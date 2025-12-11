Jak vybrat a jak nejlépe uchovat vánoční stromek před samotným usazením do stojánku? Dlouhá životnost začíná už při nákupu. Pro živý strom, ať už řezaný, nebo v květináči, platí jednoduchá pravidla:
- Větve by měly být pružné, jehličí sytě zelené a na dotek pevné. Když s ním zatřesete, nemělo by se z něj uvolňovat suché jehličí.
- Pokud ho koupíte s předstihem, kmen skladujte ideálně ve svislé poloze, ve stínu nebo v chladné místnosti (garáž, chladná veranda) a ponořený do vody. Tím zajistíte, že si strom uchová maximální hydrataci, než ho postavíte do tepla.
Věděli jste, že…
… po celé České republice nabízejí stromkové plantáže možnost si jít stromeček vlastnoručně uříznout?
Nový řez kmene
Těsně před postavením do stojanu je nezbytné kmen znovu seříznout, a to o centimetr až centimetr a půl. Tím se znovu otevřou cévní svazky, které se po původním řezu zalily pryskyřicí, a stromek začne aktivně přijímat vodu.
Péče o řezaný strom: Voda, chlad a ideální umístění
Řezaný stromek potřebuje neustálý přísun čisté vody a chlad.
Hydratace je základ
Strom musí stát ve stojanu s nádržkou na vodu. Podle doporučení odborníků by nádržka měla mít kapacitu minimálně jeden litr vody na každé 2,5 centimetru průměru kmene.
- Jak zalévat vánoční stromek? Jedině čistou, studenou vodou. Kontrolujte hladinu každý den, zejména v prvních 7 až 10 dnech, kdy může strom spotřebovat překvapivě velké množství.
- Pozor na sucho: Když stojan jednou vyschne, cévní systém stromu může ztvrdnout (pryskyřice ztuhne) a strom už pak vodu znovu nepřijme.
- Žádné domácí „zázraky“: Zapomeňte na cukr, aspirin, hnojiva nebo jiné přísady. Tyto látky mohou naopak podpořit množení bakterií, které ucpou cévní systém a stromu spíše uškodí.
Ideální mikroklima
Vánoční stromek vydrží dlouho čerstvý, když ho strategicky umístíte:
- Pokoj, kde strom stojí, by měl být co nejchladnější.
- Strom umístěte mimo zdroje tepla (radiátory, krby, přímé slunce) a bez průvanu. Teplo a suchý vzduch jsou největší nepřátelé, protože urychlují vysychání a ztrátu jehličí.
Strom v květináči
Strom v květináči s kořenovým balem je ideální pro ty, kterým je líto živý stromek hned po Vánocích vyhodit a chtějí stromek „na roky“.
- Péče v interiéru: Během svátků udržujte zeminu vlhkou, ale nepřelévejte. Ujistěte se, že kořeny mají přístup k vodě. Umístění by mělo být co nejchladnější, s přirozenou vlhkostí.
- Co po Vánocích: S řádnou péčí lze strom na jaře – a po odeznění posledních mrazů – zasadit ven a získat tak vánoční stromeček na další sezóny.
A co umělý vánoční stromek?
Přestože umělý strom nepotřebuje vodu, také on ocení péči, aby vám dělal radost po mnoho let.