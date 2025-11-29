Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Autor:
Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl myslivecké vášni, ji začal brát s sebou i do lesa. Nejprve bez vědomí své ženy. Navíc myslivost není to jediné, do čeho se v Kozárovicích pustil.

Jak totiž zaznamenal již 6. díl reality show Farma Vojty Kotka, novopečený farmář Vojta se stal i hasičem. V podstatě mu nic jiného nezbývalo – velitel Milan ho už loni na podzim připravoval na to, že pomoc s pálením trnkových keřů nebude mít zadarmo.

Tak letos v létě si kozárovičtí hasiči svou odměnu vybrali – Vojta „povinně“ vstoupil do jejich řad a stal se dobrovolným hasičem. Neminulo ho zaučení, nějaké to cvičení ani ledová koupel jako křest vodou.

Potíže s parazity a radost z myslivcování i SDH

Mezi místní hasiče Vojta zdá se skvěle zapadl a láskou k hasičskému sportu je už zřejmě trochu nakažen i malý Hubert. Vojta ho totiž začal brát mezi ně, aby k hasičskému sportu také přičichl, a vzbudilo to v něm nadšení. Vždyť který malý kluk by se nechtěl svézt hasičským autem?

„Náš starosta Milan je strašně nadšenej hasič, velitel sboru dobrovolných hasičů, tedy SDH. A miluje to. Od chvíle, kdy jsem s ním přišel do kontaktu, říkal, že musím vstoupit do SDH. Navíc, myslivci a hasiči drží kulturu na vsích, a nejde jen o hasičské a myslivecké bály, kde se všichni opijí. Jsou to primárně dobrovolníci, kteří pomáhají se vším. Naplňují lidem bazény přes léto nebo kropí silnice, kde se staví, aby se tam neprášilo. Kdykoli je potřeba za něco v té vesnici vzít – za něco velkého, těžkého – tak se na to volají kluci. Jsou fajn,“ popsal Vojta.

Stejně tak se Vojta stal v červenci členem spolku myslivců – udělal si i myslivecké zkoušky. Nejprve začal chodit s hajným do lesa, vyzkoušel si nejen krásu vysedávání na posedu a pozorování zvěře, ale i pomáhal, co kde bylo potřeba. A natolik ho to pohltilo, že se předsudky a despekt vůči myslivcům postupně úplně vytratily. Trochu se na okamžik vytratil i jeho smysl pro povinnost, když kvůli lesu prošvihl vlastní divadelní představení.

Do lesa začal brát i rodinnou fenku Haidée, dokonce si spolu úspěšně vyzkoušeli dohledání divočáka, jak je vidět v úvodním videu. Pro upřesnění – aby bylo jasno: Haidée není žádný pudl, ale španělský vodní pes, který má v krvi nejen aportování z vody, ale třeba i hlídání ovcí.

Španělský vodní pes je hravý kudrnáč, s kterým se rozhodně nebudete nudit

A co pěstování, zvířata a farma?

Představa, jak si budou na své farmě všechno pěstovat pěkně ekologicky bez chemie, vzala kvůli mandelinkám za své. Ruční sběr nepomohl, tak si Vojta nechá poradit od místních a nakonec po poradě se svou ženou Ráďou na postřik bramborové nati přistoupí.

Rádě vadí i mravenci ve vyvýšených záhonech, stejně jako housenky běláska na kedlubnách, které mohla tak akorát vytrhat a vyhodit. Oba mají obavy, že jejich plány s biofarmařením berou za své, a tak požádají o radu paní Urbánkovou ze svazu biofarmářů. Vojta zjišťuje, že v zemědělství nic není snadné, v ekologickém dvojnásob. Nicméně kombinace chovu ovcí na maso a pěstování zeleniny odbornici smysl dává. A pokud to s farmařením myslí vážně, měli by si podle ní Ráďa s Vojtou obor dostudovat nebo si najmout poradce.

„Bylo to pro mě klíčové i v tom rozhodnutí, jak se k tomu postavit příští rok. Zkrátka jsem si to představoval mnohem naivněji. Myslel jsem si, že to se tady nějak udělá a bude,“ přiznává svou nepřipravenost Vojta.

Vzápětí Vojtu zpraží konstatování, že jeho chov slepic je prakticky klecový. Vojtovi se zklamání doslova zračilo v obličeji, a aby to hned napravil, začal své slepičky pouštět s kohoutem na volno na pozemek. Úspěšně se mu večer opět všechny sešly. Ale objeví se jiný problém – v podobě parazitů, s nimiž musel poradit veterinář. A tak byl Vojta nakonec rád, že to aspoň nejsou nebezpeční čmelíci.

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

29. listopadu 2025

28. listopadu 2025

