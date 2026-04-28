Jak na jaře pečovat o rebarboru?
Rostlině prospívá především dostatek živin a vláhy – vhodné je přihnojení kompostem nebo dobře rozloženým hnojem a pravidelná zálivka při sušším počasí. Důležité je také odstranit staré a poškozené listy z předchozího roku a udržovat okolí rostliny bez plevelů.
Jak správně odstraňovat květenství rebarbory?
Rebarbora se pěstuje především pro silné a šťavnaté řapíky, které mají široké využití v kuchyni. Když rostlina začne vytvářet květní stvol, část své energie přesouvá do tvorby květů a následně semen.
Proto je vhodné květenství co nejdříve odstranit, ideálně vylomením mladého stvolu. Tím se podpoří růst řapíků a celková vitalita rostliny. Pokud by se květenství ponechalo, může dojít k oslabení rostliny a menší, méně šťavnaté sklizni.
Květní stvol se neodřezává, ale opatrně vylamuje co nejníže u báze. Tento postup minimalizuje riziko zahnívání zbytků pletiv a je šetrnější k celé rostlině.
Odstraňování je vhodné provádět průběžně, jakmile se květní výhon objeví. U starších a silných rostlin se může květenství tvořit opakovaně během sezony.
U okrasného pěstování lze květ ponechat, při sklizni řapíků je ale jeho odstranění standardní pěstitelskou praxí.
Sklizeň rebarbory: vylamovat, ne řezat
Stejně jako u květenství platí i u sklizně, že šetrnost je zásadní. Řapíky se mají sklízet vylomením u báze, nikoli odřezáváním nožem.
Důvod je jednoduchý: zbytky stonků po řezu mohou zůstávat v půdě a zahnívat, což zvyšuje riziko chorob. Při vylamování se řapík oddělí čistěji a rostlina se lépe regeneruje.
Současně je nutné ihned odstranit listy, které nejsou jedlé a obsahují vyšší množství kyseliny šťavelové.
Kdy sklízet rebarboru?
3 tipy, jak poznat, že je rebarbora zralá?
Hlavní sklizňové období rebarbory trvá od jara přibližně do konce června. V této době mají řapíky nejlepší chuť i strukturu.
Později během léta se může zvyšovat obsah kyseliny šťavelové a řapíky zároveň ztrácejí na kvalitě. Zahrádkáři proto doporučují po konci června sklizeň ukončit a rostlinu nechat regenerovat.
Důležité je také ponechat na rostlině část listové plochy. Ta umožní rebarboře doplnit zásobní látky v kořenech a zajistit dobrou úrodu v následující sezoně.
Co zasadit vedle rebarbory?
Rebarboře se daří na stanovišti s dostatkem živin a vláhy, proto je vhodné ji kombinovat s rostlinami s podobnými nároky. Dobře snáší sousedství například s listovou zeleninou, jako je salát nebo špenát, případně s brukvovitými druhy (např. zelí).
Vhodné mohou být i aromatické bylinky, například česnek nebo cibule, které mohou pomoci omezit výskyt některých škůdců. Naopak nevhodné je vysazovat v těsné blízkosti rostliny s vysokou potřebou prostoru nebo silně konkurenční druhy.
Kdy se nesmí trhat rebarbora?
Rebarbora by se neměla sklízet po konci června. V pozdější části sezony řapíky postupně ztrácejí kvalitu, mohou být tužší a zvyšuje se v nich obsah kyseliny šťavelové. Rostlina navíc potřebuje druhou polovinu léta k regeneraci a doplnění zásobních látek v kořenech, které jsou důležité pro úrodu v následujícím roce. Z těchto důvodů zahrádkáři doporučují sklizeň ukončit nejpozději na přelomu června a července.