm nejlevnějším. Kvalitní polykarbonát je oproti skleněným výplním dražší. Levné polykarbonátové výplně nejsou dost silné, čímž se snižuje jejich nosnost i odolnost proti nárazům. Nemusí být ani UV stabilizované a po čase tak ztrácejí pevnost a lámou se. Může se stát, že už po jedné sezoně zežloutnou a popraskají. Orientujte se proto na výrobky s UV stabilizací a dostatečnou tloušťkou (6–8 mm).

Polykarbonátové skleníky mají dobré tepelně-izolační vlastnosti (čím silnější, tím lepší izolace), jsou lehké, přitom nerozbitné, mají dobrou světelnou propustnost (cca 80 %) a rovnoměrně rozptylují sluneční světlo, takže nehrozí spálení rostlin. Díky ohebnosti se polykarbonát často využívá i pro obloukové konstrukce.

Líbil by se vám skleník s dřevěnou konstrukcí? Konstrukci ze dřeva je třeba přizpůsobit základy a podloží. Je nutné nejprve připravit základový výkop, vysypat jej štěrkem a celý prostor dobře oddrenážovat. Konstrukce skleníku na fotografiích je vyrobena z ohýbaných profi lů z červeného smrku, který má vysoký obsah silic a živin a dobře odolává povětrnostním podmínkám. Téměř kuriozitou je, že na impregnaci tohoto skleníku byl použit slunečnicový a řepkový olej. Montáží vznikla zajímavá žebrová klenba a skleník je tak působivý zvenčí i zevnitř. Vyvýšené záhony navíc garantují pohodlí při práci. Nechybí akumulační nádrž pro sběr dešťové vody ze střechy. Ta se využívá nejen na zálivku, ale dokáže i vyrovnávat vnitřní teploty a klima. Přebytečná voda pak odtéká do drenáže a vsakuje se do půdy. Větrání je zde vyřešené horní odklápěcí ventilačkou a dvěma postranními okny. Ta se automaticky otevírají a zavírají podle teploty. Otvírání funguje na principu tepelné roztažnosti parafínu. Když teplota stoupne, parafín se roztáhne a okna se pomocí pákového mechanismu začnou otvírat. Skleník je tedy samoobslužný.

Vstupní dveře

Mohou být jedny, případně dvoje z obou stran. Vybrat si lze pantové dveře nebo posuvné. Pantové mají bezproblémovou funkčnost a životnost, ale mohou překážet nebo se samovolně otvírat. Posuvné dveře šetří místo a jejich nevýhodou je snad jen to, že se do posuvné lišty mohou dostat nečistoty, které se hůře odstraňují.

Skleník musí být pravidelně odvětrávaný.

Okna

Všechny typy skleníků by měly mít alespoň jedno, ideálně několik střešních nebo bočních oken, která lze otvírat manuálně, ale i automaticky.

Větrání

Je pro fungování skleníku nezbytné. V letních měsících může lehko dojít k přehřátí, doporučuje se proto nechat otevřená okna nebo alespoň dveře. Větrání je ale důležité jak v parných dnech, tak i v chladnějším období, aby se zabránilo bujení plísní.

Montáž

Všechny typy skleníků se obvykle prodávají jako předpřipravené stavebnice a jejich montáž je možné zvládnout svépomocí a se základním nářadím. Můžete si ale samozřejmě vždy objednat i odbornou pomoc.