S posledním předvánočním pátkem Prima odvysílala poslední díl seriálu Farma Vojty Kotka. Rodinné reality show, která je živoucí ukázkou infiltrace Pražáka na venkov. Pražáka, který jezdí na koních a v hlavě má vzpomínky z dětství, kdy jezdil s rodiči a jejich kamarády na společnou chalupu. A Vojta se během jediného roku ve středočeských Kozárovicích u Orlíku docela zabydlel, jakkoli je s Prahou spoutaný pupeční šňůrou.
Není divu, že je závěrečný 9. díl plný emocí a vrství se v něm řada věcí, na nichž se v průběhu celého roku pracovalo a s podzimem finišovalo. Dost se toho podařilo, něco čeká na nové varianty řešení, další příběhy se začnou odvíjet s novou sezonou. Tak to na farmách bývá. Pro Vojtu je jedním z hlavních zjištění, že nic nejde lusknutím prstů – a když už máte pocit, že se daří, objeví se něco nečekaného, co práce zpomalí.
Farma a dům Vojty Kotka před první zimou
Trochu nekonečnou story je čištění lomu, kde je stále spousta bahna, i když do něj ještě na podzim dokázal Vojta doslova nahnat kamarády hasiče a každého, kdo šel zrovna kolem. Ručně vybírali bahno kýbly. To revitalizace rybníka byla symbolicky a úspěšně zakončena zpevněním hráze – najednou se obrovské kameny z pozemku opět k něčemu opravdu hodily – a vybudováním stavidla. Z Vojty se tak letos stal mj. i hrázný.
Další posun se odehrál u ovcí, u nichž pár týdnů konečně mohl pobýt plemenný beran Hrošák, a snad se za pár měsíců ukáže, že ne zbytečně. Koně, ti se před zimou odebrali zpět k Alešovi na hájenku, koneckonců u Vojty na pastvině mají vypaseno. A u Aleše lepší zázemí na zimu.
„Zpomalujeme, přes zimu je hodně věcí neproveditelných. Třeba hrubé práce se dělat nedají, půda je zmrzlá. Ale jsem rád, že se nám podařilo dodělat rybník, stihli jsme ho v rámci období, kdy se na něm pracovat dalo – abychom neublížili čolkovi. Takže za to jsem rád,“ vysvětluje Vojta. „I za to, že se nám podařilo udělat všechny těžké práce v jednom roce a teď doufám, že od příštího jara už tam těch bagrů bude čím dál tím méně. A příroda se zase začne vracet tam, kde dosud stály těžké stroje,“ dodává.
Malá kolaudace domu ještě před zasklením
Vojta na počátku svého snažení chtěl postavit primárně dům, brzy ale začal tušit, že to nebude úplně snadné a vše nepůjde podle plánu. „Že se dům nestihne dodělat, to jsem tušil, že to tak nějak bude. Mělo to být zasklené, tak abychom aspoň na sousedskou slavnost měli nějaký závětří, ale ani to se nestihlo. Nicméně to vůbec nevadilo,“ konstatuje Vojta s tím, že méně komfortní podmínky utužují kolektiv. „Na tom, že to setkání bylo strašně milý a vřelý, to vlastně vůbec nic nezměnilo,“ pochvaluje si.
S televizní premiérou 1. dílu totiž Vojta pozval místní k sobě domů – do domu, který už byl sice pod střechou, ale ještě neměl prosklené stěny, aby si Farmu Vojty Kotka společně pustili. S manželkou Ráďou připravili občerstvení, hajný Pavel dodal zvěřinu – protože na rozdíl od Vojty něco trefil – a užili si příjemný večer. Vojta byl opravdu rád, že místní viděli seriál u něj na pozemku, protože je podle něj především o nich.
Dům Vojty Kotka během zasklívání stěn. Vpravo poté. I když jste uvnitř, propojení s přírodou trvá.
„Vstupujeme místním do života a měníme jim ho, najednou o nich lidi vědí a tak. Během toho celého natáčení jsem se snažil je na to nějakým způsobem připravit. Ale z vlastní zkušenosti vím, že vás na to nikdo cizí nepřipraví, musíte si tím projít. Naštěstí, protože jsou to velký sympaťáci, tak jsou na ně hrozně pozitivní reakce,“ konstatoval s příjemnou úlevou.
A jak můžete vidět v úvodním videu i ve fotogalerii, tak sice se zpožděním, nicméně stěny domu se před zimou zasklít podařilo. Jde o promyšlený systém, takže domu by nemělo v létě hrozit přehřívání a v zimě ledový chlad. Tuto nezvyklou variantu si Vojta s Ráďou vybrali, protože se uprostřed přírody nechtěli zavřít mezi čtyři stěny a koukat ven jen okýnky. Nepochybně si ovšem budou muset zvyknout na pocit, který po zasklení konstrukce zažil Vojta – že jste uvnitř domu a stále jakoby venku.
Kozárovický kulturák prošel výraznou proměnou a jako první si v něm zahrálo Divadlo Járy Cimrmana.
A protože konec dobrý, všechno dobré, závěr seriálu diváky přenesl do kozárovického kulturního střediska, jehož rekonstrukce a proměny se Vojta účastnil již od února. Z místa, kde se dosud sice odehrávaly vyhlášené diskotéky, ale nešel tu zorganizovat ani ples, se vyloupl kulturní stánek, kde se mohou odehrávat koncerty i divadelní představení.
„Do poslední chvíle jsem nevěřil, že to stihneme, ale nakonec to pro mě bylo velmi důležité. Chtěl jsem tím způsobem dát na odiv, že se u nás něco děje. Chtěl jsem, aby se svět trochu dozvěděl, že se místní kulturák nějakým způsobem mění. Jsem strašně rád, že se nám podařilo novou éru kulturáku zahájit právě představením Divadla Járy Cimrmana,“ uzavírá letošní sezonu Vojta. Který si v tomto speciálním představení pro Kozárovice po boku Zdeňka Svěráka a dalších kolegů i zahrál.
