Tedy minulou zimou, která byla poměrně tuhá, ani sněhem nešetřila. A tak i když už voda v uživatelsky vyladěné maringotce nezamrzala, na pobývání rodiny s malým dítětem to moc nebylo. Vánoce tedy Kotkovi strávili u Vojtovy maminky a letos se těší, že už si je spolu s ní užijí v dokončeném proskleném domě v Kozárovicích.
Nicméně jde o farmu, takže rodinný dům zdaleka není tou jedinou zásadní stavbou. Vojta s Radanou opravdu farmařit chtějí a berou své rozhodnutí vážně, proto také vstoupili do tzv. přechodného období, které trvá dva roky – během nich už musí dodržovat jasně dané zásady ekologického farmaření, pak mohou požádat o udělení BIO certifikátu. Vstupní kontrolou v rámci 1. dílu prošli.
1. díl druhé řady farmaření Vojty Kotka
Už z úvodu prvního dílu je jasné, že bez spolupráce s místními a jejich pomoci by se herec, režisér a producent Vojtěch Kotek neobešel, což je jedno z těch nejzásadnějších sdělení seriálu – pokud by se snad někdo inspiroval a chtěl se do něčeho podobného pustit také. A kdo mu tedy opravdu doslova kryje záda, je kamarád, koňák Aleš, který se nejen o slepice a březí ovečky postaral, když Pražáci zdrhli před zimou zpátky do města.
A nejen do města. Zajeli se synkem Hubertem i na dovolenou do tepla, aby načerpali nových sil. A kde se také věnovali hodně zásadním přípravám na farmaření, což spočívalo především ve studiu chytrých knížek, jak dokládá úvodní video. Moderní farmář prostě nesmí nic podcenit. Ani kapacitu stodoly, pojízdného kurníku či ovčína – zvlášť když se mu brzy rozroste jejich stádečko. Kotkovi se prostě rozhodli opustit metodu pokus-omyl a do druhého roku vstoupit připravenější.
|
První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů
Farma potřebuje solidní zázemí
Aby tedy měla farma opravdu solidní zázemí, bez něhož se na zelené louce uprostřed lesů kolem Kozárovic neobejde – nechal si Vojta Kotek navrhnout opravdu velkoryse pojatou stodolu. Sloužit bude nejen jako sklad na vše potřebné kolem zvířat i pěstování, ale i jako garáž, krytý prostor na nejrůznější projekty a koneckonců i společenský sál, aby na farmě občas bylo živo i kulturně.
Vizualizace budoucí podoby stodoly, kde se bude skladovat vše potřebné pro provoz farmy a parkovat technika. Využitelná by měla být i pro společenský život na farmě.
A vzpomenete si, jak v první sezoně – respektive v první řadě seriálu – farmář Vojta bojoval s krajinou zarostlou trnkami, kterou potřeboval „odlesnit“? Historie se opakuje. Nejen půdorysně velkorysá stodola si vyžádá další volnou plochu, kde už trnky nemají místo. A tak opět nastoupí stroje, které si s trnitými keři hravě poradí. Neznamená to ovšem, že by se tu jen planýrovalo – divák má přislíbeno, že v plánu je výsadba užitečnější zeleně.
|
Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná
Copak o to, v plánu je sofistikovanější pěstování brambor, protože Vojta s Radanou by v tomto směru rádi napravili svou neslavnou loňskou reputaci. S čímž by jim rád opět vydatně pomohl pan Kavka. Po rozorání pole a vydatném dešti se ale bramborové pole stalo dalším místem, kde se rozhodla zabydlet voda – a pak Kavka s proutky v ruce to viděl na pramen. A tak nezbylo než se opět pustit do bagrování drenáží a vodu odvést do rybníka.
|
Se slepicemi už se Kotek z farmy nehne. Zasadil brambory, udělal drenáže
Ale vraťme se k plánované stodole – ustoupit z míst její výstavby musí nejen trnkové keře, ale i původní kurník se slepičkami (který bude nahrazen velkokapacitnějším), a provizorní ovčín. A tak se chtě nechtě Vojta a jeho zatím mnohem šikovnější a zkušenější místní pomocníci vrhnou už během zimy do vybudování ovčína nového. Kde budou mít maximální pohodlí všechny ovečky – i ty, co se s největší pravděpodobností narodí během druhého dílu.
I když u toho Vojta nebude. O to víc bylo důležité stavbu ovčína během února stihnout. „Byli jsme v časovém tlaku. V březnu jsme měli začít točit Zrádce, a nám se měly poprvé bahnit ovce. To znamená rodit. A já věděl, že u toho nebudu,“ vzpomíná na časový tlak začínající farmář. A protože truhlář Vilda byl naplno zaměstnaný stavbou opravdu obřího kurníku, na budování nové salaše zůstali Vojta a Aleš sami. A zvládli to.
|
Z Pražáků farmáři s prasetem v posteli. Ale alfa samec může být jen jeden