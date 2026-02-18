|
Než je vysadíte, pořádně si to rozmyslete. Těchto 20 rostlin vás může zničit
TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle
Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...
Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu
Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...
Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....
Hráli si s tartaletkami, makronkami a oblékli dort. Peče celá země přitvrzuje
Již sedmý sobotní večer za sebou přišpendlila diváky k televizi cukrářská soutěž a reality show v jednom. Čtvrtá řada Peče celá země už má jen 5 želízek v ohni, nicméně o to víc je prostoru sledovat...
Navrhněte si trvalkový záhon svých snů. V oblíbených barvách, místu na míru
Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte...
Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou...
Vybírejte, kteří roztomilí mazlíčci vyhrají v únoru prémiové české krmivo
Hlasování v čtenářské anketě o nejroztomilejší mazlíky února je tady a vaše hlasy rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitního psího nebo kočičího krmiva z nové řady Brit Premium by Nature. Nestačí...
S vášní pro fotografii cestuje po světě. Jako průvodce s citem pro detaily
Dřív pobíhala po kanceláři v podpatcích, dnes objevuje svět v trekových botách, s foťákem na krku. „Bylo by škoda nepodělit se o zážitky s ostatními,“ říká Erika Valkovičová.
Plešatá lama spořádala řebříček, šimpanzi zaháněli stres šípky, líčí zvířecí terapeutka
Zvířata v divoké přírodě se umějí sama léčit. Často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Ta, která jsou zavřená v zoologických zahradách, jsou však odkázaná jen na péči veterinářů a běžné...
Když je milujeme, není co řešit. Spoustu lásky dávají i zvířecí mazlíčci
Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí...
VIDEO: Drážďany ukázaly železniční ráj s českou stopou. I s živou párou
Na začátku února se v drážďanských výstavních halách konala již po dvacáté renomovaná výstava modelové železnice MEC Pirna. Kromě 31 modelů železnic v obvyklých měřítkách na téměř 13 000 metrech...