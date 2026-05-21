Krtek obecný (Talpa europaea) je pro majitele okrasných zahrad noční můrou. Než se však pustíte do nelítostného boje, je důležité pochopit, s kým máte tu čest. Krtek není býložravec, neláká ho vaše vaše mrkev ani kořínky květin. Je to hmyzožravec, kterého na vaši zahradu přivedla kvalitní půda plná života.
Je krtek chráněný? A jaká je pokuta za zabití krtka?
Kolem ochrany krtka koluje řada mýtů. Právně vzato krtek obecný na rozdíl od křečka polního nepatří mezi zvláště chráněné živočichy, ale to neznamená, že je jeho likvidace legální. Vztahuje se na něj totiž obecná ochrana zvířat a přísný zákaz týrání.
- Zákon mluví jasně: Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmíte krtka bezdůvodně usmrtit, natož krutým způsobem.
- Hrozba sankcí: Pokud byste krtka prokazatelně týrali nebo usmrtili zakázaným způsobem, hrozí vám ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 Kč.
- Co je legální? Zákon umožňuje krtka humánně vypudit nebo odchytit a přemístit, pokud vám působí prokazatelnou škodu na majetku.
Proč je krtek chráněný a užitečný?
I když ho na trávníku nevidíte rádi, krtek má v ekosystému nezastupitelnou roli.
Co opravdu funguje na krtky?
Zapomeňte na drastické metody, které ničí půdu i spodní vody. Pokud hledáte způsob, jak se zbavit krtka ze zahrady efektivně a trvale, musíte vsadit na jeho smysly – především na sluch a čich.
1. Vibrace a hluk jsou základ
Krtek má mimořádně citlivý sluch a vibrace půdy vnímá jako hrozbu.
- Akustické a vibrační plašiče: Kvalitní zařízení mění frekvenci, aby si na ně krtek nezvykl. Je důležité je pravidelně přemísťovat.
- Petlahve na tyči: Levná babská rada, která částečně funguje. Vibrace přenášené do země krtka ruší, ale při bezvětří je tato metoda k ničemu.
2. Pachové odpuzovače a hnojiva
Krtci nesnášejí intenzivní pachy. Zahrádkáři často zkoušejí na krtka ocet, česnek nebo citrónovou kůru vkládanou přímo do nor.
- Hnojivo na trávník proti krtkům: Existují speciální organická hnojiva, která obsahují aromatické látky (např. ricinový olej), které krtkům nevoní a zároveň trávníku dodají živiny.
- Pachové kuličky a gely: Komerční přípravky jsou koncentrovanější než domácí recepty a mají delší výdrž.
3. Mechanické bariéry
Pokud zakládáte nový trávník a ptáte se, co opravdu funguje na krtky se stoprocentní jistotou, pak je to síť proti krtkům. Plastové nebo kovové pletivo se pokládá cca 10 cm pod zem. Krtek se přes něj nedostane na povrch, neudělá krtinec a časem se přesune k sousedům.
Kdy vylézá krtek a proč past na krtka často selhává?
Krtek je aktivní celoročně (v zimě se stahuje do hlubších vrstev) a jeho pracovní biorytmus se střídá ve čtyřhodinových cyklech. Nejvíce krtinců přibývá nad ránem, kdy krtek vylézá nejblíže k povrchu.
Mnoho lidí sází na past na krtka v podobě trubkového sklopce. Problémem je, že krtek je extrémně citlivý na stres a má velmi rychlý metabolismus. Pokud past nekontrolujete každé dvě hodiny, krtek v ní vlivem stresu a hladu velmi rychle uhyne, čímž se opět dostáváte do rozporu se zákonem proti týrání.
Čemu se vyhnout? Rizikem jsou jedy a dýmovnice
V diskuzích se často objevují rady jako dýmovnice na krtka, petardy nebo dokonce jed na krtky. Tady buďte extrémně opatrní:
- Jed na krtka: Klasické jedy na hlodavce na krtka nefungují, protože nežere zrní. Profesionální jedy mohou používat jen certifikované firmy a pro běžného zahrádkáře jsou nebezpečné kvůli riziku otravy domácích mazlíčků (psů a koček).
- Zaplavování vodou: Většinou krtka jen naštvete, vyplavíte si půdu a krtek si vyhrabe chodbu o metr vedle.
Boj s krtkem je běh na dlouhou trať. Nejlepší strategií je kombinace metod – kvalitní vibrační plašič, pravidelné sečení trávy, které vytváří hluk a vibrace, a aromatické bariéry. A pokud se objeví jeden krtinec? Berte ho jako hnojivo zdarma – hlína z krtin je ideální do truhlíků, protože je prosetá a bez larev škůdců!