Hranaté melouny v Japonsku zlevnily. Už je koupíte „jen“ za 1 500 korun

Hranaté melouny nejsou geneticky modifikované, jak by se mohlo zdát. Jejich neobvyklý tvar je výsledkem pečlivého pěstování a péče. Když jsou melouny malé a stále rostou, jsou umístěny do průhledných skleněných nebo plastových boxů, které mají tvar krychle. Melouny pak rostou do tvaru boxu, a když jsou plně vyrostlé, mají hranatý tvar.

Přestože už uplynulo víc než třicet let od nápadu, jak donutit kulaté melouny růst do jiných tvarů, zájem o ně neupadá. Tyto vodní melouny reálně nejsou určeny ke konzumaci. Prodávají se jako dekorativní předměty pro domácnost, kde při pokojové teplotě vydrží zhruba měsíc.

Melouny tvarované během růstu do podoby krychlí, srdcí či pyramid sice najdete v krámku s ovocem a zeleninou, Japonci za ně však platí nemalé sumy většinou jen proto, aby si je mohli doma vystavit. Tato živá dekorace se ještě před časem prodávala až za 150 dolarů za kus, tedy přes tři tisíce korun.

Tento proces vyžaduje mnoho péče a dohledu, protože melouny musí být v boxu umístěny přesně ve správný čas, aby dosáhly požadovaného tvaru. Navíc se musí meloun pravidelně otáčet, aby rostl rovnoměrně.

Hranaté melouny v České republice

Pokud jde o dostupnost hranatých melounů v České republice, situace je trochu komplikovanější. Tyto melouny jsou v Japonsku velmi drahé a jejich dovoz by byl nákladný. Navíc by mohly být potíže s udržením jejich tvaru během přepravy.

Nicméně, pokud máte zájem o pěstování vlastních hranatých melounů, můžete si zakoupit speciální boxy pro pěstování melounů. Tyto boxy jsou dostupné online a mohou být doručeny i do České republiky.

Forma ovšem také není levná, prodává se od 500 do 1 500 korun. Pěstování hranatých melounů vyžaduje trpělivost a péči, ale může být skvělým projektem pro zahrádkáře, kteří hledají novou výzvu. Teď už je na výsev pozdě, ale klidně si to můžete dát jako zahradní výzvu pro příští rok.

Jak na pěstování

Pěstování melounů je proces, který vyžaduje trpělivost a péči. Zde je několik kroků, které byste měli následovat:

1. Výběr semínek: Vyberte si kvalitní semena melounů. Existuje mnoho odrůd melounů, takže si vyberte tu, která je nejvhodnější pro vaše klimatické podmínky.

2. Příprava půdy: Melouny preferují dobře odvodněnou, humusovou půdu s pH mezi 6 a 7. Před výsadbou semínek připravte půdu tím, že do ní přidáte kompost nebo organické hnojivo.

3. Výsev semínek: Semena melounů se vysévají na jaře, když je půda dostatečně teplá (minimálně 20 °C). Semena vysévejte do hloubky asi 2 cm. Mezi jednotlivými rostlinami by měl být rozestup asi 1 metr, aby měly dostatek prostoru pro růst.

4. Péče o rostliny: Melouny potřebují hodně slunce a vody. Zalévejte je pravidelně, ale vyhněte se přelévání, aby nedošlo k hnilobě kořenů. Rostliny také pravidelně hnojte.

5. Řezání a prořezávání: Aby rostlina produkovala víc plodů, můžete ji prořezat. Odstraňte některé vedlejší výhonky, aby energie rostliny směřovala do hlavních plodů.

6. Sklizeň: Melouny jsou obvykle připraveny ke sklizni asi 70–90 dní po výsevu, v závislosti na odrůdě. Známkou zralosti je změna barvy spodní strany melounu, který je v kontaktu s půdou, ze zelené na žlutou nebo krémovou.

7. Ochrana před škůdci a nemocemi: Melouny mohou být napadeny různými škůdci a nemocemi. Pravidelně kontrolujte rostliny a při prvních známkách problémů použijte vhodné pesticidy nebo fungicidy.

Hranaté melouny jsou fascinujícím příkladem toho, jak může lidská kreativita ovlivnit přírodu. Ačkoli je možná nebudete schopni najít v místním obchodě, můžete si vychutnat výzvu pěstování vlastního hranatého melounu. A kdo ví, možná se stane středobodem vaší příští letní party.