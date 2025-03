Broskvoň potřebuje dostatek slunečního svitu a pravidelné prořezávání větví. Ztenčení koruny je nutné, aby byla rozložitá a zdravá. Každé rozkvetlé poupě musí mít dostatek volného prostoru a sluneční paprsky by měly rovnoměrně pokrývat celou korunu.

Kdy stříhat broskvoně?

Doba pro jarní řez broskve nastává hned po odeznění mrazů a nejzazší možnost je před nástupem vysokých letních teplot. V tomto období se broskvím nejlépe hojí rány po stříhání a hrozí nejmenší riziko infekce. Důležitý je pak také letní řez, který se provádí od 20. srpna do 15. září.

Jak stříhat broskvoně?

Hlavní zásadou pro řez broskvoně je, že se nikdy nestříhá před květem a po konci srpna. Stříhání broskvoní je vhodné plánovat na teplý sluneční den, kdy nehrozí deště. Rány se pak budou lépe hojit. Přesto by se každý řez s ranou větší než jeden centimetr měl ihned zatřít ošetřujícím přípravkem.

Pokud se stříhání broskvoní na jaře zanedbá, spodní větve přestanou růst a plodit a postupně zaschnou. Plody se začnou vytvářet až na vrcholu stromu ve výšce čtyři až pět metrů nad zemí a je obtížné se k nim dostat.

Výsadbový řez

Ihned po výsadbě je třeba zkrátit stromek na 90 až 100 centimetrů, slabší stromky na 60 centimetrů. Boční větve by se měly zkrátit o dvě třetiny délky. Takové stříhání mladých broskvoní pomáhá vytvořit základ pro budoucí korunu stromu. Používá se nejen hned po pořízení stromu, ale i v několika následujících letech, kdy se buduje koruna. Stromky broskvoní je nejlepší pořizovat až koncem dubna, kdy je dobře poznat na první pohled, jestli nejsou zaschlé.

Udržovací řez

Jedná se o jarní řez broskvoní, které už dosáhly požadované výšky. Odstraňují se při něm suché, nemocné a poškozené větve. Odplozené větve vyžadují zkrátit na kroužek (v rozhraní dceřiné a mateřské boční větvičky), a to maximálně na 20 centimetrů. Korunu je třeba udržovat otevřenou a prosvětlenou, ideálně s kotlovitým tvarem a maximálně čtyřmi kosterními větvemi, broskvoň by ideálně měla mít na výšku dva až dva a půl metru. Pokud mrzlo, když byla broskvoň v květu, stříhat by se měla až v květnu.

Zmlazovací řez

Provádí se u starších a vysílených stromů, cílem je redukovat nadzemní části a podpořit růst nových výhonů. Je důležité odřezávat vrchní části stromu radikálněji než při udržovacím řezu. Víceleté výhony v koruně, které přestaly růst, je zapotřebí seříznout na pahýly dlouhé alespoň 35 až 40 centimetrů. Zmlazovací řez je dobré plánovat na začátek jara. Pokud ale zimní mrazy velmi poškodily staré dřevo, je nutné počkat na konec dubna. Po stříhání broskve by se měl strom ošetřit univerzálním stromovým balzámem. Na prořezaných větvích vytvoří ochranný film, který zmírní vysychání.

Letní řez

Od poloviny srpna do poloviny září nastává čas na letní řez, kdy se zkracují sekundární letorosty na hlavních větvích, a to o jednu třetinu své délky, odstraňují se husté letorosty a zmlazují se kosterní větve.

V průběhu července se vystřihují kompletně všechny nové větve, které rostou dovnitř koruny stromu, přímo nahoru nebo křižují jiné větve. Ve druhé polovině srpna nové letorosty dosáhnou délky 50 až 80 centimetrů a je třeba zastřihnout jim růstové vrcholy přibližně o 10 centimetrů. Letní řez broskvoně by se neměl vynechávat, napomáhá lepšímu dozrávání plodů i zakládání květových pupenů na příští rok. Provzdušnění koruny také brání šíření chorob.

5 tipů na jarní péči

1. Hnojení

Mladé broskvoně mají zpočátku oslabené kořeny, které nemusejí nově rostoucím výhonům dodávat odpovídající množství živin a vody. Proto je velmi důležité hnojení, zejména po náročném zimním období. Hnojivo s vyváženým poměrem dusíku, fosforu a draslíku je třeba aplikovat kolem kmene stromu a lehce zapravit do půdy.

2. Zalévání

Broskvoň je důležité pravidelně zalévat, zejména po odkvětu a během suchého období. Nejvíce potřebují zálivku mladé stromky, které ještě nemají vyvinutý kořenový systém. Zalévat se má ke kořenům a nikdy na listy.

3. Ochrana před jarními mrazy

Broskvoně hůře snášejí mrazy, nevyhovují jim těžší jílovité půdy ani vysoko položené sady. Jakmile zmrznou květy broskvoní, máte po úrodě. Strom lze chránit netkanou textilií nebo postřikem proti mrazu.

4. Ochrana proti houbovým chorobám

Broskvoně jsou velmi náchylné na kadeřavost listů. První postřik proti této houbové chorobě se provádí už na podzim, případně brzy na jaře, ještě před rašením pupenů. Postřik fungicidním přípravkem určeným pro ochranu broskvoní je nutné opakovat, a to podle pokynů výrobce.

5. Pravidelná péče

Broskvoně potřebují pravidelně kontrolovat, jestli se na nich nevyskytují příznaky chorob nebo škůdců. Zároveň také odstraňovat plevel kolem kmene stromu, který mu ubírá živiny a vodu. Půda kolem stromu by měla být nakypřená, aby se ke kořenům dostal vzduch a voda.

Správná péče o broskvoně zajistí bohatou úrodu chutných plodů a zdravý růst stromu.