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Pekelné horko a sucho pohřbívá trávníky. Ověřené rady pro obnovu

Marek Burza

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Test drnem: jestliže travní drn už nedrží v zemi, bude vás čekat obnova trávníku. | foto: Gemini

Spálený trávník po vlně horkého počasí vypadá sice beznadějně, ale ve většině případů má jeho kořenový systém stále dostatek sil k opětovné obnově.

Klíčem k úspěchu je správná diagnostika stavu, úprava závlahy, citlivá údržba a trpělivost při následné regeneraci.

První krok – zjistěte, zda trávník žije

Než přistoupíte k jakýmkoliv záchranným pracím, je nutné ověřit, zda je trávník pouze v takzvané vegetační dormanci (stavu spánku, kterým se brání proti suchu), nebo zda tráva definitivně odumřela.

Test drnem: jestliže travní drn už nedrží v zemi, bude vás čekat obnova trávníku.
Takto to může dopadnou, když prožijete léto se spalujícími teplotami a bez vláhy.
Nejlepší jsou sprinklery, které můžete nasměrovat tak, aby kropily určenou výseč zahrady.
Množství a pohyb vody v půdě jsou o to důležitější, čím více pěstované rostliny závisejí na pravidelném zásobení vláhou.
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Nejspolehlivější je jednoduchý takzvaný test drnem: vybere se suché místo, uchopí se hrst žlutých stébel a lehce se za ně zatáhne. Pokud tráva drží pevně v půdě, kořenový systém je živý a rostlina se při správné péči vzpamatuje.

V horku potřebuje trávník týdně až 50 litrů vody na metr, radí trávníkář

Pokud však trsy zůstanou bez jakéhokoliv odporu v ruce, drolí se a kořeny pod nimi jsou černé, drátovité a zcela suché, dané místo je bohužel mrtvé a bude vyžadovat kompletní obnovu.

Krok za krokem – jak postupovat při zachraňování

Regeneraci spáleného trávníku je ideální zahájit ve chvíli, kdy nejhorší tropická horka pominou a noční teploty začnou klesat, což snižuje výpar a zátěž na rostliny.

Nesekejte trávník v tropických vedrech. A zalévejte jen ráno a večer
  • Změna strategie závlahy: Nejčastější chybou bývá každodenní lehké kropení povrchu. Důležité je naopak zalévat méně často, ale o to důkladněji – ideálně dvakrát až třikrát týdně v dávce přibližně 15 až 20 litrů vody na metr čtvereční. Voda se tak dostane do hloubky 10 až 15 centimetrů, což přinutí kořeny táhnout za hloubkovou vlhkostí dolů. Zásadní je zavlažovat výhradně brzy ráno, kdy je půda vychladlá a voda se neodpaří dříve, než se vsákne.
  • Omezte sečení na minimum: V době regenerace je nutné sekačku nastavit na nejvyšší možnou výšku sečení (minimálně 6 až 8 centimetrů) nebo sečení na čas zcela vysadit. Vyšší stébla fungují jako přirozený stín, který chránící kořenový krček a brání extrémnímu přehřívání i vysychání vrchní vrstvy půdy.

V létě může vaše zahrada trpět suchem. Zajistěte jí dostatek vláhy
  • Pozor na hnojení: V období vysokého stresu ze sucha je absolutně nevhodné používat klasická dusíkatá hnojiva podporující rychlý růst stébel. Vysoce koncentrovaný dusík by mohl oslabené kořeny definitivně popálit. Pokud trávníku dopřát výživu, pak jedině podzimní či stresová hnojiva s vysokým obsahem draslíku, který zpevňuje buněčné stěny a zvyšuje odolnost proti dehydrataci.
  • Jemná aerifikace a dosev: Až trávník mírně pookřeje a začnou prorůstat první zelená stébla, vyplatí se zlehka vyhrabat odumřelou travní plst, aby půda mohla dýchat. Místa, která testem drnem neprošla, je potřeba prohrábnout hráběmi, dosypat kvalitním trávníkovým substrátem a zasít regenerační nebo do sucha určenou travní směs, kterou je nutné udržovat neustále vlhkou.

Extrémní a humorná řešení – když nechcete čekat

4. října 2014

Pokud je potřeba mít trávník dokonalý okamžitě – například před prodejem nemovitosti, zahradní slavností nebo filmovým natáčením – existuje v zahraničí poměrně populární a neobvyklá zkratka. V oblastech USA či Austrálie, kde v létě platí přísné zákazy zalévání, se stal obrovským hitem nástřik zelenou barvou na trávníky (lawn painting).

Místo zalévání v Kalifornii natírají trávu barvou. Musí šetřit vodou

Nejde o žádný toxický chemický lak, ale o speciální ekologická, biologicky rozložitelná barviva vyrobená na bázi přírodních pigmentů a rostlinných látek. Aplikují se klasickým zahradním postřikovačem a během několika desítek minut promění zažloutlou poušť v sytě zelený pažit.

Barva je odolná vůči dešti i chůzi a na stéblech vydrží zhruba dva až osm týdnů, než tráva odroste nebo ji člověk poseká. Ačkoliv jde o čistě estetickou kamufláž, která rostlinu jako takovou neuzdraví, půdě ani životnímu prostředí nijak neubližuje.

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