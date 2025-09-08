Inspirace pro každého zahrádkáře. Výstava Zahrada Čech se opět otevře veřejnosti

Zuzana Stiboříková
  4:00
Co s velkou zahradou? Návody a inspiraci opět přinese jedna z největších zahrádkářských akcí roku. 49. ročník veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích se veřejnosti otevře v pátek 12. září.
Zahrada Čech

Zahrada Čech | foto: Iveta Lhotská, MF DNES

Letošní expozice dostala název Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví, a ponese se tedy především v ekologickém duchu, a to včetně řešení v oblasti fotovoltaiky. Pořadatelé ovšem slibují mnohem víc než regionální potraviny, ale také potřeby, které kutilové a zahrádkáři využijí nejen na podzim, například vinařské protimrazové svíce. Návštěvníci výstavy se navíc dozvědí více o nejnovějších modelech tepelných čerpadel, případně si pro zútulnění svého domova budou moci zakoupit italský gobelínový textil nebo domácí solné jeskyně.

Kdy začíná podzimní Zahrada Čech 2025?

Kde je tržnice / výstaviště v Litoměřicích?

49. ročník veletrhu Zahrada Čech 2025 se koná od pátku 12. září do středy 17. září 2025 na Výstavišti v Litoměřicích. Protože Zahrada Čech patří k nejvýznamnějším akcím, které se tu konají, vžil se tento název pro celý výstavní areál.

Vstupné na Zahradu Čech 2025: Jaká je cena na místě a online?

Předprodej vstupenek byl již zahájen na webových stránkách Městského kulturního zařízení Litoměřice. Koupit lístek bude samozřejmě možné i na místě, vyjde ale o něco dráž. Například dospělý zaplatí při nákupu online 150 Kč a přímo na veletrhu 190 Kč.

Ceny vstupenek online (zájemci o zvýhodněné vstupné se musí prokázat průkazem):
Dospělý150 Kč
Senior nad 65 let a ZTP130 Kč
Student 15 – 26 let100 Kč
Dítě 6 – 15 let80 Kč
Rodinné vstupné450 Kč
Jaký bude program?

Moderátory programu po celých šest dní budou Zdeněk Lukesle, Vladimír Hron a Vladimír Vach.

  • Pátek 12. 9. – Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most

Slavnostní zahájení veletrhu proběhne v 10:30, následovat bude vyhlášení soutěže o značky Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravina z kraje Přemysla Oráče a vyhlášení výherce soutěže Stavba Ústeckého kraje 2025.

Vystoupení: Heidi Janků, FOX Band, Josef Vágner

  • Sobota 13. 9. - Den s časopisem Receptář

Slavnostní křest kalendáře časopisu Receptář pro rok 2026 a finále soutěže Nejlepší recept ze Zahrady Čech – sladké a slané jednohubky.

Vystoupení: duo Kamelie, Vinšovanka a VOICE

  • Neděle 14. 9. – Den s časopisem Zahrádkář a Hitrádiem North Music

Vyhlášení floristické soutěže, rozhovory s významnými hosty, soutěžní kola Nejkrásnější květinová miska a Křišťálové jablko.

Vystoupení: Vladimír Hron, Lunetic

  • Pondělí 15. 9. - Den s Českým rozhlasem – 80 let od založení Českého rozhlasu Sever

Oslavy 80 let od založení Českého rozhlasu Sever, autogramiáda Ládi Hrušky, finále, ochutnávka vzorků a vyhlášení soutěže 17. ročníku soutěže Zelí roku se Zelinářskou unií Čech a Moravy, o.s.

Vystoupení: FOX Band, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Olga Lounová a Pavel Vítek

  • Úterý 16. 9. - Den s Rodinným stříbrem

Vystoupení: Babouci, W. T. C. Band, Rosťa Pechoušek a band

  • Středa 17. 9. - Den s CS Betonem

Vystoupení: Rozmarýnka, Petr a Eliška Lüftnerovi

Workshopy a soutěž

Kromě nabídky jednotlivých prodejců se obvykle pořádají kreativní workshopy zdarma a floristická soutěž.

Workshopy (začátek 10:30 a 13:30)

  • 13. 9. 2025 - Dýňová dekorace
  • 14. 9. 2025 - Podzimní svícen z květin
  • 15. 9. 2025 - Podzimní aranžmá z čerstvých květin
  • 16. 9. 2025 - Podzimní věnec na dveře
  • 17. 9. 2025 - Dušičková dekorace z květin
  • Workshopy se konají v pavilonu NS a tentokrát budou zaměřené hlavně na podzimní dekorace. Pozor! Jsou určeny jen pro dospělé a zájemci se na ně musí předem přihlásit.
  • Floristická soutěž 14. září 10:45 – 13:30 se skládá ze dvou částí, kdy v jedné budou uchazeči vázat kytici v podzimním duchu a ve druhé zdobit dýni. Soutěž je pro všechny, včetně dětí, opět je ale povinností se dopředu přihlásit.

Detailní mapa s nejbližšími parkovišti

Doprava zdarma

Na Výstaviště je zajištěna neplacená kyvadlová doprava. Autobusy budou vyrážet z autobusového nádraží (od 8:30 do 16:00) i z tzv. horního nádraží (od 8:40 do 16:20). Cesta trvá přibližně 10 minut, ale vzhledem k dopravní situaci se může prodloužit.

Jak iDNES.cz sdělila paní Radka Jankovcová z Městského kulturního zařízení Litoměřice, organizátoři počítají s většími počty zájemců, a pokud se autobusy naplní, budou se v cílové stanici ihned otáčet a jezdit vícekrát, aby návštěvníci nemuseli čekat celý interval.

  • Odjezdy Litoměřice, autobusové nádraží – Zahrada Čech:
8:309:3010:3013:0014:0015:0016:00
9:0010:0011:0013:3014:3015:30
  • Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, autobusové nádraží:
11:1513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:15
  • Odjezdy Litoměřice, horní nádraží – Zahrada Čech:
8:409:4010:4013:2014:2015:2016:20
9:1010:1011:1013:5014:5015:50
  • Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, horní nádraží:
11:2513:3514:0514:3515:0515:3016:05
