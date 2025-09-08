Letošní expozice dostala název Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví, a ponese se tedy především v ekologickém duchu, a to včetně řešení v oblasti fotovoltaiky. Pořadatelé ovšem slibují mnohem víc než regionální potraviny, ale také potřeby, které kutilové a zahrádkáři využijí nejen na podzim, například vinařské protimrazové svíce. Návštěvníci výstavy se navíc dozvědí více o nejnovějších modelech tepelných čerpadel, případně si pro zútulnění svého domova budou moci zakoupit italský gobelínový textil nebo domácí solné jeskyně.
Kdy začíná podzimní Zahrada Čech 2025?
Kde je tržnice / výstaviště v Litoměřicích?
49. ročník veletrhu Zahrada Čech 2025 se koná od pátku 12. září do středy 17. září 2025 na Výstavišti v Litoměřicích. Protože Zahrada Čech patří k nejvýznamnějším akcím, které se tu konají, vžil se tento název pro celý výstavní areál.
Vstupné na Zahradu Čech 2025: Jaká je cena na místě a online?
Předprodej vstupenek byl již zahájen na webových stránkách Městského kulturního zařízení Litoměřice. Koupit lístek bude samozřejmě možné i na místě, vyjde ale o něco dráž. Například dospělý zaplatí při nákupu online 150 Kč a přímo na veletrhu 190 Kč.
|Dospělý
|150 Kč
|Senior nad 65 let a ZTP
|130 Kč
|Student 15 – 26 let
|100 Kč
|Dítě 6 – 15 let
|80 Kč
|Rodinné vstupné
|450 Kč
Přípravy a průběh předchozích ročníků veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích
Jaký bude program?
Moderátory programu po celých šest dní budou Zdeněk Lukesle, Vladimír Hron a Vladimír Vach.
- Pátek 12. 9. – Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most
Slavnostní zahájení veletrhu proběhne v 10:30, následovat bude vyhlášení soutěže o značky Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravina z kraje Přemysla Oráče a vyhlášení výherce soutěže Stavba Ústeckého kraje 2025.
Vystoupení: Heidi Janků, FOX Band, Josef Vágner
- Sobota 13. 9. - Den s časopisem Receptář
Slavnostní křest kalendáře časopisu Receptář pro rok 2026 a finále soutěže Nejlepší recept ze Zahrady Čech – sladké a slané jednohubky.
Vystoupení: duo Kamelie, Vinšovanka a VOICE
- Neděle 14. 9. – Den s časopisem Zahrádkář a Hitrádiem North Music
Vyhlášení floristické soutěže, rozhovory s významnými hosty, soutěžní kola Nejkrásnější květinová miska a Křišťálové jablko.
Vystoupení: Vladimír Hron, Lunetic
- Pondělí 15. 9. - Den s Českým rozhlasem – 80 let od založení Českého rozhlasu Sever
Oslavy 80 let od založení Českého rozhlasu Sever, autogramiáda Ládi Hrušky, finále, ochutnávka vzorků a vyhlášení soutěže 17. ročníku soutěže Zelí roku se Zelinářskou unií Čech a Moravy, o.s.
Vystoupení: FOX Band, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Olga Lounová a Pavel Vítek
- Úterý 16. 9. - Den s Rodinným stříbrem
Vystoupení: Babouci, W. T. C. Band, Rosťa Pechoušek a band
- Středa 17. 9. - Den s CS Betonem
Vystoupení: Rozmarýnka, Petr a Eliška Lüftnerovi
Workshopy a soutěž
Kromě nabídky jednotlivých prodejců se obvykle pořádají kreativní workshopy zdarma a floristická soutěž.
Workshopy (začátek 10:30 a 13:30)
- Workshopy se konají v pavilonu NS a tentokrát budou zaměřené hlavně na podzimní dekorace. Pozor! Jsou určeny jen pro dospělé a zájemci se na ně musí předem přihlásit.
- Floristická soutěž 14. září 10:45 – 13:30 se skládá ze dvou částí, kdy v jedné budou uchazeči vázat kytici v podzimním duchu a ve druhé zdobit dýni. Soutěž je pro všechny, včetně dětí, opět je ale povinností se dopředu přihlásit.
Doprava zdarma
Na Výstaviště je zajištěna neplacená kyvadlová doprava. Autobusy budou vyrážet z autobusového nádraží (od 8:30 do 16:00) i z tzv. horního nádraží (od 8:40 do 16:20). Cesta trvá přibližně 10 minut, ale vzhledem k dopravní situaci se může prodloužit.
Jak iDNES.cz sdělila paní Radka Jankovcová z Městského kulturního zařízení Litoměřice, organizátoři počítají s většími počty zájemců, a pokud se autobusy naplní, budou se v cílové stanici ihned otáčet a jezdit vícekrát, aby návštěvníci nemuseli čekat celý interval.
- Odjezdy Litoměřice, autobusové nádraží – Zahrada Čech:
|8:30
|9:30
|10:30
|13:00
|14:00
|15:00
|16:00
|9:00
|10:00
|11:00
|13:30
|14:30
|15:30
- Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, autobusové nádraží:
|11:15
|13:15
|13:45
|14:15
|14:45
|15:15
|15:45
|16:15
- Odjezdy Litoměřice, horní nádraží – Zahrada Čech:
|8:40
|9:40
|10:40
|13:20
|14:20
|15:20
|16:20
|9:10
|10:10
|11:10
|13:50
|14:50
|15:50
- Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, horní nádraží:
|11:25
|13:35
|14:05
|14:35
|15:05
|15:30
|16:05