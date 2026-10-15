Farma Vojty Kotka takové pohodlí ještě donedávna rozhodně neskýtala. Vždyť i loňské Vánoce – které by Vojtova žena i syn už rádi strávili v novém domě – si ještě rádi užili u Vojtovy maminky. Ale letos už by to mělo vyjít a přijede ona k nim.
Letos na konci září už se Vojtova rodina s farmou i domem pochlubila – a proběhly tu jak farmářské trhy s Vojtovými farmářskými přebytky, k nimž přidali to své i okolní farmáři – tak představení druhé řady doku-seriálu Farma Vojty Kotka.
Farma Vojty Kotka je dál dokumentována
Těžce získané zkušenosti z budování domu, péče o pozemek, první farmářské sezony a pěstování a chovu ovcí a slepiček Vojtu totiž rozhodně neodradily. S tím, jak se „v oboru“ pomalu rozkoukával, rozhodl se vzít to vážně a dát zelenou čistě ekologickému zemědělství. Jeho farma tedy vstoupila do dvouletého přechodného období, kdy musí veškerou svou činnost napasovat do přísných pravidel ekozemědělství. Když se to podaří – a Vojta si jde za svým jako beran – může se na konci tohoto období ucházet o získání BIO certifikátu.
Co všechno tedy kamera zaznamenala během natáčení další farmářské sezony v Kozárovicích, tzn. pro druhou řadu Farmu Vojty Kotka? Místo je stále stejné, ale práce nepochybně neubývá – s budováním a rozšiřováním farmy tomu bude spíš naopak. Ale jak se to tu mezitím proměnilo a ještě promění?
„Budování se posouvá. Velký krok je to, že je hotový dům a celá rodina se sem mohla nastěhovat, což je velikánský zlom a pro mě velikánský rozdíl,“ konstatuje Vojta Kotek na úvodním videu, které v Kozárovicích natočil pro iDNES.cz. A dodává: „Budujeme stodolu, kterou potřebujeme pro to, abychom mohli uskladnit potraviny a měli kam dávat věci, seno, slámu, protože se rozrůstá chov a potřebujeme toho čím dál tím víc.“
A nejen chov. Najednou toho podle Vojty pěstují ´strašná kvanta´. „Samozřejmě takovou tu klasiku, jako kořenovou zeleninu, cibule, rajčata. Pěstujeme mangold, pěstujeme batáty, melouny. Prostě zkoušíme strašně pestrou paletu věc a uvidíme, co nám bude fungovat nějak nejlíp. A samozřejmě brambory, z toho jsme neustoupili. A chováme nosnice na vejce, máme kachny, máme koně a samozřejmě naše ovečky,“ vypočítává farmář Vojta Kotek.
Kotek: Musíte si umět obhájit rozhodnutí
Nic není zadarmo. A jak Vojta Kotek dodává, je důležité uvědomovat si dnes a denně, že když něco člověk chce, musí pro to něco udělat. Přinést oběť. Ať už v podobě těžké práce, nepohodlí či třeba nezbytných ústupků. Jak si dokáže jít za svým a válčit s novými výzvami Vojta se svou rodinou, bude opět možné sledovat část po části v jednotlivých dílech 2. řady – první díl už zítra na prima+, na Primě o týden později.
První díl bude patřit rekapitulaci i novým plánům, a bude se vracet i k tomu, co už se vybudovalo. „Čeká mě zkouška mého přístupu a toho, jestli si svá rozhodnutí dokážu sám před sebou obhájit,“ popisuje Kotek, který už si vyzkoušel, jak je důležité stát si za svým. A hledat řešení – když vám třeba žádost o stavební povolení zkomplikuje čolek.
A jaké to vlastně je posouvat se dopředu metodou pokus-omyl? „Takhle: i když jsme si mysleli, že metodu pokus-omyl trošku opouštíme, tak se tak nějak dovídám, že pořád je tam ten pokus a omyl u každého farmáře,“ popisuje Kotek, jaká je realita. „Protože jsme letos objeli i spoustu našich kolegů a tak nějak se byli inspirovat a zjišťovat, jak to dělají ostatní. A všichni jsme se shodli na tom, že prostě ty pokusy a omyly k tomu strašně patří. Takže ty věci musíte hledat, musíte na ně přicházet, a každý rok je úplně jiný. Nikdy nevíte, co se podaří a co se nepodaří, a člověk musí být nějak psychicky připravený vždycky na to nejhorší.“
Letos například stejně jako všechny ostatní, potrápila i farmu v Kozárovicích sucha, museli dokonce zalévat i pole, a chvílemi to bez vody bylo i dost dramatické. Pohřbívají všechny tyhle zážitky Vojtovy naivní představy, že farmaření bude jedna velká pohoda?„Ono to je příjemné a uklidňující, ale té fyzické práce je strašné kvantum, které člověk musí udělat. Ale musím říct, že mě to hrozně baví a hrozně mě to těší.“
A jestli je něco, co začínající, mediálně známý farmář ještě nikdy nikomu o farmě neřekl? „Ehm, nedělejte to. Je to strašné,“ uzavírá Vojta Kotek se smíchem.
|
Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek