Bambus roste velmi rychle, takže už za krátkou dobu dokáže zazelenit prázdná místa na zahradě, vytvořit mezi vámi a sousedy elegantní živý plot či třeba ozdobit okolí zahradního jezírka. Ovšem než si bambus kamkoli vysadíte, dobře se s ním seznamte, ať víte, s kým máte tu čest.
Na trhu je spousta druhů bambusů. Vy si vybírejte podle toho, k jakému účelu ho chcete. Pokud máte v plánu využít bambus jako „živý plot“ nebo „zelenou clonu“, třeba proti zvukům z ulice, zvolte odrůdu Phyllostachys. Jde o vysoký bambus, který roste velmi rychle a vytváří hustou clonu.
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Pro menší zahrady, terasy či balkon se hodí hlavně mrazuvzdorné trsnaté druhy, například odrůda Fargesia. Jako dekorativní zeleň na zahradě se uplatní třeba Phyllostachys aurea či nigra s pruhovanými stébly.
Bambusy lze pěstovat nejen pro jejich efektní krásu, ale i pro jedlé výhonky a užitečnou tyčovinu.
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1. října 2026
Vsaďte na správné stanoviště
Bambus je exotická travina, které se daří v polostínu a na slunci. Nemusíte však mít strach, většina odrůd, které jsou na trhu, přežije v českých podmínkách.
Při výběru místa zvolte vždy takové, kde není vítr ani průvan. Pokud budete pěstovat bambus v nádobách, zvolte spíš polostín, protože substrát v květináči rychle vysychá.
Pro zahradní pěstování je ideální takové místo, kde je propustná, humózní a vlhká půda. Pokud bambus vysadíte poblíž jezírka, získá skvělé podmínky pro svůj růst. Jen opět vyberte ten správný druh pro daný prostor.
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Vyberte správně a zamezte rozrůstání
Na trhu jsou dva druhy bambusů: trsnaté, co se hodí do nádob, a ty, které se šíří podzemními oddenky. Pokud je zavčas nezastavíte, udělají vám ze zahrady bambusový háj.
Mezi invazivní druhy patří Phyllostachys. Při sázení vykopejte hlubokou díru a použijte kořenovou zábranu z plastu o výšce 60 až 70 centimetrů a délce cca 1 až 2 metry. Tak získá váš bambus jasně vymezený prostor. Pozor, část zábrany nechte „vykukovat“ z půdy, zamezíte tak bambusu, aby ji „přelezl“ a kolonizoval zbytek zahrady. Ale třeba Fargesia toto nepotřebuje.
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Pravidelně zalévejte a přihnojujte
Bambus potřebuje po výsadbě dostatek vláhy. Ale pozor, tato travina je citlivá na přemokření, proto si zálivku rozdělte tak, aby byla přiměřená a častější. K udržení vláhy vám pomůže mulčování. Stačí, když zem pokryjete vrstvou kůry nebo slámy, která udrží v zemi vlhkost. Zároveň také ochrání kořeny bambusu před výkyvy teplot.
V sezoně potřebuje bambus zhruba jednou měsíčně pohnojit. Jako zdroj výživy použijte hnojivo s obsahem dusíku, které podpoří zdravý růst listů. Teď na podzim, zhruba již od září, aplikujte hnojivo s vyšším podílem draslíku a fosforu. Tento „výživný koktejl“ zpevní stébla a posílí kořenový systém.
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