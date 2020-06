Pupeny umí zázraky. Gemmoterapie léčí i tam, kde nelze použít běžné léky

Gemmoterapie vychází z jednoduchého, logického a samozřejmě vědecky ověřeného předpokladu, že právě v pupenech jsou bohatě koncentrovány nejvýživnější a nejcennější látky potřebné k dalšímu růstu rostliny.

Pupen je totiž jakýmsi zárodkem a pokladnicí všech léčivých látek, které později využíváme z již vyvinutých květů či listů. Pokud se tedy lze běžně léčit květovými nálevy nebo bylinnými odvary, proč se nezaměřit rovnou na pupeny?

Ovšem pozor. Pupeny jsou skutečná léčivá bomba, jsou doslova nabité vitaminy, minerály a enzymy, proto jich k dosažení kýženého léčebného účinku stačí jen malé množství. Při takové koncentraci aktivních látek mohou pupeny dokonce nahradit i běžné chemické léky, i když gemmoterapeutická léčba nepůsobí tak rychle. Stále se jedná o přírodní metodu, proto je zapotřebí trpělivosti a vytrvalosti. Výsledky ale většinou překvapí.

Jak to vlastně funguje? Gemmoterapie léčí velmi zředěnými tinkturami, připravenými z pupenů nejrůznějších rostlin.

Samotná kúra se vždycky zahájí důkladnou očistou, kdy se po dobu několika dnů užívají březové, dubové či bukové kapky. Ty mají výrazné detoxikační účinky a připraví tak tělo na následné léčení.

Během několikatýdenní bylinné kúry se potom podle druhu onemocnění užívají buď jednodruhové kapky, nebo jejich směsi a kombinace.

Kapky se užívají na lačno, nejčastěji třikrát denně, vždy před jídlem a zapíjejí se douškem vody. Platí, že celkový počet kapek za den by se měl rovnat hmotnosti uživatele. Člověk vážící 66 kg by tedy měl užít 66 kapek tinktury denně, ideálně rozdělených do tří dávek.

Z historie gemmoterapie... Vůbec první preparáty z rostlinných pupenů vznikly v polovině minulého století. Belgický lékař Paul Henry si uvědomil, že pupeny obsahují to nejlepší z celé rostliny v zárodečné formě, a rozhodl se jejich účinků využít. První tinktury ale byly dost silné, proto je lékař upravil a značně je zředil, aby jejich použití bylo účinné a zároveň bezpečné.



Jen na našem trhu dnes existuje více než stovka druhů bylinných gemmoterapeutických tinktur, navíc se vyrábějí i hotové směsi kombinující účinky několika rostlinek. Velmi pozitivní je, že léčba pupeny pomáhá tam, kde nemohou být aplikovány běžné léky, nemá totiž žádné vedlejší účinky, je vhodná i pro malé děti či domácí zvířata, a lidi citlivé nebo chronicky nemocné. Dokáže si poradit například s alergiemi a civilizačními chorobami, posiluje imunitu i nervový systém, připisují se jí i omlazující účinky.

Správný postup užívání je přitom taková malá alchymie. Gemmoterapeutické kapky se kapou do malého množství čisté, měkké, tedy málo mineralizované vody. Tekutiny lehce promíchejte, napijte se a doušek podržte pár sekund v ústech. Pak polkněte a celý postup zopakujte. Vše zapijte neslazeným bylinným čajem nebo vodou.