Teplé počasí láká do hobbymarketů zahrádkáře. Ale dovnitř nesmějí

„U nás to funguje tak, že do prodejny může najednou jenom třicet zákazníků. Každý musí prokázat pomocí živnostenského listu nebo naší zákaznickou kartou, že je to řemeslník, který potřebuje nakoupit materiál pro výkon své živnosti, aby se úplně nezastavil život,“ říká Michal Lemr, který i v době krize chodí do práce v pražském Hornbachu a stará se o běžný provoz.

U řemesel jde také o to, že musejí fungovat i v této době, protože – znáte to – spotřebiče, záchody, instalace nebo elektřina se nejraději porouchají právě v době, kdy je to nejvíc nepříjemné.

„Je fakt, že provoz je o hodně pomalejší, vždycky se čeká, až vyjde jeden zákazník, a teprve pak je vpuštěný ten nový. Takže si klidně musí počkat i půl hodiny ve frontě, než na ně přijde řada,“ popisuje Lemr dnes běžný obrázek situace.



Co obchod, to jiná taktika

Oficiálně však mluvčí supermarketu David Kolář říká: „Hornbach je velký projektový market s mnoha odděleními. Vládou přijatá opatření a jejich následné aktualizace dovolují Hornbachu nadále provozovat a poskytovat pouze prodej přes e-shop a prodej pro PROFI a řemeslníky nebo velkoobchodní zákazníky. Naše zahradní centrum máme proto zavřené.“

Na zákaznické lince hobbymarketu OBI se však dozvíte, že zahradní centra jsou otevřená pro běžné zákazníky. „Venkovní zahrady máme otevřené výdejním způsobem. Nechodí se do prodejny, je tam venkovní pokladna a omezený sortiment, takže zemina, hnojiva, květiny, sadba nebo zahradní technika.“

Podobně fungují i klasická zahradnictví, u kterých také nejde o prodej v uzavřených prostorách. „Lidé využívají této situace, kdy nemohou moc chodit ven a často nemají jinak nic moc na práci. Takže se kupují i kytičky. Když můžete jen na balkon nebo terasu, co budete dělat jiného, než se věnovat rostlinám, které budou růst celý rok bez ohledu na karanténu,“ říká Milan Havlis ze zahradnictví Safro.

Chválí zákazníky, že respektují i nové nařízení a nechávají dobu mezi desátou a dvanáctou pro seniory. „Okamžitě jsme to zaznamenali i u nás v zahradnictví,“ poznamenává.

Mrazů se nebojte

Teplé dny sice lákají k zahradničení, mnozí se však obávají mrazivých dnů, které mají přijít už během víkendu. Noční teploty mají spadnout až hluboko pod nulu.

„A co by jim mělo pomrznout, když teď vysejete mrkev, petržel nebo hrášek? Semínka jsou schovaná v zemi a ty mrazíky nejsou celonoční, takže ta zem nemá šanci promrznout do takové hloubky,“ uklidňuje Ivo Dvořák, odborný poradce z Českého zahrádkářského svazu.

Spousta rostlin se podle něj seje dokonce už na podzim, je zvyklá přezimovat a svědčí jim to. „Takže když teď nevytáhnete salát z teploty plus dvacet, aby chytil teplotu minus pět, tak mu to nijak neublíží. A když si už pořídíte nějakou citlivější rostlinu, tak si myslím, že zahrádkáři jsou natolik inteligentní, že už dávno vědí, že je mají ochraňovat netkanou textilií,“ doplňuje.

Navíc jsou zahrádkáři natolik zkušení, aby věděli podle letitých zkušeností, že některé rostliny mají umísťovat na záhony až po třech zmrzlých, tedy po Pankráci, Serváci a Bonifáci, jejichž svátek se slaví těsně před polovinou května. „Podobnou paniku mohou zažívat jenom začátečníci. Každý zkušený zahrádkář ví přesně, jak se k takovým výkyvům počasí má zachovat,“ uklidňuje Dvořák.