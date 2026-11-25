Na Vyšší odborné škole ekologického zemědělství, jak se oficiálně jmenuje vaše instituce, stráví studenti během tříletého studia stovky hodin přímo na farmách. Teorii pak probírají na víkendových seminářích a během zimy. Co vás k této v Česku ojedinělé formě výuky inspirovalo?
Studoval jsem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, výuka byla dobrá, ale připadala mi dost teoretická a mě zajímala spíše praxe. Když jsem dostal možnost odjet v rámci Erasmu na fakultu Univerzity v Kasselu, která se jako jediná v Evropě zaměřuje výhradně na ekologické zemědělství, nebylo nad čím váhat. Po ročním pobytu a cestování po místních farmách mi jeden z profesorů doporučil, ať jdu učit na Beruf Schule mladé zájemce o zemědělství. Celkem jsem strávil v Německu a Švýcarsku sedm let a na ekologických statcích se přímo od farmářů učil, jak se co dělá. Zároveň jsem působil jako lektor v německém systému praktického zemědělského vzdělávání. Právě propojení akademického zázemí a praxe mě inspirovalo k přenesení tohoto modelu do Česka a k založení Farmářské školy.
Pokud má ekologické zemědělství uživit Evropu, musela by produkce a spotřeba masa klesnout zhruba o čtyřicet procent.