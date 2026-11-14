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Vojta Kotek dovezl na farmu kachny a hereckého kolegu ze Zrádců. Pro manželku

Martina Čermáková
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Je neuvěřitelné, jak si s Vojtou Kotkem hraje voda a kamení, respektive žulové bloky na pozemku, kde buduje svou rodinnou farmu. Bio farmu. A jak už se tomu méně a méně brání, protože voda si stejně svou cestu vždycky najde. A tak Kotek více naslouchá zkušeným, a maká, aby stihl co nejvíc. V květnu pořídil nová zvířata a vrátil na svou pastvinu koně. Jeden dokonce přibyl.

S dalším dílem druhé řady dokumentárního seriálu Farma Vojty Kotka II. se dění přesunulo do května, a je to hukot. Vojta potřebuje dodělat dílnu vznikající z bývalé salaše, konkrétně rozvody elektřiny, takže si raději pozve kamaráda profíka, i když základy od táty má. Radce se nelíbí poušť kolem domu, kam by se měla rodina brzy stěhovat – je potřeba voda, aby se dalo vysít travní semeno a poté z domu vyběhnout na trávník. Ten by měl nahradit i bláto ve výběhu kachen, který s Alešem budovali od února.

Kachny chce Vojta chovat na maso, takže se od počátku snaží nebudovat si k nim osobní vztah. Tato drůbež každopádně potřebuje specifické podmínky pro život, a Vojta rybník má, jenže osídlený čolky a žábami. „Nechceme, aby se právě oni stali součástí jejich jídelníčku, takže před námi stál zásadní úkol – vybudovat rybník nový,“ vysvětluje. Vzhledem k nadbytku vody na pozemku to není špatný nápad. Lopata bagru sice opět narazila na další kozárovickou žulu, ale nakonec se podařilo rybníček vyhloubit, přivést do něj vodu, vybudovat kachník, vše oplotit (nebudou oka 10×10 cm příliš velká?) i přivézt kachny. Podrobnosti ve fotogalerii.

Filmová hvězda ze Zrádců, kachny i pan Kavka

Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
33 fotografií

V polovině května byl také nejvyšší čas zasadit brambory – podle pana Kavky byl tak pozdní termín ospravedlnitelný jen podmáčeným polem, které muselo nejdříve vyschnout – aby Kotkovic rodina nedopadla jak loni, kdy jich sklidili jen pár. Vojtova žena Radana se rozhodla letos jejich šance rozložit mezi tradiční pěstování v řádcích, tedy v hrůbcích a pěstování v mulči – což by mělo být v pohodě, brambory vyrostou i v kupce sena.

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No a obrovskou radost udělal během vrcholícího jara Vojta své ženě Radaně – měla narozeniny, tak jí přichystal překvapení. Kdo si pamatuje bělouše, na němž Vojta jezdil jako hradní pán v první řadě Zrádců, ten je doma. Ano, to je on. Vojtův filmový kolega – koník s bohatou kariérou u filmu, jménem Strawberry Flash a přezdívaný Jahoda – se stal tím pravým, postarším, ale stále krásným a klidným koněm, kterého své ženě daroval.

S kamarádem Karlem, s nímž se právě při natáčení Zrádců seznámili, se domluvili, že Jahoda si nádherné kozárovické pastviny a božský klid na stará kolena zaslouží. U filmu už se napracoval dost. A s „Ráďou“ si sedli, takže se naučila, jak se o koně před jízdou a po ní postarat, a po měsíčním tréninku už Radana zvládla s Vojtou, Alešem a dalšími pomoci s přesunem koní z Alešovy hájenky k Vojtovi na farmu. Na krásně zelené pastviny.

Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory
Farma Vojty Kotka II., 4. díl, kůň, Radana, kachny, rybníček, oplocení, brambory

Začlenění Jahody do stáda sice vůbec nebylo jednoduché, protože koník je to sice velmi chytrý, ale také velmi svůj – takový trochu autista, jak se vyjádřil Vojta, kterému se od Karla dostalo spousty informací a instrukcí. Nejdříve ho dali dohromady s Alešovým běloušem, nicméně ten to brzy vzdal a toužil se dostat zpět ke zbytku stádu. A tak po pokusech udělat z Vojty zaříkávače koní Jahodovi spolu se zkušeným koňákem Alešem připravili léčbu šokem, aby jeho začlenění urychlili. A povedlo se to skvěle, jak se můžete podívat na úvodním videu. Ale pozor, je to doják.

Když místo traktoru používáte koně, určitě zpomalíte, doporučuje farmářka

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