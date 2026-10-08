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Vypadá efektně, ale vybírejte ho pečlivě. Ať nemáte ze zahrady bambusový háj

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Jak pěstovat bambus? Pokud ho chcete mít pod kontrolou, vsaďte na pěstování v...

Jak pěstovat bambus? Pokud ho chcete mít pod kontrolou, vsaďte na pěstování v nádobách. | foto: Shutterstock

Zamezte rozrůstání a vymezte bambusu jasně daný prostor, ať neprorůstá, kam...
„Lucky bamboo“ můžete pěstovat jako pokojovku.
Výběžkaté druhy bambusů jako Phyllostachys se šíří enormně rychle, hodí se na...
Bambus se doporučuje vysazovat především na jaře.
6 fotografií
Chcete dodat své zahradě trochu exotiky? Zasaďte si bambus. Vypadá skvěle, je stále zelený a při dobré péči vás bude těšit spoustu let. V Asii bambus patří k tradičním symbolům štěstí, a i pro vás může být velkým přínosem. Obzvlášť pokud ho dobře využijete.

Bambus roste velmi rychle, takže už za krátkou dobu dokáže zazelenit prázdná místa na zahradě, vytvořit mezi vámi a sousedy elegantní živý plot či třeba ozdobit okolí zahradního jezírka. Ovšem než si bambus kamkoli vysadíte, dobře se s ním seznamte, ať víte, s kým máte tu čest.

Na trhu je spousta druhů bambusů. Vy si vybírejte podle toho, k jakému účelu ho chcete. Pokud máte v plánu využít bambus jako „živý plot“ nebo „zelenou clonu“, třeba proti zvukům z ulice, zvolte odrůdu Phyllostachys. Jde o vysoký bambus, který roste velmi rychle a vytváří hustou clonu.

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Pro menší zahrady, terasy či balkon se hodí hlavně mrazuvzdorné trsnaté druhy, například odrůda Fargesia. Jako dekorativní zeleň na zahradě se uplatní třeba Phyllostachys aurea či nigra s pruhovanými stébly.

Bambusy lze pěstovat nejen pro jejich efektní krásu, ale i pro jedlé výhonky a užitečnou tyčovinu.

1. října 2026

Vsaďte na správné stanoviště

Bambus je exotická travina, které se daří v polostínu a na slunci. Nemusíte však mít strach, většina odrůd, které jsou na trhu, přežije v českých podmínkách.

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Při výběru místa zvolte vždy takové, kde není vítr ani průvan. Pokud budete pěstovat bambus v nádobách, zvolte spíš polostín, protože substrát v květináči rychle vysychá.

Pro zahradní pěstování je ideální takové místo, kde je propustná, humózní a vlhká půda. Pokud bambus vysadíte poblíž jezírka, získá skvělé podmínky pro svůj růst. Jen opět vyberte ten správný druh pro daný prostor.

Bambus vám vyroste rychle. Jen dejte pozor, aby se nevymkl z rukou

Vyberte správně a zamezte rozrůstání

Na trhu jsou dva druhy bambusů: trsnaté, co se hodí do nádob, a ty, které se šíří podzemními oddenky. Pokud je zavčas nezastavíte, udělají vám ze zahrady bambusový háj.

Mezi invazivní druhy patří Phyllostachys. Při sázení vykopejte hlubokou díru a použijte kořenovou zábranu z plastu o výšce 60 až 70 centimetrů a délce cca 1 až 2 metry. Tak získá váš bambus jasně vymezený prostor. Pozor, část zábrany nechte „vykukovat“ z půdy, zamezíte tak bambusu, aby ji „přelezl“ a kolonizoval zbytek zahrady. Ale třeba Fargesia toto nepotřebuje.

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Pravidelně zalévejte a přihnojujte

Bambus potřebuje po výsadbě dostatek vláhy. Ale pozor, tato travina je citlivá na přemokření, proto si zálivku rozdělte tak, aby byla přiměřená a častější. K udržení vláhy vám pomůže mulčování. Stačí, když zem pokryjete vrstvou kůry nebo slámy, která udrží v zemi vlhkost. Zároveň také ochrání kořeny bambusu před výkyvy teplot.

V sezoně potřebuje bambus zhruba jednou měsíčně pohnojit. Jako zdroj výživy použijte hnojivo s obsahem dusíku, které podpoří zdravý růst listů. Teď na podzim, zhruba již od září, aplikujte hnojivo s vyšším podílem draslíku a fosforu. Tento „výživný koktejl“ zpevní stébla a posílí kořenový systém.

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