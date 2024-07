Babičky ze zahrady nedělaly vědu. Pěstovaly podle tradic a zdravého rozumu

Hlavně pro radost

Stojíte mezi záhony a říkáte si, co práce vás čeká. Co všechno musíte obstarat, aby to u vás bylo ještě krásnější. Kolik času tím vším strávíte, aby to bylo perfektní. Vzpomeňte si, jak to dělávaly babičky.

Dříve se zahrádkáři tolik netrápili, a přesto měli úžasné výsledky. Když už se „hrabali v hlíně“, věnovali se tomu hlavně pro radost, nestresovali se pampeliškami v trávníku a sedmikráskami v chodníku, uměli využít počasí, ale i fází měsíce.

Čile spolupracovali se sousedy, vyměňovali si sazenice i rady. Věděli, jak správně prořezat stromy a keře, vyznali se ve škůdcích i v tom, jak se jich ekologicky zbavit.

Daleko víc ctili přirozenost. Jestli převezmete aspoň něco z jejich zkušeností a umu, méně se nadřete a budete slavit úspěchy. Chloubou zahrad našich babiček byly od brzkého jara do pozdního podzimu květy.