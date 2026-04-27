Sníh roztál, bláto oschlo, příroda se probouzí, stromy nádherně rozkvetly, ale váš trávník stále působí unaveně? Stejně jako lidé potřebují po zimě vitaminy, i váš pažit potřebuje pořádnou porci dusíku. Ale pozor – neuvážené hnojení může napáchat víc škody než užitku.
Kdy začít hnojit? Záleží na teplotě
Nejčastější chyba? Že vytáhnete hnojivo hned, jakmile vyleze první jarní sluníčko. Kdy na jaře začít hnojit? Odborníci se shodují: nejdříve musí půda rozmrazit své biologické procesy.
Ideální doba přichází, když se teplota půdy stabilně pohybuje kolem 8–10 °C. To je moment, kdy tráva začíná viditelně zelenat a růst. Pokud začnete příliš brzy, trávník veškerou energii vrazí do listů, ale kořeny zůstanou slabé. Většinou tento čas nastává v průběhu dubna.
Hnojení trávníku po vertikutaci: Ideální kombo
Pokud chcete být za profíky, musíte dodržet svatou trojici: sekání, vertikutace, hnojení.
Právě hnojení trávníku po vertikutaci (neboli prořezání drnů) má největší efekt. Vertikutátor trávník provzdušní, zbaví ho mechu a plsti, a živiny z hnojiva tak mohou propadnout přímo ke kořenům, místo aby zůstaly ležet na povrchu jako nepotřebná dekorace.
Aby se v tom vyznal i víkendový zahradník, připravili jsme tabulku, která vám řekne, co do té hlíny vlastně sypat:
|Období
|Cíl hnojení
|Klíčové živiny
|Typ hnojiva
|Jaro (duben–květen)
|Start růstu a barva
|Vysoký dusík (N)
|Jarní hnojivo na trávník
|Léto (červen–srpen)
|Odolnost vůči suchu
|Draslík a dusík
|Udržovací (pomalu rozpustné)
|Podzim (září–říjen)
|Příprava na mráz
|Draslík (K) a fosfor (P)
|Hnojení trávníku na podzim
Jaké hnojivo vybrat? Dusík je jarní motor
Při nákupu se dívejte na složení. Nejlepší hnojivo na trávník pro jarní start musí obsahovat aspoň 20–25 % dusíku.
- Granulovaná hnojiva: Klasika, která se uvolňuje postupně. Působí až 10 týdnů a nehrozí, že trávník spálíte hned druhý den.
- Tekutá hnojiva: Fungují jako energeťák. Zabírají hned, ale efekt rychle vyprchá. Hodí se, když potřebujete trávník bleskově oživit před zahradní party.
- Organická hnojiva: Jsou šetrná k přírodě i k vašim domácím mazlíčkům. Nedodávají jen chemii, ale zlepšují i strukturu půdy.
Pozor na flekatý trávník: Jak hnojit správně?
Na 100 metrů čtverečních spotřebujete obvykle 2 až 3 kila hnojiva. Pokud to tam jen tak naházíte rukou z kyblíku, skončíte s trávníkem, který vypadá jako vojenské maskáče – někde temně zelený, někde žlutý.
- Použijte rozmetadlo: I ten nejlevnější vozík zajistí rovnoměrnost, které ruka nikdy nedosáhne.
- Počkejte na mírný déšť: Nebo po hnojení zapněte závlahu. Hnojivo se musí rozpustit, aby nepopálilo listy a dostalo se k hladovým kořenům.
- Nikdy nehnojte na přímém slunci: Slunce v kombinaci s dusíkem dokáže trávu během pár hodin doslova upéct.
Mýtus o kávové sedlině
Někdo na ni nedá dopustit, jiný ji zatracuje. Kávová sedlina sice obsahuje dusík, ale s jejím množstvím to nepřehánějte. Ve velkém množství totiž zvyšuje kyselost půdy a podporuje růst mechu. Raději ji hoďte na kompost a trávníku dopřejte certifikovanou výživu.
Jarní hnojení trávníku je nejlepší investice, kterou můžete v dubnu udělat. Pokud trefíte správné načasování a nepodceníte závlahu, bude váš trávník po celou sezónu zdravý a svěže zelený.