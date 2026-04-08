Pokud rododendron, azalka či jiná okrasná rostlina vadne i přes dostatek vláhy a její listy ztrácejí sytě zelenou barvu, zbystřete. Může jít o nebezpečnou houbovou chorobu, infekci rodu Phytophthora. Ta je postrachem zahradnických školek i soukromých zahrad.
Co je Phytophthora?
Phytophthora a fytoftorová hniloba
Přestože bývá označována za houbu, Phytophthora je ve skutečnosti oomyceta, tedy mikroorganismus podobný řasám. V zahradnické praxi ale účinkuje jako houba.
Napadá kořenový systém, narušuje příjem vody i živin a v konečném důsledku způsobuje odumírání celé rostliny. Zimu dokáže přečkat ve formě odolných oospor a s prvními jarními dešti se znovu aktivuje.
Do zahrady se může dostat infikovaným substrátem, kontaminovanou vodou nebo již nemocným rostlinným materiálem.
Jakmile má vhodné podmínky, začne se velmi rychle rozšiřovat. Nejčastěji se přenáší prostřednictvím vody, ale i kontaminovaným nářadím nebo obuví.
|
Jak poznat napadení Phytophthorou?
Napadení začíná nenápadně. Listy ztrácí svěžest, vadnou, ale substrát je přitom vlhký. Pokračuje hnědnutím kořenového krčku, odumíráním výhonů a nakonec i celého keře.
Typické příznaky:
Prevence: jediná opravdu účinná zbraň
Rostliny napadené Phytophthorou už zachránit prakticky nelze, proto je důležité zaměřit se na prevenci.
- Správná drenáž: Phytophthora miluje trvale mokré prostředí. Zvýšené záhony, drenážní vrstvy (např. z hrubého štěrku) a mírná zálivka jsou základem. Vyhněte se místům, kde voda stojí déle než několik hodin.
- Vhodný substrát: Používejte vzdušný, kyselý substrát (pH 3,5–4,5), ideálně s jemně mletou borovou kůrou. Ta navíc přirozeně obsahuje fungicidní látky.
- Kvalitní výsadbový materiál: Nekupujte řízky a rostliny nejasného původu. Zavedený dodavatel je sice dražší, ale riziko nákazy nižší.
- Čistota a dezinfekce: Použité květináče, multiplata i nářadí dezinfikujte savem. Pokud recyklujete zálivkovou vodu, používejte filtry nebo ozonizaci.
- Vyhýbejte se přehnojení dusíkem: Příliš živin podporuje růst patogenu. Hnojiva používejte podle návodu.
|
Doporučuje se střídat různé přípravky přibližně po měsíci, a to formou postřiku nebo zálivky.
Kromě chemické prevence hraje zásadní roli také zdravý substrát, kvalitní drenáž, opatrnost při nákupech nových rostlin a rozumný přístup k hnojení i zálivce. Ten, kdo své keře pravidelně kontroluje a pečuje o ně s rozvahou, má před Phytophthorou náskok.