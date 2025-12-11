Jak se starat o vánoční stromek. Díky těmto krokům vydrží až do Tří králů

Ivana Vaňkátová
  4:00
Řezaný či v květináči, umělý či živý – vánoční stromeček dokáže ozdobit domov krásně a voňavě. Aby však vydržel svěží, zelený a bez opadávání jehličí po celé svátky, je třeba mu dopřát náležitou péči.
foto: Profimedia.cz

Jak vybrat a jak nejlépe uchovat vánoční stromek před samotným usazením do stojánku? Dlouhá životnost začíná už při nákupu. Pro živý strom, ať už řezaný, nebo v květináči, platí jednoduchá pravidla:

  • Větve by měly být pružné, jehličí sytě zelené a na dotek pevné. Když s ním zatřesete, nemělo by se z něj uvolňovat suché jehličí.
  • Pokud ho koupíte s předstihem, kmen skladujte ideálně ve svislé poloze, ve stínu nebo v chladné místnosti (garáž, chladná veranda) a ponořený do vody. Tím zajistíte, že si strom uchová maximální hydrataci, než ho postavíte do tepla.

Věděli jste, že…

… po celé České republice nabízejí stromkové plantáže možnost si jít stromeček vlastnoručně uříznout?

Nový řez kmene

Těsně před postavením do stojanu je nezbytné kmen znovu seříznout, a to o centimetr až centimetr a půl. Tím se znovu otevřou cévní svazky, které se po původním řezu zalily pryskyřicí, a stromek začne aktivně přijímat vodu.

ilustrační snímek

Péče o řezaný strom: Voda, chlad a ideální umístění

Řezaný stromek potřebuje neustálý přísun čisté vody a chlad.

Hydratace je základ

Strom musí stát ve stojanu s nádržkou na vodu. Podle doporučení odborníků by nádržka měla mít kapacitu minimálně jeden litr vody na každé 2,5 centimetru průměru kmene.

  • Jak zalévat vánoční stromek? Jedině čistou, studenou vodou. Kontrolujte hladinu každý den, zejména v prvních 7 až 10 dnech, kdy může strom spotřebovat překvapivě velké množství.
  • Pozor na sucho: Když stojan jednou vyschne, cévní systém stromu může ztvrdnout (pryskyřice ztuhne) a strom už pak vodu znovu nepřijme.
  • Žádné domácí „zázraky“: Zapomeňte na cukr, aspirin, hnojiva nebo jiné přísady. Tyto látky mohou naopak podpořit množení bakterií, které ucpou cévní systém a stromu spíše uškodí.

Ideální mikroklima

Vánoční stromek vydrží dlouho čerstvý, když ho strategicky umístíte:

  • Pokoj, kde strom stojí, by měl být co nejchladnější.
  • Strom umístěte mimo zdroje tepla (radiátory, krby, přímé slunce) a bez průvanu. Teplo a suchý vzduch jsou největší nepřátelé, protože urychlují vysychání a ztrátu jehličí.

Strom v květináči

Strom v květináči s kořenovým balem je ideální pro ty, kterým je líto živý stromek hned po Vánocích vyhodit a chtějí stromek „na roky“.

  • Péče v interiéru: Během svátků udržujte zeminu vlhkou, ale nepřelévejte. Ujistěte se, že kořeny mají přístup k vodě. Umístění by mělo být co nejchladnější, s přirozenou vlhkostí.
  • Co po Vánocích: S řádnou péčí lze strom na jaře – a po odeznění posledních mrazů – zasadit ven a získat tak vánoční stromeček na další sezóny.
Vánoční stromky v truhlíku jsou velkým hitem ve Velké Británii. Lidé si...

A co umělý vánoční stromek?

Přestože umělý strom nepotřebuje vodu, také on ocení péči, aby vám dělal radost po mnoho let.

  • Před uskladněním sundejte všechny ozdoby a světýlka. Stromek jemně očistěte od prachu, třeba pomocí jemné utěrky, kartáče nebo fénu na studený vzduch. Nikdy ho neukládejte vlhký!
  • Skládejte ho ideálně do originálního obalu nebo vhodné krabice, aby se nepoškodily větve. Uložte ho v suché, chladnější místnosti. Vyhněte se půdám nebo teplým kotelnám s extrémními teplotami, které by mohly poškodit plastové nebo světelné části.
