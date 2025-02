Hortenzie velkolistá oslňuje květy. Co se nesmí stát, aby o ně nepřišla

Jak to u královen bývá zvykem, bývá často citlivější a náročnější než ostatní. „Hortenzie velkolistá pochází z Číny, do českých zemí se dostala pravděpodobně kolem roku 1804, ale žádnou velkou explozi zahradnického nadšení to nezpůsobilo,“ vysvětluje Pavel Chlouba, že květy této hortenzie byly tehdy mdlé nevýrazné barvy v nenápadných bílých nebo růžových odstínech.

Zlomovým letopočtem pro pěstování hortenzií velkolistých se stal teprve rok 1910. To byly na výstavě v Paříži představeny nové odrůdy – jak se patří velké, barevné a okázalé. „Právě tyto nové odrůdy hortenzií u pěstitelů rostlin a milovníků zahradničení rozpoutaly zcela novou hortenziovou vášeň, a ta s malými přestávkami trvá dodnes,“ konstatuje zkušený zahradník a milovník hortenzií.

Velkolistá krasavice s obřími květy

Proč je hortenzie velkolistá obtížnější na pěstování? Respektive proč se stává, že vám prostě nevykvete? „Mírné komplikace, které mohou vzniknout při pěstování hortenzie velkolisté u nás, souvisejí s biologií jejího života,“ vysvětluje odborník na hortenzie. Její květy totiž vznikají již v předchozím roce, a to v úžlabí listů v horní části výhonů.

Zahradník Pavel Chlouba ukazuje na kvetoucí hortenzii velkolisté zárodky budoucích květů pro příští sezonu. Nesmějí ovšem na přelomu zimy zmrznout.

„Ty květy jsou zatím mikroskopických rozměrů – abychom se mohli těšit z krásných květů hortenzie velkolisté, musíme doufat v dobré přezimování těch nevrchnějších pupenů,“ popisuje na videu Pavel Chlouba. V zimním období to obvykle nebývá problém, ten ale může nastat na přelomu zimy a jara, kdy dny už bývají teplejší, ale noci mrazivé.

„Jakmile rostlina začne rašit, bývá velmi citlivá. Pokud ji neuchráníme v tomto období, tak je velmi pravděpodobné, že květy nebudou,“ konstatuje milovník hortenzií, že aby v daném roce vykvetla, nesmí na jaře omrznout.

Hortenziím velkolistým se nejlépe daří na vlhkém místě, kde v létě není příliš velké teplo. „Pokud máme takové místo k dispozici, můžeme hortenzii velkolistou pěstovat i na úplném slunci,“ vysvětluje zahradník. V našich podmínkách je ideální místo, které je částečně na slunci a částečně ve stínu. „Dobrý je loudavý stín listnatého stromu, kam chvilku slunce dopadá a chvilku zase ne. A úplně ideální místo pro pěstování hortenzií velkolistých je tam, kde dopoledne dopadá sluníčko a odpoledne je stanoviště chráněné stínem,“ radí Pavel Chlouba nejlepší variantu.

Platí, že čím extrémnější je světelné stanoviště, tím je důležitější dobře se postarat o půdu, ve které hortenzie rostou. Ta by měla být podle Pavla Chlouby kvalitní, humózní, dobře propustná, vlhká, a kyselá až mírně kyselá.

Nenápadná příbuzná, hortenzie pilovitá

Stejně jako velkolistá, i hortenzie pilovitá (Hydrangea serrata) pochází z východní Asie a má také podobné nároky. Není až tak známá, a není ani tak často využívaná, nicméně místo si na našich zahradách určitě zaslouží.

Květ hortenzie pilovité je sice méně nápadný, nicméně neméně půvabný.

Hlavní rozdíl oproti hortenzii velkolisté se týká hlavně květenství. „Květenství hortenzie pilovité nebývá tak kulovité, ale spíše ploché, a nese v sobě velké množství plodných nenápadných kvítků. Ty pak doplňují krásné květy sterilní,“ ukazuje Pavel Chlouba ve videu na kameru. A na květu jiného druhu – v době natáčení byly už hortenzie pilovité odkvetlé – vysvětluje, že právě ty velké pěkné sterilní kvítky jsou vlastně jen na okrasu.

„Hortenzie si vymyslely dvojí kvetení z toho důvodu, že ty květy, které jsou pro rostlinu důležité, jsou nenápadné. A bez těch dekorativních květů, které nejsou plodné, by je hmyz jenom těžko objevil – takže tuto fintičku si rostlina vymyslela právě proto, aby příroda fungovala tak, jak má,“ vysvětluje.

A pro uklidnění dodává – pro ty pěstitele, kteří se často ptají, co dělají špatně? Jak to, že se jim některé květy na hortenzii neotevřely? „Neděláte žádnou chybu přátelé. Prostě máte jenom druh nebo odrůdu, která má těch plodných kvítků větší množství, než byste si možná přáli.“