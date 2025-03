Pravidelný řez maliníku podpoří jeho zdravý růst, odstraněním starých a poškozených výhonů soustředí energii na nové výhony. Prosvětlením keře se také zlepší cirkulace vzduchu a omezí se riziko houbových onemocnění.

Kdy stříhat maliny?

Čas, kdy stříhat maliny, se liší v závislosti na odrůdě a stáří keře. Mladé rostliny lze prořezávat hned po výsadbě, což podpoří rašení nových výhonů. U starších keřů se řez malin provádí na jaře nebo na podzim, podle odrůdy.

Jarní řez maliníku se obecně realizuje od března do konce dubna, než začne rašit nové listí. Podzimní dvouleté odrůdy se stříhají v srpnu a podzimní jednoleté keře v listopadu. Maliník by se měl vždy stříhat během slunečního dne, aby se místa po odstraněních větvích a výhonech lépe hojila.

Jarní řez malin

Jarní řez slouží k odstranění větví poškozených mrazem a oslabených větví. Také je třeba odstranit přerostlé výhony pro prosvětlení keře. U letních odrůd by se měly hned po sklizni odstranit dvouleté výhony, ze kterých už příští rok nic nevyroste.

Víceplodící (remontantní, dvouletý) maliník: plodí dvakrát do roka na nových letorostech, ale i staré výhony dokážou přezimovat. Pro maximální úrodu vše po sklizni v prvním roce potřebuje sestřihnout až k zemi – výhony i letorosty. Jednouplodící (jednoletý) maliník: rodí na výhonech, které vyrostly během předešlé sezóny.

A jak stříhat maliny stáleplodící? „Tyto rostliny plodí už na letošním výhonu. To se dá docela dobře využít tak, že celou rostlinu ostříháte na jaře na ježka – u země – a počkáte si na ty letošní výhony. Necháte je vyrůst a ta rostlina pak na nich plodí od poloviny srpna až do prvních mrazů. Klidně do poloviny listopadu,“ radí zahradník Tomáš Trejbal.

Podzimní řez malin

Po sklizni je třeba odstranit odumřelé a slabé výhony. Řez malin by měl být veden těsně nad zemí. Remontantní odrůdy, které plodí na letošních výhonech, se po sklizní ostříhají kompletně, aby byly v zimě vidět asi jen tři centimetry dlouhé pozůstatky porostu. Stříhat je zapotřebí nejlépe před příchodem prvních mrazů.

5 tipů na jarní péči

1. Doplňování živin

Žloutnou listy na okrajích? Chybí jim draslík. Hnědnou a padají listy? Chybí jim hořčík. Tmavě zelené listy? Příliš dusíku.

Maliny preferují mírně kyselou půdu bohatou na dusík a humus. Na jaře by se kolem keřů mělo aplikovat hnojivo určené pro drobné ovoce, ideálně s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku. Maliníky ocení také kravský hnůj nebo jiná organická hnojiva. Také před samotnou výsadbou by se měla zrytá půda promíchat s humusem.

2. Mulčování

Po hnojení je vhodné půdu kolem keřů mulčovat, aby se udržela v půdě vlhkost a omezil se růst plevele. Mulčování také chrání kořeny před extrémními teplotami. Jako mulč dobře poslouží dřevěná štěpka, sláma nebo kůra.

3. Opora

Většina odrůd maliníku vyžaduje oporu, aby se větve neohýbaly pod tíhou malin.

4. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Proti houbovým chorobám, jako je obávaná Didymella applanata nebo plíseň šedá, poslouží fungicidní postřik. Se škůdci, mezi které patří třeba mšice nebo roztoči, zatočí insekticidní postřik. Postřiky je důležité provádět vždy ještě před květem nebo až po odkvětu.

5. Vydatná zálivka

Během suchého jarního období je důležité maliník pravidelně zalévat, a to přímo ke kořenům.

Díky správné péči se malí i velcí zahradníci mohou těšit na sladkou odměnu.