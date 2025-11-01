Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Martina Čermáková
Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý díl v pátek večer odvysílala Prima. Vše dokumentuje, a tak lze doslova krok za krokem sledovat, jak si plní životní sen a pro svou rodinu buduje soběstačnou farmu s kamerou za zády.

Pokud máte podobné sny, mohou to pro vás být zkušenosti zadarmo. V prvním díle Farmy Vojty Kotka byli diváci svědky, co obnáší „revitalizace“ prohnilé maringotky, v níž potřebuje Vojta přespávat, aby na svou budoucí farmu nemusel dojíždět, ale byl „u toho“. Jenže taková maringotka, to není jak městský byt, i když ji vybavíte bojlerem a kamínky a dřeva na otop – mokrého – máte kolem svého bydlení doslova hromady jako Vojta.

„Druhý díl je hodně natáčený přes zimu a na samém počátku jara. Byl to vlastně první prubířský kámen toho, jestli v maringotce budu schopen nějak existovat. I když jsem si byl vědom toho, že zatím bez Rádi a malého, pro ty by to bylo na místě pekelné. Což diváci brzo pochopí. Voda je totiž tématem celého druhého dílu, a mám pocit, že i skoro celého seriálu. Obecně voda a to, jak je celý pozemek bažinatý,“ vysvětluje Vojta jako farmář, který krok za krokem poznává úskalí své volby.

2. díl: boj se zarostlou parcelou i budování záhonů

Farmáře Vojtu během zimních i časně jarních mrazivých dní potrápila zamrzlá voda v maringotce, přestože obří barel zanořil do země. Také by byl rád, kdyby fungovala elektřina, což na zelené louce opět není úplně samozřejmost – a bude ji také třeba přivést na parcelu vybranou pro dům. Koneckonců podobně jako mobilní signál, což Vojta rovnou začne řešit pro celé Kozárovice, protože je to de facto jediná rozumná cesta.

„Maringotka vypadá sice romanticky, ale ukázalo se, jak těžké v ní bude existovat, dostat do ní třeba vodu. Taky vypadá romanticky, že si hodíte polínko do kamen a je teplo, ale realita toho je vlastně krutá a byl jsem rád, že zima odezněla poměrně rychle. S jarem to vše začalo vypadat optimisticky. Jsem za to rád,“ vzpomíná Vojta na letošní jaro.

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

Právě zhruba od března kromě každodenních zádrhelů řešil věci naprosto zásadní – rozhodující, kdy bude moci rodina na farmě bydlet společně. Tedy i schvalovací proces stavby domu a úprav na pozemku, který se lehce zadrhl, protože na pozemku byl díky biologickému průzkumu objeven mj. čolek obecný či žába kuňka známá z filmu Na samotě u lesa. To znamená, že např. revitalizace rybníka musí respektovat čolkovy životní cykly. Což může protáhnout i získání stavebního povolení.

„Je to náročné, když zjistíte, že máte zavodněnou louku a prázdný rybník. Takže je třeba vodě pomoci, aby se objevila na správných místech. Což jsou první momenty, kdy vám dochází, co jako člověk můžete v té krajině udělat. Abyste sobě pomohli, ale přírodu nezničili. Aby váš kus, který obděláváte, vypadal k světu, ale aby zásah, který provádíte, nebyl invazivní. Což je téma, které na farmě řeším pořád,“ vysvětluje Vojta jako začínající farmář. Co umí voda tam, kde ji nechce si vyzkoušel i kolem maringotky – kdy krumpáčem musel vykopat kanál, který ji od ní odvedl.

Příroda vydává plody jen po zásluze

Kdyby trnkové keře měly cenu zlata, je Kotkova farma za vodou. Tam, kde jen překáží plánům, ji ale tak úplně nemají. Jejich likvidace v místech, kde má stát budoucí dům, tedy byla jedním z prvních a zcela zásadních jarních úkolů. Už proto, aby se kácení dřevin vešlo do termínu, kdy je povoleno, tedy do posledního března – který se mílovými kroky blížil.

A tak se do likvidace nejprve pustili s kamarádem Alešem a hajným Pavlem a kvůli pálení větví nakonec zaměstnali i místní hasiče. Jen tak mimochodem – nabídka, aby Vojta vstoupil do jejich řad, na sebe nenechala dlouho čekat. Nakonec byl rád za speciální techniku, která stejný objem práce – jako byla jejich dřina – zvládla za zlomek času.

Zpracované dřevo navíc využili do Radaniných vysokých záhonů – které mezitím budoval stavař Vilda – přesvědčte se ve fotogalerii. Současně bylo třeba zorat pole na brambory – když už se to neudělalo na podzim, což by bylo lepší. Jak konstatoval pan Kavka, než se pustil do práce.

Prima, Farma Votky Kotka, 2. díl, Vojta Kotek, Kozárovice
Prima, Farma Votky Kotka, 2. díl, Vojta Kotek, Kozárovice

Během natáčení druhého dílu tak Vojtovi definitivně došlo, jaké věci jsou pro něj zásadní: „Nemusím mít – podle plánu přesně za rok – postavený dům. Je pro mě důležitější splynout s místními. To je na mém budování farmy to nejnosnější.“ Navíc je – a bude – vše řádně zdokumentováno pro další generace. Postupy, pochyby i radost z odvedené práce.

Ze sporťáku na zeleninový záhon. Američan se ženou farmaří v Praze
Vstoupit do diskuse

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

Kloši, blechy či štěnice jako na dlani. Ať číhají ve věcech či krtčím kožíšku

Někdy děti na svých vláscích přinesou domů vši, z dovolené se dají přivézt štěnice, které primárně také sají krev nám lidem, jindy si roztoči smlsnou na našich vymazlených rostlinách, ať už doma nebo...

1. listopadu 2025

Nejroztomilejší říjnoví mazlíčci vyhráli prémiové granule, hlasující román

Aktualizujeme

S posledním říjnovým polednem skončilo hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky měsíce. Dozvíte se, kdo se tentokrát může radovat z hodnotné výhry, krmiva z nové řady Brit Premium by Nature ve variantě...

31. října 2025  13:20

OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se...

31. října 2025  10:40

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

31. října 2025

Nový český koníček: fermentace. Jak opravdu fungují kvašené potraviny

Premium

Kvašená jídla se vracejí do našich kuchyní. Tradiční kysané zelí doplňují populární fermentované potraviny a nápoje, které přinášejí pestrost i zdraví. Magazín Víkend DNES nejen o tradicích a...

30. října 2025

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Soutěž

Michael Kafoněk v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek popsal mnohdy trudné rybářské zážitky, kdy se nedaří a nedaří. Zde se navíc setkal s lišáckou štikou, která jako by si s rybáři jen pohrávala.

30. října 2025

Příběhy slavných sýrů. Roztoči na povrchu, zákaz v metru a proč je nejdražší tak drahý

Premium

Sýry! Zvláštní kout gastronomie, ve kterém se potkává tradice, mikrobiologie a někdy i právo. Sýr je dokonce starší než písmo. Archeologové našli jeho pozůstatky z doby kolem roku 5 500 př. n. l. na...

30. října 2025

Kolik písní umí zazpívat slavík? A jak se ptáci naučí migrovat? Ornitolog vypráví

Premium

Někteří z ptáků se chytrostí vyrovnají tříletému dítěti, jiní dokážou bez zastavení přeletět oceán, další by mohli soutěžit na Zlaté lyře. A pak jsou zase ti, kteří se nedokážou postarat ani...

29. října 2025

Zapomeňte na chemii. Vodní kámen odstraníte levně a přírodně

Vodní kámen dokáže v domácnosti způsobit nejen nevzhledné skvrny na bateriích a skle, ale také neúprosně snižuje životnost spotřebičů, čímž vás připravuje o peníze i nervy. Boj s ním přitom nemusí...

29. října 2025

Kloši, blechy či štěnice jako na dlani. Ať číhají ve věcech či krtčím kožíšku

Někdy děti na svých vláscích přinesou domů vši, z dovolené se dají přivézt štěnice, které primárně také sají krev nám lidem, jindy si roztoči smlsnou na našich vymazlených rostlinách, ať už doma nebo...

29. října 2025

Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm

Jan Faktor rád jezdí s kamarády rybařit do Norska. Z něj také přivezl úlovek, se kterým se pochlubil v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek. Jako nástrahu si z domoviny přivezl makrely koupené v...

29. října 2025

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

28. října 2025

