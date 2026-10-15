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Kotek stíhá točit i žít po farmářsku. S druhou řadou seriálu se vrhá na bio

Martina Čermáková
Vlastně je to taková dokumentární reality show, protože mapuje budování farmy krok za krokem v konfrontaci s lehce naivními sny a drsnou realitou. Na farmě nikdy nevíte, co další den přinese, ať se jedná o počasí, zvířata nebo pěstované plodiny. Jaké to je? Díky tomu, že je Vojta Kotek herec i schopný režisér a producent, to můžete sledovat z pohodlí svého obýváku.

Farma Vojty Kotka takové pohodlí ještě donedávna rozhodně neskýtala. Vždyť i loňské Vánoce – které by Vojtova žena i syn už rádi strávili v novém domě – si ještě rádi užili u Vojtovy maminky. Ale letos už by to mělo vyjít a přijede ona k nim.

Letos na konci září už se Vojtova rodina s farmou i domem pochlubila – a proběhly tu jak farmářské trhy s Vojtovými farmářskými přebytky, k nimž přidali to své i okolní farmáři – tak představení druhé řady doku-seriálu Farma Vojty Kotka.

Farma Vojty Kotka je dál dokumentována

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek
Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek
Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek
Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek
14 fotografií

Těžce získané zkušenosti z budování domu, péče o pozemek, první farmářské sezony a pěstování a chovu ovcí a slepiček Vojtu totiž rozhodně neodradily. S tím, jak se „v oboru“ pomalu rozkoukával, rozhodl se vzít to vážně a dát zelenou čistě ekologickému zemědělství. Jeho farma tedy vstoupila do dvouletého přechodného období, kdy musí veškerou svou činnost napasovat do přísných pravidel ekozemědělství. Když se to podaří – a Vojta si jde za svým jako beran – může se na konci tohoto období ucházet o získání BIO certifikátu.

Co všechno tedy kamera zaznamenala během natáčení další farmářské sezony v Kozárovicích, tzn. pro druhou řadu Farmu Vojty Kotka? Místo je stále stejné, ale práce nepochybně neubývá – s budováním a rozšiřováním farmy tomu bude spíš naopak. Ale jak se to tu mezitím proměnilo a ještě promění?

„Budování se posouvá. Velký krok je to, že je hotový dům a celá rodina se sem mohla nastěhovat, což je velikánský zlom a pro mě velikánský rozdíl,“ konstatuje Vojta Kotek na úvodním videu, které v Kozárovicích natočil pro iDNES.cz. A dodává: „Budujeme stodolu, kterou potřebujeme pro to, abychom mohli uskladnit potraviny a měli kam dávat věci, seno, slámu, protože se rozrůstá chov a potřebujeme toho čím dál tím víc.“

A nejen chov. Najednou toho podle Vojty pěstují ´strašná kvanta´. „Samozřejmě takovou tu klasiku, jako kořenovou zeleninu, cibule, rajčata. Pěstujeme mangold, pěstujeme batáty, melouny. Prostě zkoušíme strašně pestrou paletu věc a uvidíme, co nám bude fungovat nějak nejlíp. A samozřejmě brambory, z toho jsme neustoupili. A chováme nosnice na vejce, máme kachny, máme koně a samozřejmě naše ovečky,“ vypočítává farmář Vojta Kotek.

Kotek: Musíte si umět obhájit rozhodnutí

Nic není zadarmo. A jak Vojta Kotek dodává, je důležité uvědomovat si dnes a denně, že když něco člověk chce, musí pro to něco udělat. Přinést oběť. Ať už v podobě těžké práce, nepohodlí či třeba nezbytných ústupků. Jak si dokáže jít za svým a válčit s novými výzvami Vojta se svou rodinou, bude opět možné sledovat část po části v jednotlivých dílech 2. řady – první díl už zítra na prima+, na Primě o týden později.

První díl bude patřit rekapitulaci i novým plánům, a bude se vracet i k tomu, co už se vybudovalo. „Čeká mě zkouška mého přístupu a toho, jestli si svá rozhodnutí dokážu sám před sebou obhájit,“ popisuje Kotek, který už si vyzkoušel, jak je důležité stát si za svým. A hledat řešení – když vám třeba žádost o stavební povolení zkomplikuje čolek.

A jaké to vlastně je posouvat se dopředu metodou pokus-omyl? „Takhle: i když jsme si mysleli, že metodu pokus-omyl trošku opouštíme, tak se tak nějak dovídám, že pořád je tam ten pokus a omyl u každého farmáře,“ popisuje Kotek, jaká je realita. „Protože jsme letos objeli i spoustu našich kolegů a tak nějak se byli inspirovat a zjišťovat, jak to dělají ostatní. A všichni jsme se shodli na tom, že prostě ty pokusy a omyly k tomu strašně patří. Takže ty věci musíte hledat, musíte na ně přicházet, a každý rok je úplně jiný. Nikdy nevíte, co se podaří a co se nepodaří, a člověk musí být nějak psychicky připravený vždycky na to nejhorší.“

Letos například stejně jako všechny ostatní, potrápila i farmu v Kozárovicích sucha, museli dokonce zalévat i pole, a chvílemi to bez vody bylo i dost dramatické. Pohřbívají všechny tyhle zážitky Vojtovy naivní představy, že farmaření bude jedna velká pohoda?„Ono to je příjemné a uklidňující, ale té fyzické práce je strašné kvantum, které člověk musí udělat. Ale musím říct, že mě to hrozně baví a hrozně mě to těší.“

A jestli je něco, co začínající, mediálně známý farmář ještě nikdy nikomu o farmě neřekl? „Ehm, nedělejte to. Je to strašné,“ uzavírá Vojta Kotek se smíchem.

Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek

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Kotek stíhá točit i žít po farmářsku. S druhou řadou seriálu se vrhá na bio

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