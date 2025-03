Hortenzie jsou vděčné a velmi oblíbené, protože jsou poměrně odolné a mrazuvzdorné. Mají bohaté a krásně barevné květy, někdy jasně bílé až nazelenalé, jindy fialové a růžové. Aby vám tyhle krásky na zahradě v létě krásně vykvetly, je během stříhání třeba dodržovat pár základních pravidel.

Jako první si ověřte, o jaký druh hortenzie se jedná.

Nejčastější druhy hortenzií v Česku Hortenzie velkolistá – nejrozšířenější druh hortenzií v létě nasazuje růžové a fialové květy. Může vykvést i modře, ale pouze pokud kolem ní na jaře nasypete kamenec nebo hnojiva na podobné bázi, která se budou do půdy postupně vstřebávat. Hortenzie stromkovitá (stromečkovitá) – jinak přezdívaná roztomilým jménem Annabelle, má velké bílé květy, mnohdy se zeleným nádechem. Hortenzie latnatá – získala si řadu názvů díky homolovitému tvaru své laty, nejčastěji jí však zahradníci přirovnávají k točené zmrzlině. Hortenzie sargentová – má květ trochu odlišný od ostatních hortenzií a hlavně velký silný kmen, který může dosáhnout i dvou metrů.

Proč je důležitý jarní řez hortenzií?

Obvykle se takzvaný radikální řez, tedy důkladné prostříhání rostliny po zimě, dělá v průběhu března, kdy se rostliny probouzejí z vegetativního odpočinku. Příroda je totiž spravedlivá a rovnoměrně rozděluje živiny do celé rostliny. Proto je třeba před začátkem nové sezony keře důkladně seřezat a odstranit vše staré, uschlé, aby neubíralo výživu novým výhonům. Dále se stříhají větve, které rostou směrem dovnitř keře nebo se kříží a zbytečně by rostlinu zahušťovaly. U hortenzií je však situace složitější. Můžete sice provést jarní řez, ale u některých druhů je mnohem vhodnější doba ihned po odkvětu. Jindy je lepší počkat na květen.

Je pravda, že se hortenzie velkolistá nesmí stříhat?

Hortenzie velkolistá je na našich zahradách nejoblíbenější a nejrozšířenější. Přitom právě ona je z hlediska péče výrazně specifická. Tvoří totiž nové květní pupeny na výhoncích z předešlého roku a nové květy se zakládají blízko odkvetlých. Neznamená to tedy, že se nesmí stříhat vůbec, hluboký jarní řez se však příliš nedoporučuje. Stačí opatrně a postupně prosvětlovat. Stříháme rovnou pod květem a přitom musíme dát pozor, abychom neodstranili se starými květy i loňské pupeny. Samozřejmě můžete udělat i radikální jarní řez, jen musíte počítat s tím, že vám hortenzie krásně rozkvete až příští rok.

Proč stříhat odkvetlé hortenzie?

Názory zkušených zahrádkářů se také liší v tom, zda stříhat hortenzii velkolistou už na podzim, nebo počkat do jara. Bohaté květy hortenzií po odkvetení neopadají, ale uschnou. Můžete je tedy nechat na keři přezimovat a stále vám budou zahradu krásně zdobit. Případně si z nich lze během zimy udělat dekoraci do interiéru.

Z jakého důvodu je lepší stříhat hortenzii velkolistou na podzim? Abyste napřesrok nepřišli o květy, doporučuje se stříhat hortenzii hned po odkvětu. To je ke konci léta nebo na začátku podzimu, kdy odstraníte co nejméně větví nasazujících nové pupeny. Pokud to nestihnete ve správnou dobu a nemáte s jarním řezem hortenziií zkušenosti, raději počkejte do poloviny léta dalšího roku, abyste nezpůsobili více škody než užitku.

Jak stříhat hortenzii Annabelle a hortenzii latnatou?

U stromkovité hortenzie je situace úplně jiná než v případě hortenzie velkolisté. Silné výhony (zahradníky zvané též letorosty) se řežou 15 – 40 centimetrů nad zemí a květy se nasazují na nových malých výhonech. Hortenzie stromečkovité jsou velmi odolné proti mrazu, takže radikální řez klidně můžete udělat už v předjaří.

Podobně je tomu i u hortenzie latnaté, která také dobře snáší mráz. Na jaře tak můžete uříznout většinu větví cca 30 cm nad zemí a zanechat jen velké a silné.

Proč se hortenzie sargentová řeže až v květnu?

Oproti hortenzii stromkovité a latnaté je totiž na zimu velmi náchylná. Jarní řez v březnu, kdy jsou stále ještě přízemní mrazíky, se tedy příliš nedoporučuje. Raději s ním počkejte až po „ledových mužích“ v polovině května.

Co když nebudu hortenzii stříhat vůbec?

I to je samozřejmě možné, keře pak ovšem budou husté a nasadí málo květů. Řezat se nemusí například hortenzie drsná nebo hortenzie pnoucí. I tu je však lepší občas zkrátit, aby zbytečně nepřerůstala.