Jak pečovat o rebarboru? Co dělat na jaře, kdy sklízet a čemu se vyhnout

Tereza Hrabinová
  4:00
Rebarbora patří k nenáročným trvalkám, ale pro kvalitní úrodu potřebuje správnou jarní péči i šetrnou sklizeň. Důležité je hnojení a zálivka, ale také včasné odstraňování květenství, které rostlinu zbytečně vysiluje.
V červenci už rebarboru nesklízejte ani omylem, nicméne květy jí rozhodně vylámejte, ať ji nevysilují. | foto: Profimedia.cz

Jak na jaře pečovat o rebarboru?

Rostlině prospívá především dostatek živin a vláhy – vhodné je přihnojení kompostem nebo dobře rozloženým hnojem a pravidelná zálivka při sušším počasí. Důležité je také odstranit staré a poškozené listy z předchozího roku a udržovat okolí rostliny bez plevelů.

Jak správně odstraňovat květenství rebarbory?

Rebarbora se pěstuje především pro silné a šťavnaté řapíky, které mají široké využití v kuchyni. Když rostlina začne vytvářet květní stvol, část své energie přesouvá do tvorby květů a následně semen.

Proto je vhodné květenství co nejdříve odstranit, ideálně vylomením mladého stvolu. Tím se podpoří růst řapíků a celková vitalita rostliny. Pokud by se květenství ponechalo, může dojít k oslabení rostliny a menší, méně šťavnaté sklizni.

Květní stvol se neodřezává, ale opatrně vylamuje co nejníže u báze. Tento postup minimalizuje riziko zahnívání zbytků pletiv a je šetrnější k celé rostlině.

Odstraňování je vhodné provádět průběžně, jakmile se květní výhon objeví. U starších a silných rostlin se může květenství tvořit opakovaně během sezony.

U okrasného pěstování lze květ ponechat, při sklizni řapíků je ale jeho odstranění standardní pěstitelskou praxí.

Sklizeň rebarbory: vylamovat, ne řezat

Stejně jako u květenství platí i u sklizně, že šetrnost je zásadní. Řapíky se mají sklízet vylomením u báze, nikoli odřezáváním nožem.

Důvod je jednoduchý: zbytky stonků po řezu mohou zůstávat v půdě a zahnívat, což zvyšuje riziko chorob. Při vylamování se řapík oddělí čistěji a rostlina se lépe regeneruje.

Současně je nutné ihned odstranit listy, které nejsou jedlé a obsahují vyšší množství kyseliny šťavelové.

Rebarbora bývala vzácnější než šafrán. Chutnat vám bude nasladko i s masem

Kdy sklízet rebarboru?

3 tipy, jak poznat, že je rebarbora zralá?

  1. Pevnost a šťavnatost: Řapík by měl být na dotek pevný a působit „naducaně“ šťávou.
  2. Správná velikost: Ideální délka je zhruba 20 až 30 centimetrů. V téhle fázi je rebarbora nejchutnější.
  3. Snadné oddělení: Když řapík uchopíte a jemně za něj zatáhnete směrem dolů a do strany, měl by se od rostliny oddělit hezky čistě a bez velké námahy.

Hlavní sklizňové období rebarbory trvá od jara přibližně do konce června. V této době mají řapíky nejlepší chuť i strukturu.

Později během léta se může zvyšovat obsah kyseliny šťavelové a řapíky zároveň ztrácejí na kvalitě. Zahrádkáři proto doporučují po konci června sklizeň ukončit a rostlinu nechat regenerovat.

Důležité je také ponechat na rostlině část listové plochy. Ta umožní rebarboře doplnit zásobní látky v kořenech a zajistit dobrou úrodu v následující sezoně.

Co zasadit vedle rebarbory?

Rebarboře se daří na stanovišti s dostatkem živin a vláhy, proto je vhodné ji kombinovat s rostlinami s podobnými nároky. Dobře snáší sousedství například s listovou zeleninou, jako je salát nebo špenát, případně s brukvovitými druhy (např. zelí).

Vhodné mohou být i aromatické bylinky, například česnek nebo cibule, které mohou pomoci omezit výskyt některých škůdců. Naopak nevhodné je vysazovat v těsné blízkosti rostliny s vysokou potřebou prostoru nebo silně konkurenční druhy.

Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda

Kdy se nesmí trhat rebarbora?

Rebarbora by se neměla sklízet po konci června. V pozdější části sezony řapíky postupně ztrácejí kvalitu, mohou být tužší a zvyšuje se v nich obsah kyseliny šťavelové. Rostlina navíc potřebuje druhou polovinu léta k regeneraci a doplnění zásobních látek v kořenech, které jsou důležité pro úrodu v následujícím roce. Z těchto důvodů zahrádkáři doporučují sklizeň ukončit nejpozději na přelomu června a července.

