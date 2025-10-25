Na úplný úvod 1. dílu Farmy Vojty Kotka zařadil on sám trochu bližšího vysvětlování a rodinných vzpomínek – aby uvedl na pravou míru, jak přišel zrovna k pozemku v Kozárovicích, a proč vůbec. A jak mu jeho současný naplněný rodinný život paradoxně pomohla poskládat nešťastná smrt jeho táty a vlastně i bouračka na motorce. Když čtyři měsíce koukal v nemocnici do stropu, času na přemýšlení bylo dost. A poskládalo se mu to v hlavě tak, že prodal chatu po dědovi a koupil pozemek u Prahy.
A to právě pozemek u Příbrami, ve Středočeské pahorkatině, s vlastním kusem lesa i rybníkem. Dost velký na to, aby na něm mohl začít nový život a založit rodinu, i když zrovna neměl s kým. Nicméně v tu chvíli mu vstoupila do cesty a do života Radana – dnes už jeho manželka a matka syna Huberta – koneckonců, brali se právě na tomto pozemku.
Jak začali Kotkovi hospodařit na zelené louce
A společně se pak rozhodli, že chtějí, aby jejich syn Hubert zvaný Hubísek – kterého Radana čekala už jako nevěsta – zažíval šťastné dětství. Stejně jako Vojta na chalupě s rodiči a dětmi jejich kamarádů, a Radana na Šumavě, kde vyrostla. Tak nakonec padlo i rozhodnutí, že svým životním příběhem bude Vojta provázet diváky Primy, a tak má celá rodina za sebou rok náročného budování a jeho natáčení a dokumentování.
Roční natáčení není nijak jednoduché, a hned v jeho samotném počátku se odehrávala řada pro Vojtu podstatných věcí: „Za prvé to, že jsme se poznávali s místními, což je pro mě nejdůležitější část prvního dílu – hodně jsem byl zvědavý na reakce na sebe, na svou přítomnost. A taky na to, jak to celé v široké komunitě Kozárovic bude fungovat. Byl jsem hodně zvědavý, jak budou fungovat a jací budou lidé, které jsem znal z předchozích návštěv. A těšil jsem se na ty, které jsem si vyhlídnul, že by mi se seriálem mohli pomoci. Že by v něm mohli nějakým způsobem vystupovat, protože pro ně to musel být velký stres.“
Oťukávání s místními a „nové“ bydlení
Z besedy v kulturním domě, kam své kozárovické sousedy Vojta pozval, měl opravdový respekt. Vlastně to udělal až několik let poté, co pozemek v Kozárovicích koupil, a aktuálně v době, když už se po vsi procházeli spolu s ním Vojtovi kolegové s filmovou technikou. Není divu, že bez relevantních informací místní tápali, co se v jejich sousedství děje.
Když ovšem Vojta v místním kulturním domě do naprostého ticha odvyprávěl svůj osobní příběh – co ho do Kozárovic přivedlo, že tam chce s rodinou vybudovat biofarmu a bydlet – místní roztáli a ledy byly, zdá se, prolomeny. A ještě víc poté, co je pozval na pivo a pečené sele. „Nakonec z toho byla příjemná sousedská sešlost, konstatoval budoucí farmář s úlevou. A s vědomím, že bez místních by se prostě neobešel.
Což v ten večer, který si užil s místními, Vojta moc dobře věděl. Právě oni mu přes noc pomáhali dorazit přestavbu maringotky, aby až další den přijede i manželka, měli kde přespat. Ta totiž – aby možnost pobytu celé rodiny na pozemku, kde se vše teprve plánuje a chystá, trochu urychlila – překvapila Vojtu koupí staré rozpadající se maringotky na inzerát. Působí to trochu naivně, jak se můžete podívat na úvodním videu, nicméně od začátku muselo být jasné i Radaně, že to bude chtít zásadní přestavbu.
Místní jsou nejvíc důležití
Zkušený herec si výkonu všech místních, kteří s ním na doku-seriálu spolupracovali, opravdu cení: „Před kamerou nikdy nestáli, ničeho takového se neúčastnili, ale já věděl, že budou pro seriál naprosto klíčoví. Vlastně mluvím pořád o seriálu, ale faktem je, že jsou klíčoví i pro můj život, což jsem pochopil během prvních záběrů.“
Ať je to kamarád a koňák Aleš, stavař Vilda, který má velkou zásluhu na dotažení maringotky do stavu přijatelného k bydlení, hajný Pavel, který mu pomáhá i radí se dřevem v jeho lese, nebo pan Kavka se svým traktorem další mechanizací. Toho kdyby Vojta neměl k ruce, musel by si ho vymyslet. Nejenže nehne ani brvou, pokud má k ruce náhradní díly, když při sekání zarostlého pozemku rasí své stroje o kamení. Ty je prostě potřeba z pozemku vybrat – a než se to stane, posekat třeba křovinořezem. Což také Vojta udělal – respektive až poté, co ho kamarád Aleš upozornil, že rám s úchyty přidělal na nový křoviňák obráceně.
Vše je zdokumentováno a těch záběrů bylo ve finále tolik, že seriál Farma Vojty Kotka bude diváky Primy provázet až do Vánoc, respektive do 19. prosince 2025. Podívat se pěkně zblízka na střet představ městského člověka s realitou života na venkově je fajn. Rozdílné prostředí nás totiž nutně nemusí rozdělovat, všichni jsme jenom lidé. Což se u společné práce a budování ukáže nejlépe. Uvidíme v dalších dílech.
|
Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy