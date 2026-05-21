Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krtinců přibývá každou noc. Toto jsou metody, které na krtka opravdu fungují

Ivana Vaňkátová
  4:00
Krtince dokážou během jediné noci proměnit pěstěný trávník v měsíční krajinu. První instinkt mnoha zahrádkářů velí k radikálnímu řešení, ale pozor – krtek není jen škůdce a boj s ním má svá přísná zákonná pravidla. Co na krtka skutečně platí, proč jsou dýmovnice či jedy rizikem a jaká je pokuta za zabití krtka? Přinášíme velký přehled metod, které fungují, aniž byste porušili zákon.
Fotogalerie4

Kvůli omezeným zdrojům potravy jsou pro krtky zimní měsíce náročné. Šetří tedy na místě, kde jim „uniká“ nejvíce energie, a tím je činnost mozku – zmenšením sníží jeho nároky na přísun energie. | foto: Profimedia.cz

Krtek obecný (Talpa europaea) je pro majitele okrasných zahrad noční můrou. Než se však pustíte do nelítostného boje, je důležité pochopit, s kým máte tu čest. Krtek není býložravec, neláká ho vaše vaše mrkev ani kořínky květin. Je to hmyzožravec, kterého na vaši zahradu přivedla kvalitní půda plná života.

Krtky loví holýma rukama, jako to dělal jeho otec. Sousedé ho milují

Je krtek chráněný? A jaká je pokuta za zabití krtka?

Kolem ochrany krtka koluje řada mýtů. Právně vzato krtek obecný na rozdíl od křečka polního nepatří mezi zvláště chráněné živočichy, ale to neznamená, že je jeho likvidace legální. Vztahuje se na něj totiž obecná ochrana zvířat a přísný zákaz týrání.

  • Zákon mluví jasně: Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmíte krtka bezdůvodně usmrtit, natož krutým způsobem.
  • Hrozba sankcí: Pokud byste krtka prokazatelně týrali nebo usmrtili zakázaným způsobem, hrozí vám ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 Kč.
  • Co je legální? Zákon umožňuje krtka humánně vypudit nebo odchytit a přemístit, pokud vám působí prokazatelnou škodu na majetku.
Krtek je geniálně vybaven k životu pod zemí a podle nejnovějších vědeckých...

Proč je krtek chráněný a užitečný?

I když ho na trávníku nevidíte rádi, krtek má v ekosystému nezastupitelnou roli.

  • Likviduje škůdce: Jeden krtek denně spotřebuje téměř tolik potravy, kolik sám váží. Loví larvy chroustů (ponravy), drátovce a slimáky, kteří by jinak zdecimovali vaši úrodu.
  • Aerifikace zdarma: Systém chodeb půdu dokonale provzdušňuje a pomáhá vsakování vody.
  • Indikátor kvality: Krtek se neubytuje v mrtvé půdě plné chemie. Jeho přítomnost je paradoxně certifikátem, že je vaše zahrada zdravá.

Co opravdu funguje na krtky?

Zapomeňte na drastické metody, které ničí půdu i spodní vody. Pokud hledáte způsob, jak se zbavit krtka ze zahrady efektivně a trvale, musíte vsadit na jeho smysly – především na sluch a čich.

1. Vibrace a hluk jsou základ

Krtek má mimořádně citlivý sluch a vibrace půdy vnímá jako hrozbu.

  • Akustické a vibrační plašiče: Kvalitní zařízení mění frekvenci, aby si na ně krtek nezvykl. Je důležité je pravidelně přemísťovat.
  • Petlahve na tyči: Levná babská rada, která částečně funguje. Vibrace přenášené do země krtka ruší, ale při bezvětří je tato metoda k ničemu.

2. Pachové odpuzovače a hnojiva

Krtci nesnášejí intenzivní pachy. Zahrádkáři často zkoušejí na krtka ocet, česnek nebo citrónovou kůru vkládanou přímo do nor.

  • Hnojivo na trávník proti krtkům: Existují speciální organická hnojiva, která obsahují aromatické látky (např. ricinový olej), které krtkům nevoní a zároveň trávníku dodají živiny.
  • Pachové kuličky a gely: Komerční přípravky jsou koncentrovanější než domácí recepty a mají delší výdrž.

3. Mechanické bariéry

Pokud zakládáte nový trávník a ptáte se, co opravdu funguje na krtky se stoprocentní jistotou, pak je to síť proti krtkům. Plastové nebo kovové pletivo se pokládá cca 10 cm pod zem. Krtek se přes něj nedostane na povrch, neudělá krtinec a časem se přesune k sousedům.

Krtek

Kdy vylézá krtek a proč past na krtka často selhává?

Krtek je aktivní celoročně (v zimě se stahuje do hlubších vrstev) a jeho pracovní biorytmus se střídá ve čtyřhodinových cyklech. Nejvíce krtinců přibývá nad ránem, kdy krtek vylézá nejblíže k povrchu.

Mnoho lidí sází na past na krtka v podobě trubkového sklopce. Problémem je, že krtek je extrémně citlivý na stres a má velmi rychlý metabolismus. Pokud past nekontrolujete každé dvě hodiny, krtek v ní vlivem stresu a hladu velmi rychle uhyne, čímž se opět dostáváte do rozporu se zákonem proti týrání.

Čemu se vyhnout? Rizikem jsou jedy a dýmovnice

V diskuzích se často objevují rady jako dýmovnice na krtka, petardy nebo dokonce jed na krtky. Tady buďte extrémně opatrní:

  • Jed na krtka: Klasické jedy na hlodavce na krtka nefungují, protože nežere zrní. Profesionální jedy mohou používat jen certifikované firmy a pro běžného zahrádkáře jsou nebezpečné kvůli riziku otravy domácích mazlíčků (psů a koček).
  • Zaplavování vodou: Většinou krtka jen naštvete, vyplavíte si půdu a krtek si vyhrabe chodbu o metr vedle.
Krtek

Boj s krtkem je běh na dlouhou trať. Nejlepší strategií je kombinace metod – kvalitní vibrační plašič, pravidelné sečení trávy, které vytváří hluk a vibrace, a aromatické bariéry. A pokud se objeví jeden krtinec? Berte ho jako hnojivo zdarma – hlína z krtin je ideální do truhlíků, protože je prosetá a bez larev škůdců!

Vstoupit do diskuse
Témata: Krtek, trávník, hnojivo

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Tip na 30 jídel za pár korun. I s prázdnou kapsou můžete jíst královsky

Těstoviny s tuňákem

Ceny za jídlo v restauracích stále rostou. Kvalitní a výživná strava nemusí být však výsadou bohatých, pokud víte, jak v kuchyni správně pracovat se základními surovinami. Připravili jsme pro vás...

Pes si ji na ulici vybral, aby měl kde být, než se pán vrátí z nemocnice

zlatý retrívr, příběh

„Našla jsem psa. A než se vrátil k majiteli, přesvědčil mě, že není jen obyčejné zvíře. Příliš dobře mi rozuměl a choval se jako člověk,“ popsala pětadvacetiletá Daniela pro časopis Tajemné příběhy.

KVÍZ: Jste sběratelský expert? Otestujte se a uvidíte, jak jste na tom

Objevte poklady minulosti.

Jsou lidé, kteří sbírají známky, pivní tácky nebo krabičky od zápalek. Existují však i jedinci, které je možné označit jako univerzály. Prostě na co se se jich z oboru sběratelství zeptáte, na...

Už vybírejte snímky své zahrady do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Pohled ze zahrady na dům

Soutěž Nejkrásnější zahrada se na iDNES.cz stala sezonní stálicí, která přináší příběhy zelených království našich čtenářů. Letošní ročník vypukne již příští týden, soutěž bude mít dvě samostatná...

Krtinců přibývá každou noc. Toto jsou metody, které na krtka opravdu fungují

Kvůli omezeným zdrojům potravy jsou pro krtky zimní měsíce náročné. Šetří tedy...

Krtince dokážou během jediné noci proměnit pěstěný trávník v měsíční krajinu. První instinkt mnoha zahrádkářů velí k radikálnímu řešení, ale pozor – krtek není jen škůdce a boj s ním má svá přísná...

21. května 2026

Na terase vyšvihli beton a kuchyň. Vaří na plynu, skryti zelení na trelážích

Česká televize, Tři v zahradě, 8. díl, zahrada s venkovní kuchyní, vizualizace

Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených...

21. května 2026

Od antických vývařoven po smažené kobylky. Objevte historii street foodu

Premium
Ve středověkých islámských městech byl street food historicky vázaný na...

Stravujete se rádi na ulici a přemýšleli jste někdy o tom, proč tato forma baštění vůbec vznikla? Pouliční jídlo je jedním z nejstarších městských stravovacích systémů, které známe. Je starší než...

21. května 2026

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

20. května 2026  16:57

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Po mrazivé zimě se pomalu, ale jistě rozjíždí zahradní sezona – tedy ta, co je vidět i navenek. A každý, kdo má byť malou zahrádku nebo alespoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času...

20. května 2026

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

20. května 2026

Symbol je jen nádoba, obsah nalévají lidé. I posvátné se může proměnit ve zlo

posvátné symboly, jing jang, ilustrační obrázek

Proč nás některé symboly naplní úctou, zatímco jiné znechutí a rozčílí? Co když nejsou jen posvátné, ale staly se zároveň symboly zla? Přehled těch nejznámějších přinesl magazín Víkend.

19. května 2026

KVÍZ: Jste sběratelský expert? Otestujte se a uvidíte, jak jste na tom

Objevte poklady minulosti.

Jsou lidé, kteří sbírají známky, pivní tácky nebo krabičky od zápalek. Existují však i jedinci, které je možné označit jako univerzály. Prostě na co se se jich z oboru sběratelství zeptáte, na...

vydáno 19. května 2026

Konopí si letos zasadí tisíce Čechů. Mnozí ale neví, jak na to, upozorňuje expert

Ve spolupráci
Společnost CANNA patří mezi známé evropské výrobce rostlinné výživy a substrátů.

Ještě před pár lety se o pěstování konopí mluvilo spíše šeptem. Poslední dobou strach ustupuje, a naopak roste zájem lidí, kteří si chtějí rostlinu vypěstovat svépomocí na zahradě. Mnozí však...

18. května 2026  12:52

Houbařská sezona 2026 začíná: Kam vyrazit, co právě roste a jak najít plný košík?

ilustrační snímek

Houbařská sezona se pozvolna rozjíždí a milovníci lesních úlovků jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem? Přinášíme velký přehled...

18. května 2026  11:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Minimalismus v úklidu: Proč nahradit více přístrojů jedním multifunkčním?

Ve spolupráci
Minimalismus v úklidu: Proč nahradit více přístrojů jedním multifunkčním?

Mít doma uklizeno, a přitom netrávit hodiny s mopem v ruce, je snem každého z nás. Moderní minimalismus v úklidu proto sází na jednoduchost a chytrou technologii. V menších bytech, kde je úložný...

18. května 2026

Když se kotě pere o jídlo, dejte mu znát, že se o něj nemusí bát

Na ulici nebo v nevhodných podmínkách se kotě naučilo, že jídlo není...

Přijali jste do rodiny opuštěné kotě a zjistili jste, že se chová u misky zcela jinak než ostatní kočky? Krade jídlo, vrčí, prská a nenechá se od talíře odehnat? Nejste sami, toto chování je u koťat...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.