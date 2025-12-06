Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek

Autor:
Na zatopený kamenný lom na svém pozemku byl Vojta Kotek od samého počátku hodně pyšný, i když samozřejmě dopředu věděl, že ho bude muset vyčistit. Což rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou. Nicméně vykompenzoval si to tím, že s kamarádem a koňákem Alešem vybudovali zázemí a ohradu pro koně, a společně je od Aleše k Vojtovi přehnali. Sny se Vojtovi plní.

Sedmý díl Farmy Vojty Kotka ukazuje Vojtu jako farmáře, který se opravdu sžívá s místem i místními lidmi maximálně, jak to jde. A protože si je vědom toho, že mu místní opravdu vycházejí hodně vstříc, rád by jim to nějak vrátil. A tak už měsíce Vojta průběžně řeší i ambiciózní projekt, který by měl proměnit kozárovické kulturní středisko – kde se odehrávají maximálně diskotéky – v opravdu plnohodnotný kulturní stánek, kde se bude hrát i divadlo, koncertovat či plesat.

„To, že se do tohoto dílu dostalo taky to, jak pracujeme na kulturním domě, to je průběžná činnost, která trvá už od února, kdy mi kluci řekli, že by o to stáli. Je to můj pokus o to, tu pomoc taky nějak vrátit, a přinést do vsi něco, čím já můžu přispět jako ‚kulturní referent‘,“ vysvětluje Kotek.

Čištění lomu není pro sraby, předvedl Vojta Kotek ve Farmě.
V 7. díle si Vojta také splnil velký sen a na své pastviny přivedl koně.
V 7. díle si Vojta také splnil velký sen a na své pastviny přivedl koně.
Rodinný dům získává pevné obrysy.
42 fotografií

Nicméně vraťme se k jádru pudla – tedy na Vojtovu rozestavěnou farmu, kde musel vyřešit do určité míry komické situace. Protože nedaleko vede cyklostezka, některé sportující skupinky by to rády vzaly po cestě, kterou Vojta pár měsíců předtím vybudoval. Nicméně dozvěděl se, že 60 let po ní cyklisté jezdili a najednou to vadí. Mrzelo ho to, nicméně cyklisty nasměroval na jejich skutečnou trasu a pořídil si k pozemku závoru.

A vrhl se do čištění lomu. (Odkud mu mimochodem někdo ukradl čerpadlo. Ale protože nebylo nijak zabezpečené proti odcizení, na jakoukoliv náhradu mohl zapomenout.) Původní představa, že hasiči vyčerpají z lomu vodu, a pak do něj najede pan Kavka svým bagříkem a vyčistí ho od bahna a dalšího marastu, vzala brzy za své.

Čerpadlo na vodu se brzy zaneslo vodními rostlinami, a kalovým čerpadlem hasiči bohužel nedisponují. Nicméně nenechali Vojtu ve štychu – měli svým způsobem geniální nápad a sehnali Vojtovi na další den tzv. hovnocuc. Neboli fekální vůz, který by měl vyčerpávání bahna ustát.

Sedmikubíkový fekál se naplnil 11× a dno bylo stále v nedohlednu, takže další den byl povolán ještě větší fekální vůz. Bylo jasné, že nánosy bahna na dně asi opravdu budou muset pryč pomocí bagru, nicméně hasiči logicky usoudili, že nejdřív by bylo fajn očistit bahno z kamenných stěn. A tak se i stalo – podívejte se na úvodní video, jak dostal Vojta zabrat. Přesto krásný lom s čistou vodou zůstal pořád ještě v nedohlednu...

Pohnul se dům a přišli koně, sny se plní

V sedmém díle se také odehraje pro Vojtu zcela zásadní zlom. Dům, který si vysnil pro svou rodinu, se ze základové desky začal zvedat do patra. Kovové traverzy začaly vytyčovat tvar a dávat mu konkrétní obrysy. Je jasné, že tam musel vzít i ženu Ráďu a syna Hubíska. A mimo jiné řešit například zabezpečení stavebního materiálu postavením ohrady, aby se neopakovala situace jako s ukradeným čerpadlem. A to nechtěl mít kvůli zvěři na pozemku žádné překážky.

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

Ovšem nejen Vojtova rodina potřebuje bydlet, takže musí zřídit i postavení přístřešku pro koně, a s Alešem si pustí i do stavění ohrady na pastvině.„Pro mě asi taková nejhezčí a nejvýznamnější linka tohoto dílu je ta, že jsme na farmu přivedli koně od Aleše. Potřeboval pomoc s pastvou, protože nemá velké pastviny, a já jsem zároveň potřeboval posekat ty louky, protože to ze zákona musím udělat,“ vysvětluje Vojta, jak k tomuto pro oba ideálnímu řešení s Alešem došli. Koně pastvinu pastvou zkulturní a příští rok tam bude kvalitnější porost. „A tráva je něco, co je pro farmáře jako největší bohatství,“ dodává novopečený farmář.

Pak už jen najít správnou cestu lesem, kudy budou moci čtyři koně s hříbětem z Alešovy hájenky na Vojtovu farmu převést – protože po silnici s hříbětem jet nemohou. A po předchozí zkušenosti s převážením koní, by to měla být jednodušší varianta. Cestu našli, Vojta si potvrdil, jaké má farma nádherné okolí, a vypuštění pěti koní na pastvinu pro něj byl nepochybně jedním z nejradostnějších okamžiků posledních měsíců.

„Aleš spočítal, kolik pobytem koní u nás ušetřil. Takže je to pragmatické, pro mě ale zároveň poetické, protože tímhle přesně můj sen začal,“ vysvětluje Vojta, že právě koně ho přivedli tam, kde teď je.

„Je náročné ty koně ujezdit všechny, takže je zatím zbytečné kupovat další. Navíc Aleš mi taky jako by „přenechal“ ryzáka Arona, na kterém jezdím, Aleš jezdí na běloušovi Shaneovi. A Aron je vlastně boží kůň, na to, že ho Aleš má jenom krátce – je pod sedlem teprve dva roky. Baví mě na něm, že je mladý, zvídavý, neposlušný, a stačila mu hodina, aby se změnil. Je skvělý a pochopil nějaké věci. Takže svého koně vlastně mám – i když není můj,“ uzavírá tuhle radostnou kapitolu Vojta Kotek.

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše...

Nejroztomilejší mazlíčci vyhráli prémiové české granule, hlasující knížky

Aktualizujeme
A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Další kolo soutěžní ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit listopadové vítěze. Kdo se může radovat z krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, jak v kočičí,...

Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek

Čištění lomu není pro sraby, předvedl Vojta Kotek ve Farmě.

Na zatopený kamenný lom na svém pozemku byl Vojta Kotek od samého počátku hodně pyšný, i když samozřejmě dopředu věděl, že ho bude muset vyčistit. Což rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou....

6. prosince 2025

Při zimním houbaření nepřehlédněte březovník. Pro lepší imunitu i trávení

Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě.

Zima už se letos rozhodně přihlásila o slovo, takže většina milovníků přírody i houbaření už chodí do lesa tak maximálně na procházku. Sběr hub pro ně prostě a jednoduše po uplynutí hlavní sezony...

5. prosince 2025

Hladová zvěř míří na mladé stromky. Osvědčené tipy omezí okus na minimum

týden obrazem fotografie, shín, vločky, srnec, srnka

S příchodem zimy a sněhové pokrývky rostou obavy zahrádkářů. Hladová zvěř – zajíci, srnky, hraboši či myši – se vrhají na jejich stromky. Okusují kůru a lýko, čímž hrozí celková likvidace stromů....

4. prosince 2025

Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše...

4. prosince 2025

Jako člen rodiny, ale neviditelný. Osobní kuchař už není jen doménou celebrit

Premium
Ráno vám udělá snídani, pak oběd a navrch i večeři o několika chodech. Služby...

Ráno vám udělá snídani, pak oběd a navrch i večeři o několika chodech. Služby soukromého kuchaře jsou v Česku čím dál populárnější. A nejen mezi zámožnými lidmi, popisuje magazín Víkend DNES.

3. prosince 2025

Krmení ptáků není jen o semínkách. Tyto věci v krmítku opravdu ocení

Z větviček a kokosové skořápky zase můžete vyrobit čistě přírodní krmítko pro...

Zimní měsíce jsou pro volně žijící ptáky kritické. Přikrmování jim může výrazně pomoci, ale jen pokud víte, jak na to. Správně zvolené krmivo, bezpečné krmítko a důsledná hygiena rozhodují o tom, zda...

3. prosince 2025

Péče o pokojové rostliny v zimě vyžaduje změnu režimu. Dodržte zásadní kroky

Pokojové rostliny to v zimě nemají jednoduché.

Krátké dny, suchý vzduch z topení a nižší intenzita světla dávají pokojovým rostlinám v zimě zabrat. Mnohé druhy omezují růst, špatně snášejí přelití a snadněji podléhají škůdcům. Přinášíme přehled...

3. prosince 2025

Stále zelená vánoční cesmína nakrmí ptáky a v živém plotu chrání před vetřelci

Prémium, cesmína, keř, strom, pěstování, bobule, ptáci

Stále zelený keř či strom se zajímavými plody, případně půvabně tvarovaná dřevina? Cesmíny bodují mnoha možnostmi využití a atraktivními kultivary, jejich větvičky oceníte i během adventu či Vánoc....

3. prosince 2025

Začíná prosincová hra o krmivo pro psy nebo kočky. Stačí poslat fotografii

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Poslední měsíc v roce, poslední letošní příležitost vyhrát na základě jediné fotografie kvalitní krmení pro psího nebo kočičího mazlíčka na pár měsíců. Ještě jste to nezkusili? Tak zalistujte...

2. prosince 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

vydáno 2. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Nejroztomilejší mazlíčci vyhráli prémiové české granule, hlasující knížky

Aktualizujeme
A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Další kolo soutěžní ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit listopadové vítěze. Kdo se může radovat z krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, jak v kočičí,...

1. prosince 2025  13:33

Přes zimu potřebujeme jíst jinak. Tělo se má pěkně prohřívat, ne chladit

Telecí vývar se zeleninou

Je normální, že na zimu měníme oblečení, obutí, stěhujeme se do tepla. A stejně důležité je přizpůsobit změně ročního období také jídelníček.

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.