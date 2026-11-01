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Kotek předvedl, jak během chvíle s lehkostí přesadit padesátiletou borovici

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Letošní březen byl pro farmáře Vojtu a jeho rodinu hodně náročný. Naplánováno měli po zimě spoustu práce, kromě základů pro stodolu i výkop kanalizace k domu. A čekaly je porody dvou bahnic, na jehňátka se strašně těšili. Ale Vojta musel na celý měsíc odjet na Křivoklát natáčet Zrádce. Když ovečky nechal připouštet, termín natáčení ještě bohužel neznal.

Druhý díl dokumentární reality show Farma Vojty Kotka přinesla Prima opět v pátek večer – útrapy i radosti hercovy rodiny a budování jejich farmy lze i sledovat na Prima+ v týdenním předstihu. A jak druhý díl okomentoval přímo Vojta Kotek, jemuž natáčení Zrádců zkřížilo plány?

„Druhý díl je specifický hlavně tím, že to bylo poprvé, kdy jsem farmu musel opustit na delší čas nejenom ve smyslu nebýt tam, ale zároveň kdy se tu mělo udát něco zásadního, což byl porod jehňat. V době, kdy jsme si půjčili berana na nakrytí ovcí, nevěděli jsme přesný termín natáčení Zrádců, nakonec to vyšlo přesně tak, jak jsem nechtěl,“ vysvětluje.

Jehňata, obří výkop, slepice i borovice

Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice
Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice
19 fotografií

Vojta měl jasno v tom, že narození jehňátek chce rozhodně zaznamenat na kameru. A když u toho nebude fyzicky, vymyslel si instalaci kamer do salaše, aby vše mohl sledovat z liščího doupěte. Tam pracoval na Zrádcích a zároveň sledoval, co se děje v salaši. „Pořád jsem si telefonoval s klukama, Ráďou, pořád jsem byl v nervu z toho, že se narodí ovečky – a já tam nebudu,“ popisuje období plné napětí.

Nakonec první ze dvou březích bahnic porodila dvě krásné ovčí holčičky už druhý nebo třetí natáčecí den Zrádců, o čemž Vojtu okamžitě zpravil kamarád Aleš, spolehlivý to parťák, který na farmě na vše dohlédl, když tam Vojta nebyl. I Radana se měla co otáčet, protože jaro na farmě nečeká. Ale určitě bylo moc fajn, když se mohli spolu s malým Hubertem při návštěvě jehňátek v salaši s Vojtou aspoň na chvíli propojit.

Radost si farmář Vojta udělal i dovezením pořádné várky několika desítek hybridních slepiček, takže museli s Alešem zprovoznit nový kurník. Situaci si pak trochu zkomplikovali dovezením tří kohoutů, kteří se na slepičky těšili až příliš. Opakované a kompliované přesuny obřího kurníku s příliš nízkým podvozkem už moc radosti nikomu nedělají.

Plány jsou jedna věc, realita druhá…

Po návratu z hradu na farmu Vojtu čekají nejen první dvě jehňata narozená na jeho farmě, ale i realita na stavbě – jeho pozemek zatím stále vypadá jako jedno velké staveniště. Na kanalizaci například se měl původně připravit úzký výkop na dvě trubky, ale když se Vojta na farmu po měsíci vrátil, byl podle jeho slov na pozemku Grand Canyon (viz fotogalerie).

Bylo to dáno specifikem místa – při výkopu bagristé stále naráželi na obří balvany, které museli tahat ze země, a tím se výkop rozšiřoval a rozšiřoval. Nicméně velké kameny jsou i cenná surovina, takže je to něco za něco. „Je to obrovské bohatství, které sice trochu změní plány, ale my už ty kameny zpracováváme, což diváci uvidí později,“ popisuje Vojta, který si na kozárovickou půdu ve finále rozhodně nestěžuje.

Kromě kanalizace se po návratu Vojty na farmě také začalo pracovat na základech stodoly popisované v minulém díle. A protože ve vytyčených místech rostla krásná vícekmenná a pěkně vzrostlá borovice, rozhodl se ji Vojta za spolupráce s odborníky přesadit. A to viděli diváci druhého dílu téměř do detailu – podívejte se na naše úvodní video.

Zda se borovice, jejíž přesazení muselo vyjít na desítky tisíc korun, ujme, to ukáže až čas. Každopádně bude potřebovat důkladnou péči a v dalších letech opravdu poctivé zalévání. Nezbývá než držet pěsti jak borovici, tak Vojtovi, protože ten krásný strom za ten pokus zcela nepochybně stál.

První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů
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