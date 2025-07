Plody pravidelně kontrolujte a nahnilé kusy vyhoďte. Vyvarujte se skladování jablek v blízkosti cibule, česneku nebo brambor. Absorbovala by jejich chuť a snížila by se trvanlivost. Jablka produkují ethylen, který urychluje zrání jiného ovoce. Tento efekt můžete využít například k dozrávání zelených rajčat, stačí je uložit do blízkosti jablek.