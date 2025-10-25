Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

Martina Čermáková
První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď předvádí, že je taky romantik, skoro truhlář, skoro dřevorubec i skoro traktorista a skoro bagrista a hlavně zamilovaný manžel a milující táta. A že i jeho cesta za štěstím si vybírá svou cenu v podobě nejrůznějších karambolů.
Pan Kavka má svatou trpělivost a se svými stroji Vojtovi nejen hodně pomáhá,...

Pan Kavka má svatou trpělivost a se svými stroji Vojtovi nejen hodně pomáhá, ale pustí ho i za volant. Lepší sousedy si nemohl přát. | foto: Prima TV, Farma Vojty Kotka

Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana
Vojta Kotek a jeho žena Radana, když svou farmu a svůj budoucí domov v jednom...
Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty...
Se spoustou věcí pomáhá Vojtovi v Kozárovicích kamarád Aleš, s nímž se zná už z...
19 fotografií

Na úplný úvod 1. dílu Farmy Vojty Kotka zařadil on sám trochu bližšího vysvětlování a rodinných vzpomínek – aby uvedl na pravou míru, jak přišel zrovna k pozemku v Kozárovicích, a proč vůbec. A jak mu jeho současný naplněný rodinný život paradoxně pomohla poskládat nešťastná smrt jeho táty a vlastně i bouračka na motorce. Když čtyři měsíce koukal v nemocnici do stropu, času na přemýšlení bylo dost. A poskládalo se mu to v hlavě tak, že prodal chatu po dědovi a koupil pozemek u Prahy.

A to právě pozemek u Příbrami, ve Středočeské pahorkatině, s vlastním kusem lesa i rybníkem. Dost velký na to, aby na něm mohl začít nový život a založit rodinu, i když zrovna neměl s kým. Nicméně v tu chvíli mu vstoupila do cesty a do života Radana – dnes už jeho manželka a matka syna Huberta – koneckonců, brali se právě na tomto pozemku.

Jak začali Kotkovi hospodařit na zelené louce

Pan Kavka má svatou trpělivost a se svými stroji Vojtovi nejen hodně pomáhá, ale pustí ho i za volant. Lepší sousedy si nemohl přát.
Vojtěch Kotek a jeho manželka Radana
Vojta Kotek a jeho žena Radana, když svou farmu a svůj budoucí domov v jednom představovali novinářům.
Vojtěch Kotek, jeho manželka Radana a jejich syn Hubert v pořadu Farma Vojty Kotka
19 fotografií

A společně se pak rozhodli, že chtějí, aby jejich syn Hubert zvaný Hubísek – kterého Radana čekala už jako nevěsta – zažíval šťastné dětství. Stejně jako Vojta na chalupě s rodiči a dětmi jejich kamarádů, a Radana na Šumavě, kde vyrostla. Tak nakonec padlo i rozhodnutí, že svým životním příběhem bude Vojta provázet diváky Primy, a tak má celá rodina za sebou rok náročného budování a jeho natáčení a dokumentování.

Roční natáčení není nijak jednoduché, a hned v jeho samotném počátku se odehrávala řada pro Vojtu podstatných věcí: „Za prvé to, že jsme se poznávali s místními, což je pro mě nejdůležitější část prvního dílu – hodně jsem byl zvědavý na reakce na sebe, na svou přítomnost. A taky na to, jak to celé v široké komunitě Kozárovic bude fungovat. Byl jsem hodně zvědavý, jak budou fungovat a jací budou lidé, které jsem znal z předchozích návštěv. A těšil jsem se na ty, které jsem si vyhlídnul, že by mi se seriálem mohli pomoci. Že by v něm mohli nějakým způsobem vystupovat, protože pro ně to musel být velký stres.“

Oťukávání s místními a „nové“ bydlení

Z besedy v kulturním domě, kam své kozárovické sousedy Vojta pozval, měl opravdový respekt. Vlastně to udělal až několik let poté, co pozemek v Kozárovicích koupil, a aktuálně v době, když už se po vsi procházeli spolu s ním Vojtovi kolegové s filmovou technikou. Není divu, že bez relevantních informací místní tápali, co se v jejich sousedství děje.

Když ovšem Vojta v místním kulturním domě do naprostého ticha odvyprávěl svůj osobní příběh – co ho do Kozárovic přivedlo, že tam chce s rodinou vybudovat biofarmu a bydlet – místní roztáli a ledy byly, zdá se, prolomeny. A ještě víc poté, co je pozval na pivo a pečené sele. „Nakonec z toho byla příjemná sousedská sešlost, konstatoval budoucí farmář s úlevou. A s vědomím, že bez místních by se prostě neobešel.

Což v ten večer, který si užil s místními, Vojta moc dobře věděl. Právě oni mu přes noc pomáhali dorazit přestavbu maringotky, aby až další den přijede i manželka, měli kde přespat. Ta totiž – aby možnost pobytu celé rodiny na pozemku, kde se vše teprve plánuje a chystá, trochu urychlila – překvapila Vojtu koupí staré rozpadající se maringotky na inzerát. Působí to trochu naivně, jak se můžete podívat na úvodním videu, nicméně od začátku muselo být jasné i Radaně, že to bude chtít zásadní přestavbu.

Místní jsou nejvíc důležití

Zkušený herec si výkonu všech místních, kteří s ním na doku-seriálu spolupracovali, opravdu cení: „Před kamerou nikdy nestáli, ničeho takového se neúčastnili, ale já věděl, že budou pro seriál naprosto klíčoví. Vlastně mluvím pořád o seriálu, ale faktem je, že jsou klíčoví i pro můj život, což jsem pochopil během prvních záběrů.“

Ať je to kamarád a koňák Aleš, stavař Vilda, který má velkou zásluhu na dotažení maringotky do stavu přijatelného k bydlení, hajný Pavel, který mu pomáhá i radí se dřevem v jeho lese, nebo pan Kavka se svým traktorem další mechanizací. Toho kdyby Vojta neměl k ruce, musel by si ho vymyslet. Nejenže nehne ani brvou, pokud má k ruce náhradní díly, když při sekání zarostlého pozemku rasí své stroje o kamení. Ty je prostě potřeba z pozemku vybrat – a než se to stane, posekat třeba křovinořezem. Což také Vojta udělal – respektive až poté, co ho kamarád Aleš upozornil, že rám s úchyty přidělal na nový křoviňák obráceně.

Vše je zdokumentováno a těch záběrů bylo ve finále tolik, že seriál Farma Vojty Kotka bude diváky Primy provázet až do Vánoc, respektive do 19. prosince 2025. Podívat se pěkně zblízka na střet představ městského člověka s realitou života na venkově je fajn. Rozdílné prostředí nás totiž nutně nemusí rozdělovat, všichni jsme jenom lidé. Což se u společné práce a budování ukáže nejlépe. Uvidíme v dalších dílech.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čtenářská fotogalerie plná říjnových hub ukazuje, že sezona zdaleka nekončí

Houbová sezona zdaleka nekončí. Odpovídá tomu i mapa výskytu hub Českého hydrometeorologického ústavu, který prognózuje střední až vyšší pravděpodobnost na většině území Česka. Výhercem v soutěži o...

Středomoří zažívá ochlazení, protože mu mizejí pastviny, zjistili čeští vědci

Je to paradox. Středomoří, které je pro většinu Čechů symbolem léta s vyprahlou krajinou, ve skutečnosti skrývá jedno z největších světových přírodních bohatství. Právě zde se nachází domov desítek...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Ano, šéfe! ubránilo jihočeskou venkovskou hospodu, testem byl hasičský bál

Každá venkovská hospoda stojí za podporu, protože pro malé obce je to něco jako kostel. Jedno z mála míst, ne-li jediné, kde se lidé mohou scházet. Tak k tomu přistupuje i Zdeněk Pohlreich, který se...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

25. října 2025

Zazimování fuchsií je snadné. Stačí se vyhnout nejčastějším chybám

Fuchsie jsou ozdobou každého balkonu a truhlíku, ale jejich přežití ve středoevropském klimatu vyžaduje pečlivou péči. Většina kultivarů, které pěstujeme venku, totiž není mrazuvzdorná. Aby se vám...

24. října 2025

Operace zvířat může dělat i úplný nováček, říká veterinární specialistka

Premium

Kateřina Slabá je certifikovanou specialistkou na stomatologii malých zvířat. Mluví o tom, že mnozí její kolegové léčí své pacienty podle principů desítky let starých, protože neexistuje systém...

24. října 2025

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Evoluce čtyřnohých přátel. Psi už člověka nehlídají, ale uspokojují jeho emoce

Premium

Máte doma psa? Proč jste si ho pořídili? Málokdy je to hlídač, stále častěji je to mazlík. Společné dějiny člověka a šelmy vstupují do nové fáze, píše magazín Víkend DNES.

23. října 2025

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

23. října 2025  14:08

Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to

Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?

23. října 2025

Moje životní štika má 107 cm a chytil jsem ji letos v červenci na Orlíku

Soutěž

Čtenář Tomáš Bača tentokrát nebyl tím, kdo poslal příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Byl to jeho vnuk. Vzdal tím hold celoživotní vášni pro rybaření a rodinnému odkazu, který děda...

23. října 2025

Recept na lahodné ovocné kůže. Připravíte je z přebytků ovoce, i padaného

Úroda ovoce vás letos mile překvapila a nestíháte ji zpracovat? Džemů už máte dost, a navíc byste rádi něco zdravějšího, úplně bez cukru? Pak si kromě tradičních křížal můžete nasušit ovocné kůže, po...

22. října 2025

Kapří monstrum z Vysočiny. První úlovek na dovolené přinesl 94 cm euforie

Soutěž

Rybářka Veronika poslala svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Vypráví o tom, že trpělivost se vyplácí a úlovek může přijít na poslední chvíli.

22. října 2025

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Chrti odložení po lovné sezoně ve Španělsku dostávají druhou šanci, v Česku

Bolest, naděje i krása. Tak by se dal shrnout projekt GALGO 2026, který propojuje umění s pomocí týraným španělským chrtům. Kalendář, jehož výtěžek podpoří organizaci Galgos de la Estrella, pokřtili...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.