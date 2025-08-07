Kdy je ideální čas přesadit kosatce?
Nejčastější chyby při přesazování kosatců
Pokud si všimnete, že kosatce kvetou méně, trsy jsou příliš zahuštěné nebo se oddenky „plazí“ po povrchu, je to jasný signál, že je čas na přesazení.
Ideální termín pro přesazení je druhá polovina léta, od konce července do poloviny září. Rostliny už mají za sebou hlavní růstovou fázi, přesto mají před zimou dost času na vytvoření nových kořenů. Pokud byste je přesazovali na jaře, riskujete slabší kvetení a pomalejší ujmutí.
Jak správně přesadit kosatce krok za krokem
Proč kosatce přesazovat?
1. Vykopejte trsy. Začněte hned po odkvětu, nejlépe za suchého počasí. Rýč zasuňte opatrně pod trs a jemně jej nadzvedněte, aby se kořeny nepoškodily.
2. Očistěte a rozdělte oddenky. Vyjměte celý trs a očistěte ho od zeminy. Odstraňte všechny staré, zahnívající nebo nemocné části. Oddenky rozdělte čistým a ostrým nožem tak, aby měl každý kus zdravou část kořene i několik listů.
3. Zkraťte listy a kořeny. Listy zkraťte asi na 10–15 centimetrů do tvaru vějíře, kořeny na zhruba 8 centimetrů. Zlepší to zakořenění a sníží ztrátu vody z rostliny.
4. Připravte nové stanoviště. Kosatce potřebují slunce a propustnou půdu. Záhon zryjte, obohaťte kompostem a případně pískem pro lepší drenáž.
5. Následuje výsadba oddenků. Oddenky klaďte těsně pod povrch, maximálně 2 centimetry. Kosatce nesnášejí hlubokou výsadbu. Rozestupy by měly být 30–40 centimetrů.
6. Po výsadbě rostliny důkladně zalijte. Další dny sledujte, zda pevně drží v zemi, ale zalévejte jen střídmě, příliš vody může způsobit hnilobu.