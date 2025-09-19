Podzim je čas pro výsadbu růží. Ujistěte se, že víte, jak na to

Růže jsou právem označovány za královny zahrad. Aby se jim dařilo a odměnily se bohatými květy, je důležité vybrat správný termín výsadby a dodržet několik základních pravidel. Jak založit záhon růží, kdy je sázet, jak hluboko a co všechno jim na novém stanovišti dopřát?
Podzimní výsadba růží: Ideální start do života

Nejvhodnější doba, kdy sázet růže, je jednoznačně na podzim. Ideální měsíce pro výsadbu prostokořenných sazenic jsou říjen a listopad, a to až do prvních mrazíků.

Podzimní výsadba má několik zásadních výhod, které podpoří vitalitu rostliny. Keř má dostatek času, aby se usadil v nové půdě, řádně zakořenil a připravil se na zimu. Na jaře pak taková růže raší mnohem rychleji a je odolnější vůči letnímu suchu, protože její kořenový systém je již dostatečně silný. Navíc je to energeticky méně náročné pro samotnou rostlinu, která netrpí stresem z horka a časté zálivky.

Růže potřebují řez i v létě. Správný postup podpoří jejich růst

Kdy se vyplatí jarní sázení růží?

Vhodná je nejen podzimní výsadba, růže můžete sázet i na jaře. Ideální období je od března do poloviny května. Jarní sázení růží se doporučuje především v lokalitách, kde jsou tuhé zimy a existuje riziko vymrznutí mladé sazenice.

V Rajhradě na Brněnsku rostou růže popínavé, čajové i drobnokvět.

Při jarní výsadbě je ale nezbytné dbát na pravidelnou a vydatnou zálivku, protože růže potřebují pro správné zakořenění hodně vláhy. Měli byste je také chránit před přímým a silným sluncem, dokud se neujmou. Jarní sázení se týká i mini růží pěstovaných venku, které by měly získat sílu před letními vedry.

Jarní řez růží. Jaké jsou nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

Jak správně sázet růže?

Správná technika výsadby je stejně důležitá jako výběr termínu. Před sázením je nutné připravit vhodnou půdu. Růže milují slunné místo a hlubokou, propustnou půdu bohatou na živiny. Před výsadbou proto do jámy zapracujte kompost nebo speciální substrát pro růže. Jednou z nejčastějších chyb je sázení růží na stejném místě, kde rostly jiné růže, bez výměny půdy. To může vést k přenosu chorob.

Padlí patří k nejčastějším chorobám růží. Šíří se velmi rychle

Základní pravidla sázení:

  • Hloubka výsadby: Místo očkování (zde se ušlechtilá odrůda spojuje s podnoží) by mělo být přibližně pět centimetrů pod povrchem země. To chrání růži před mrazem a podporuje růst vlastních kořenů.
  • Zálivka a péče: Po výsadbě růži důkladně zalijte, aby se zemina dostala ke kořenům. Při podzimní výsadbě je dobré růži přihrnout zeminou, aby byla chráněna před mrazem.
  • Popínavé růže: U popínavých růží a růží do živých plotů se doporučuje podzimní výsadba, která jim umožní pořádně zakořenit, než se začnou pnout po opoře.

Bakteriální spála růží zničí i silné keře. Zásadní je rychlý zásah

Pěstování v květináči a pěstování ze semínek

Pěstování růží v květináči je skvělé řešení pro terasy a balkony. Kontejnerované růže můžete sázet téměř po celý rok, pokud není půda promrzlá. Důležité je zajistit pravidelnou zálivku a dostatečně velký květináč s drenáží.

Jak vypěstovat růže ze semínek? Tato varianta sázení růží je spíše pro zkušenější pěstitele, kteří touží experimentovat s novými odrůdami. Tento proces je časově náročný a výsledek nejistý, a proto se mnohem častěji volí sázení sazenic. Co se týče dotazu, jak zasadit růži z kytice, tento postup je možný pomocí řízků. Zakořeňování je ale běh na dlouhou trať a úspěšnost není zaručena.

Stromková růže je ušlechtilá odrůda naroubovaná na kmínku. Při jejím pěstování je klíčová opora, která zabrání jejímu zlomení, a důsledná zimní ochrana, zejména koruny.

Stromková růže

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli typ růže, sázecí sezona právě začíná. Díky správnému postupu a péči se můžete těšit na bohatě kvetoucí keře, které se stanou ozdobou vaší zahrady.

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam
