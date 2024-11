Lefflerovi studenti vystřihli zahrady jako od profíků, funkční i krásné

Část 1/4

Odvážná předzahrádka čtenářky Lucie s lehkostí navazuje na krajinu.

V již tradiční sezonní soutěži Nejkrásnější zahrada mezi téměř padesátkou vybraných čtenářských příspěvků se letos objevilo šest zahrad od frekventantů kurzu Žijte ve své zahradě. A jejich snímky vesměs dokazují, že to jde – že i absolutní laik a začátečník, pokud má vůli a touhu, si zvládne nejen navrhnout zahradu podle svých potřeb a přání, ale často si ji svépomocí i vybudovat.

Přitom není nutné, aby to bylo najednou. Zahradu lze tvořit postupně a rozložit si to klidně do několika sezon. Důležitý je koncept, vědět, co kde bude – třeba kvůli cestičkám či rozvodům. Vyhnete se chaosu, navíc máte prostor některá dílčí řešení nechat dozrát. To jsou zcela zásadní kroky, které absolventi kurzu evidentně skvěle zvládají. Na jejich zahradách je to pak opravdu vidět.

A Ferdinand Leffler neskrývá, že mu to dělá radost. Je přesvědčen, že v Česku máme být na co pyšní – protože i soukromé zahrady spoluvytvářejí veřejný prostor. „Víte, Češi jsou asi třetí nejméně sebevědomý národ na světě. Nevěříme si. Přitom takto sofistikované soukromé zahrady, nad kterými tu sedíme, uvidíte málokde na světě,“ konstatuje designer, který na svých cestách samozřejmě pozorně sleduje právě zahradní tvorbu, ať je kdekoliv.

Prohlédněte si tři zahrady, které po absolvování kurzu Žijte ve své zahradě vytvořili amatéři a jež se objevily se ve 2. kole soutěže Nejkrásnější zahrada 2024.