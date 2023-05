Honda se sekačkami nekončí. Vyvrací fámy, které se rozšířily internetem

Za touto zprávou stojí článek z webu Autofórum, kde si autoři zaměnili ukončení v jedné z amerických divizí s plošnou celosvětovou výrobou. Po upozornění sice web článek aktualizoval o vyjádření a vysvětlení, nicméně zpráva už mezitím začala žít vlastním životem a informace přejalo několik dalších webů zaměřených na auta a benzinové motory.

Co se stalo? Zpráva se donesla až k Makotu Satovi, generálnímu řediteli pro energetické produkty Honda Motor Europe. Ten ihned obeslal své prodejce dopisem, ve kterých je informoval, že se rozhodně nemusí bát, že by neměli co prodávat.

„Koluje článek, že náš výrobní závod v Severní Karolíně v USA plánuje od září 2023 ukončit výrobu benzinových sekaček na trávu. Toto rozhodnutí bylo vyvoláno přísnějšími ekologickými předpisy a měnícími se preferencemi zákazníků. V rámci Evropy však vyrábí společnost Honda Motor Europe benzinové sekačky na trávu v našem závodě Honda France a zavázala se vyrábět celou řadu, kterou nabízí k prodeji v rámci výrobního závodu vašich dealerství,“ doslova napsal Sato.

Celý incident vznikl po zveřejnění webu Protoolreviews.com, kde se rozebíraly příčiny ukončení výroby. Například proč Honda nereaguje na trendy napájení pomocí akumulátorů, když se snaží i ostatní výrobci přizpůsobit celosvětovému tlaku.

Zveřejnili také vyjádření místních šéfu divize: „Rozhodnutí ukončit výrobu sekaček na trávu je řízeno tržními silami, jako jsou přísnější ekologické předpisy, měnící se preference zákazníků a naše zaměření na rostoucí ziskové produkty v našem portfoliu. Honda bude i nadále prodávat zbytek své produktové řady pro trávníky a zahrady a produkty průmyslového typu, jako jsou motory GX, generátory a vodní čerpadla, a bude i nadále podporovat své servisní a náhradní díly na trhu v USA.“

Ještě konkrétnější vysvětlení poskytlo i vedení české pobočky Hondy. „Rozhodnutí Hondy ukončit výrobu sekaček ve výrobním závodě v USA v Severní Karolíně bylo vyvoláno neustálým zpřísňováním ekologických předpisů v USA. Toto rozhodnutí se ale v žádném případě netýká Evropy a důkazem toho je i přestěhování výroby benzinových sekaček právě z USA do výrobního závodu Honda ve Francii (Honda France Manufacturing) v září roku 2022. Tímto krokem došlo v Evropě dokonce ke zvýšení produkce zahradní techniky Honda.“

„Toto prohlášení se týká výhradně USA a trhu a výroby v Evropě se to netýká,“ uzavírá Zdeněk Novák, vedoucí zastoupení Honda Power Equipment pro ČR.

Možná by nebylo té zbytečné hysterie, kdybychom neměli zkušenosti s tím, že někdo něco vymyslí, časem se toho chytí i další, a než se nadějeme, myšlenka přeletí oceán a stane se skutečností i u nás. A pak si možná kolegové z Autofóra budou připadat jako prognostici a budou tvrdit: „My vám to říkali už před pár lety.“

Ostatně v Kalifornii už si odsouhlasili, že by se tu neměly prodávat jiné než elektrické sekačky a další zahradní technika poháněné akumulátorem. Guvernér Gavin Newsom před dvěma lety podepsal návrh zákona, který od roku 2024 zakáže prodej malých spalovacích motorů používaných převážně v zahradní technice.

Místní odborníci argumentují tím, že například hodinový provoz benzinového foukače na trávu vyprodukuje tolik těkavých organických sloučenin a NOx jako 2 000 kilometrů dlouhá jízda Toyotou Camry ročníku 2017. Pro srovnání – v zemi je asi 16,7 milionu travních sekaček a podobných malých strojů a zhruba 35 milionů osobních a nákladních automobilů.