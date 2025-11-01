Pokud máte podobné sny, mohou to pro vás být zkušenosti zadarmo. V prvním díle Farmy Vojty Kotka byli diváci svědky, co obnáší „revitalizace“ prohnilé maringotky, v níž potřebuje Vojta přespávat, aby na svou budoucí farmu nemusel dojíždět, ale byl „u toho“. Jenže taková maringotka, to není jak městský byt, i když ji vybavíte bojlerem a kamínky a dřeva na otop – mokrého – máte kolem svého bydlení doslova hromady jako Vojta.
„Druhý díl je hodně natáčený přes zimu a na samém počátku jara. Byl to vlastně první prubířský kámen toho, jestli v maringotce budu schopen nějak existovat. I když jsem si byl vědom toho, že zatím bez Rádi a malého, pro ty by to bylo na místě pekelné. Což diváci brzo pochopí. Voda je totiž tématem celého druhého dílu, a mám pocit, že i skoro celého seriálu. Obecně voda a to, jak je celý pozemek bažinatý,“ vysvětluje Vojta jako farmář, který krok za krokem poznává úskalí své volby.
2. díl: boj se zarostlou parcelou i budování záhonů
Farmáře Vojtu během zimních i časně jarních mrazivých dní potrápila zamrzlá voda v maringotce, přestože obří barel zanořil do země. Také by byl rád, kdyby fungovala elektřina, což na zelené louce opět není úplně samozřejmost – a bude ji také třeba přivést na parcelu vybranou pro dům. Koneckonců podobně jako mobilní signál, což Vojta rovnou začne řešit pro celé Kozárovice, protože je to de facto jediná rozumná cesta.
„Maringotka vypadá sice romanticky, ale ukázalo se, jak těžké v ní bude existovat, dostat do ní třeba vodu. Taky vypadá romanticky, že si hodíte polínko do kamen a je teplo, ale realita toho je vlastně krutá a byl jsem rád, že zima odezněla poměrně rychle. S jarem to vše začalo vypadat optimisticky. Jsem za to rád,“ vzpomíná Vojta na letošní jaro.
Právě zhruba od března kromě každodenních zádrhelů řešil věci naprosto zásadní – rozhodující, kdy bude moci rodina na farmě bydlet společně. Tedy i schvalovací proces stavby domu a úprav na pozemku, který se lehce zadrhl, protože na pozemku byl díky biologickému průzkumu objeven mj. čolek obecný či žába kuňka známá z filmu Na samotě u lesa. To znamená, že např. revitalizace rybníka musí respektovat čolkovy životní cykly. Což může protáhnout i získání stavebního povolení.
„Je to náročné, když zjistíte, že máte zavodněnou louku a prázdný rybník. Takže je třeba vodě pomoci, aby se objevila na správných místech. Což jsou první momenty, kdy vám dochází, co jako člověk můžete v té krajině udělat. Abyste sobě pomohli, ale přírodu nezničili. Aby váš kus, který obděláváte, vypadal k světu, ale aby zásah, který provádíte, nebyl invazivní. Což je téma, které na farmě řeším pořád,“ vysvětluje Vojta jako začínající farmář. Co umí voda tam, kde ji nechce si vyzkoušel i kolem maringotky – kdy krumpáčem musel vykopat kanál, který ji od ní odvedl.
Příroda vydává plody jen po zásluze
Kdyby trnkové keře měly cenu zlata, je Kotkova farma za vodou. Tam, kde jen překáží plánům, ji ale tak úplně nemají. Jejich likvidace v místech, kde má stát budoucí dům, tedy byla jedním z prvních a zcela zásadních jarních úkolů. Už proto, aby se kácení dřevin vešlo do termínu, kdy je povoleno, tedy do posledního března – který se mílovými kroky blížil.
A tak se do likvidace nejprve pustili s kamarádem Alešem a hajným Pavlem a kvůli pálení větví nakonec zaměstnali i místní hasiče. Jen tak mimochodem – nabídka, aby Vojta vstoupil do jejich řad, na sebe nenechala dlouho čekat. Nakonec byl rád za speciální techniku, která stejný objem práce – jako byla jejich dřina – zvládla za zlomek času.
Zpracované dřevo navíc využili do Radaniných vysokých záhonů – které mezitím budoval stavař Vilda – přesvědčte se ve fotogalerii. Současně bylo třeba zorat pole na brambory – když už se to neudělalo na podzim, což by bylo lepší. Jak konstatoval pan Kavka, než se pustil do práce.
Během natáčení druhého dílu tak Vojtovi definitivně došlo, jaké věci jsou pro něj zásadní: „Nemusím mít – podle plánu přesně za rok – postavený dům. Je pro mě důležitější splynout s místními. To je na mém budování farmy to nejnosnější.“ Navíc je – a bude – vše řádně zdokumentováno pro další generace. Postupy, pochyby i radost z odvedené práce.
