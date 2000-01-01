náhledy
Hvězdník. Působivá květina, která si do našich vánočních domovů našla cestu podobně jako další rychlené cibuloviny. Třeba hyacinty nebo i řezané tulipány.
Kultivarů hvězdníku je celá řada, od něžných bílých, jednoduchých i plnokvětých, přes růžové po temně červené. Každý si vybere.
Stejně jako tulipány běžně nekvetou v prosinci, tak z cibule amarylisu vyroste stvol s nádhernými velkými květy podobnými liliím tehdy, když k tomu má podmínky. Rychlené cibule se běžně dají koupit už od listopadu, často i v supermarketu, do Vánoc vám pak vykvetou.
Na Vánoce jsou oblíbené něžně sněhobílé hvězdníky, snad proto, že symbolizují sníh, kterého na Vánoce bývá pomálu.
Ani hvězdníky s červenými květy rozhodně nezůstávají o Vánocích na ocet. A ano, i dekorace vánoční tabule květy hvězdníku je možná. Jen pozor, celá rostlina je jedovatá (nejvíc cibule), tak si nějak nezkomplikujte sváteční stolování.
Takto napučenou cibuli v květináči se vůbec nerozpakujte koupit. Do Vánoc se stvol vytáhne do výšky, objeví se poupata a nakonec i květy. Květináč s rašící cibulí je dobré průběžně otáčet, aby stvol nesoucí poupata rostl rovně nahoru a nenakláněl se za světlem. Během růstu květináč s hvězdníkem zalévejte s citem. Vodu potřebuje, ale nesnáší přemokřenou zeminu.
I u hvězdníku se stvoly s květy dají samozřejmě řezat a používat do floristických aranží. Ale i přiznaná cibule s poupětem vypadá na vánočním stole pěkně.
V období růstu a kvetení hvězdníku vyhovuje teplota kolen 20 stupňů, takže u vás doma bude spokojený. Po odkvětu stvol odřízněte, ale zelené listy ponechejte a rostlinu dál mírně zalévejte, občas i přihnojte (během květu ne). Teprve až zaschnou listy a síla se vrátí do cibule, uložte ji na suché, chladné (cca 10–15 stupňů) a temné místo a nechte zhruba dva až tři měsíce odpočinout.
A co třeba kvetoucí hvězdníky na květinovém záhonu na vaší zahradě, případně v nádobách? Byli jste někdy v nizozemském květinovém parku Keukenhof? Tam je možné je vidět v plném květu v sousedství dalších cibulovin a je to nádhera.
Cibule hvězdníků ideálních pro pěstování v sezoně pěkně venku, najdete v řadě zahradnictví, koupit je lze i přes internet. A většinou vám poradí i ideální termín výsadby.
Při pěstování hvězdníků venku je třeba myslet na to, že jejich cibule nesnášejí mráz a sázejí se do země či květináče tak, aby třetina cibule vyčnívala nad povrch. Výsadba do záhonu je tedy možná, až když skončí mrazy, tedy až tak během března dubna. V případě mrazíků je přikryjte bílou netkanou textilií, měla by je uchránit.
Alternativní možností je vysadit cibulky nejprve do květináče (ideálně ne příliš velkého, cibule navíc musí ze třetiny vyčnívat nad substrát) a během chladného počasí je chraňte před mrazem přenesením na chráněné místo, třeba do interiéru.
Hvězdník potřebuje chráněné, slunné místo s dobře propustnou půdou. Cibulky sázejte (opět nechte třetinu vyčnívat nad zem) asi 30 centimetrů od sebe, aby měly květiny dostatek prostoru, a půdu okolo po výsadbě zalijte, vlastní cibulky ne.
Zhruba v květnu až červnu by vám měly hvězdníky vykvést a dělat radost na celé týdny. V období sucha jim dopřejte trochu vody a občas je můžete přihnojit. Po odkvětu nechejte listy zaschnout, pak je čas vyjmout cibuli ze země a uložit ji na chladném a suchém místě. Aby si odpočinula před další sezonou.
