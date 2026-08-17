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Letní řez hortenzií: termín, postup podle druhu a chyby, které berou květy

Tereza Hrabinová
  13:57
Krásná zahrada ve stínu a hortenzie

Krásná zahrada ve stínu a hortenzie | foto: HORTIservis.cz

Hortenzie už v červnu také rozkvétají.
V zimní zahradě či na terase vám v sezoně mohou dělat společnost nejen tradiční...
Hortenzie v plném květu
Nádherná a oblíbená hortenzie (Hydrangea Noblesse)
5 fotografií
Hortenzie jsou v létě obsypané květy, přesto právě v tomto období potřebují správnou péči. Poradíme, jak provést letní řez hortenzií, co odstranit u jednotlivých druhů a proč se vyhnout příliš hlubokému stříhání.

Proč provádět letní řez hortenzií?

V létě jsou hortenzie na vrcholu své krásy. Zdobí je bohatá květenství a sytě zelené listy. Letní řez hortenzií neslouží k radikálnímu tvarování keřů. To je vhodnější provádět na jaře nebo u některých druhů na podzim. Jeho hlavním účelem je průběžná údržba rostliny, podpora jejího zdraví a dlouhodobě bohatého kvetení.

Při stříhání hortenzií v létě odstraňujte především odkvetlá květenství, zažloutlé nebo poškozené listy a výhony napadené škůdci či chorobami. Tím podpoříte vitalitu keře, zlepšíte proudění vzduchu uvnitř rostliny a snížíte riziko výskytu chorob, jako je padlí nebo hniloba kořenů.

U některých druhů může odstranění odkvetlých květů navíc podpořit tvorbu nových poupat a prodloužit dobu kvetení.

Hortenzie už v červnu také rozkvétají.

Letní střih podle typu hortenzie

Nepospíchejte: Hortenzie silně reagují na nepřiměřený řez, zejména v létě. Pokud si nejste jistí, raději zasáhněte méně a hlavní prořez nechte na jaro nebo konec zimy.

Zalévejte uvážlivě: Po řezu rostlina potřebuje dostatek vody. Vyhněte se ale přemokření, hrozí hniloba kořenů.

Sledujte výskyt škůdců: Pravidelně kontrolujte listy, zejména v parných a vlhkých dnech, kdy hrozí napadení mšicemi nebo plísněmi.

  • Hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata)

Tyto druhy tvoří květy na nových (letošních) výhonech, proto hlavní řez probíhá brzy na jaře. V létě můžete odstřihnout odkvetlá soukvětí, která už nejsou esteticky přitažlivá, nebo slabé a poškozené větvičky. Radikální letní řez není třeba a ani se nedoporučuje, jelikož by mohl omezit tvorbu květů v aktuální sezoně.

  • Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla)

Tento druh zakládá květní pupeny již na konci předchozí sezony, tedy na starém dřevě. Proto v létě nelze provádět výraznější řez, mohli byste nechtěně odstranit základy pro kvetení v příštím roce. Odstřihněte jen odkvetlé květy těsně nad prvním silným párem listů nebo zdravým pupenem a také výhonky, které kazí tvar keře nebo jsou poškozené.

U odrůd kvetoucích opakovaně, např. Endless Summer, může odstranění odkvetlých květů podpořit druhou vlnu kvetení.

  • Hortenzie stromečkovitá (Hydrangea arborescens) a Sargentova (Hydrangea sargentiana)

Stejně jako latnaté hortenzie, i tyto druhy kvetou na nových výhonech. Letní řez v podobě odstranění odkvetlých květů je vhodný a prospěšný pro celkový vzhled a vitalitu rostliny. Hlubší řez, který podpoří silný růst a velké květy, se provádí na jaře.

Popínavá hortenzie dá opoře kvetoucí kabát, s dubolistou si užijete barvy

Jak správně stříhat v létě?

  • Používejte čisté a ostré nůžky, aby se snížilo riziko přenosu chorob a řez byl co nejhladší.
  • Odkvetlá květenství odstřihněte těsně nad prvním silným párem listů nebo zdravým pupenem.
  • Odstraňte všechny slabé, suché či nemocné výhonky. Poznáte je podle změněné barvy, usychání nebo zjevných známek poškození.
  • Hluboký řez neprovádějte, pokud k tomu není výjimečný důvod (například výrazné poškození větrem, zlomená větev nebo rozsáhlé napadení chorobou).

Hortenzie potřebují správný čas i místo. Jen tak pokvetou naplno

Kdy stříhat hortenzie?

Obecně se hortenzie stříhají hlavně na jaře, ideálně koncem února až začátkem března, ještě než začnou rašit nové pupeny.

Hortenzii velkolistou řežte velmi opatrně. Odstraňte pouze odkvetlé květy a poškozené či suché výhony, abyste nepoškodili pupeny pro příští sezónu. Hortenzie latnatou a stromečkovitou můžete střihat i radikálněji. Ideální je časné jaro, případně některé odrůdy snesou řez už na podzim.

Letní řez u všech druhů slouží spíše ke kosmetické úpravě, odstranění odkvetlých květů, slabých nebo nemocných větviček. Hlubší zásahy si nechte na jaro (nebo podzim), kdy jsou pro keře bezpečnější.

Mýty a fakta o hortenziích. Jak se vyhnout častým chybám

Kam umístit hortenzie?

Většině hortenzií se nejlépe daří na světlém stanovišti s rozptýleným světlem nebo v polostínu. Přímé polední slunce může listy i květy poškodit, zejména během horkých letních dnů. Půda by měla být humózní, mírně kyselá a stále přiměřeně vlhká.

Jak se starat o hortenzie v květináči?

Hortenzie pěstované v nádobách vyžadují častější zálivku než rostliny vysazené v záhoně, protože substrát rychleji vysychá. Nejlépe prospívají ve speciálním substrátu pro kyselomilné rostliny a během vegetace je vhodné je pravidelně přihnojovat. Na zimu je dobré květináč chránit před promrznutím, například obalením izolačním materiálem nebo přenesením na chráněné místo.

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