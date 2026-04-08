Fytoftorová hniloba ničí keře. Poznejte Phytophthoru dřív, než bude pozdě

Tereza Hrabinová
  12:22
Phytophthora patří k nejzávažnějším chorobám okrasných dřevin. Tento nenápadný patogen dokáže během krátké doby zničit celé keře. Jak infekci včas poznat a co dělat, abyste se jí na zahradě vyhnuli?
Fotogalerie3

Opadavé azalky každé jaro září záplavou květů jasných barev. | foto: Dana Makrlíková

Pokud rododendron, azalka či jiná okrasná rostlina vadne i přes dostatek vláhy a její listy ztrácejí sytě zelenou barvu, zbystřete. Může jít o nebezpečnou houbovou chorobu, infekci rodu Phytophthora. Ta je postrachem zahradnických školek i soukromých zahrad.

Co je Phytophthora?

Phytophthora a fytoftorová hniloba

  • Co to je: patogen (oomyceta), často mylně považovaný za houbu
  • Napadá: především kořeny a kořenový krček rostlin
  • Typické příznaky: vadnutí i při vlhké půdě, žloutnutí listů, hnědnutí kořenů
  • Šíření: vodou, kontaminovaným substrátem, nářadím i obuví
  • Rizikové podmínky: přemokřená půda, špatná drenáž, teplo
  • Nejčastěji ohrožené: rododendrony, azalky, vřesy, pierisy
  • Lze vyléčit? většinou ne, zásadní je prevence

Přestože bývá označována za houbu, Phytophthora je ve skutečnosti oomyceta, tedy mikroorganismus podobný řasám. V zahradnické praxi ale účinkuje jako houba.

Napadá kořenový systém, narušuje příjem vody i živin a v konečném důsledku způsobuje odumírání celé rostliny. Zimu dokáže přečkat ve formě odolných oospor a s prvními jarními dešti se znovu aktivuje.

Do zahrady se může dostat infikovaným substrátem, kontaminovanou vodou nebo již nemocným rostlinným materiálem.

Jakmile má vhodné podmínky, začne se velmi rychle rozšiřovat. Nejčastěji se přenáší prostřednictvím vody, ale i kontaminovaným nářadím nebo obuví.

Jak poznat napadení Phytophthorou?

Napadení začíná nenápadně. Listy ztrácí svěžest, vadnou, ale substrát je přitom vlhký. Pokračuje hnědnutím kořenového krčku, odumíráním výhonů a nakonec i celého keře.

Typické příznaky:

  • Vadnutí výhonů a listů, které se často stáčejí do ruliček, podobně jako při extrémním suchu, i když půda není vyschlá.
  • Nezdravý odstín listů. Listy nabývají popelavě žlutozeleného zabarvení, které je snadno odlišitelné od syté zelené barvy zdravých rostlin.
  • Poškozené kořeny. Po vytažení rostliny si lze všimnout rezavě hnědých, lámavých kořenů, často křehkých a rozpadavých.
  • Tmavé lýko pod borkou. Při opatrném odříznutí tenkého proužku kůry se může ukázat hnědě zbarvené lýko.

Prevence: jediná opravdu účinná zbraň

Rostliny napadené Phytophthorou už zachránit prakticky nelze, proto je důležité zaměřit se na prevenci.

  • Správná drenáž: Phytophthora miluje trvale mokré prostředí. Zvýšené záhony, drenážní vrstvy (např. z hrubého štěrku) a mírná zálivka jsou základem. Vyhněte se místům, kde voda stojí déle než několik hodin.
  • Vhodný substrát: Používejte vzdušný, kyselý substrát (pH 3,5–4,5), ideálně s jemně mletou borovou kůrou. Ta navíc přirozeně obsahuje fungicidní látky.
  • Kvalitní výsadbový materiál: Nekupujte řízky a rostliny nejasného původu. Zavedený dodavatel je sice dražší, ale riziko nákazy nižší.
  • Čistota a dezinfekce: Použité květináče, multiplata i nářadí dezinfikujte savem. Pokud recyklujete zálivkovou vodu, používejte filtry nebo ozonizaci.
  • Vyhýbejte se přehnojení dusíkem: Příliš živin podporuje růst patogenu. Hnojiva používejte podle návodu.

Doporučuje se střídat různé přípravky přibližně po měsíci, a to formou postřiku nebo zálivky.

Kromě chemické prevence hraje zásadní roli také zdravý substrát, kvalitní drenáž, opatrnost při nákupech nových rostlin a rozumný přístup k hnojení i zálivce. Ten, kdo své keře pravidelně kontroluje a pečuje o ně s rozvahou, má před Phytophthorou náskok.

Vstoupit do diskuse
Témata: keř, rododendron, Hniloba

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

8. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.