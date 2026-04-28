O tom jsou přesvědčeni zahradní designér Ferdinand Leffler, zahradní architektka Janka Bieliková a zahradní realizátor Aleš Kurz, kteří spolupracovali na pořadu Tři v zahradě, jehož 5. díl odvysílala v sobotu Česká televize. Navíc to jsou zkušení profíci, kteří nad každým projektem zahrady přemýšlejí do nejmenšího detailu, v podstatě proto, aby se nic nedělalo zbytečně.
Karolína s Ondřejem, mladý pár, který se přihlásil do pořadu Tři v zahradě se svým podsklepeným dvorkem u domu, jenž právě procházel rekonstrukcí, chtěli téměř zapomenout, že jsou uprostřed Prahy a cítit se jako na chatě. Prostě dívat se z velkého francouzského okna do zelené džungle.
Proměna dvorku 8x9 metrů ve Střešovicích
Nezbývá než smeknout, jak se mladý pár, který je kvůli práci hodně rozlítaný, zhostil citlivé rekonstrukce domu v rezidenční pražské čtvrti, kde má každý čtvereček půdy cenu zlata. Jejich dvorek mám 8 krát 9 metrů, což není úplně málo, i když to má samozřejmě k plnohodnotné zahradě dost daleko.
Zahrada od Lefflera má vše. A dává vyniknout domu od Pleskota i výhledům
Navíc jde o podsklepenou plochu, kde je vždycky řada omezení – to všechno museli brát odborníci na zahradu v potaz. Janka Bieliková neměl rozhodně lehký úkol: vybudovat džungli v podstatě v podmínkách střešní zahrady – protože na podsklepený dvorek dostanete jen omezenou vrstvu substrátu, která bude rychle vysychat. Přitom bývá dost zastíněný. Volba rostlin tedy byla docela oříšek a Janka popisuje v úvodním videu, jak si s ní poradila. K trvalkovému patru pak dva keře a jeden dominující strom do omezeného prostoru vybral Aleš Kurz.
Zcela na místě bylo na základě zkušeností všech tří odborníků vybudování automatické závlahy – a projekt s ní tedy počítal. I proto, že Karolína s Ondřejem nebudou mít prostor na úplně pravidelnou péči a zálivku. Jako ochlazovací a vodní prvek pak na dvorek umístili nádrž s vodotryskem. A aby byl pohled do zahrady přes krásné velké okno příjemný i večer, stejně pečlivě vybírali s dalším odborníkem i osvětlení prostoru dvorku.
Dokonale nasvítit zahradu zvládnete i sami, stačí mít koncept a vědět jak
Jak proměna dopadla? Ve výsledku to vlastně ukáže až letošní a další sezony. Markéta s Ondřejem na podzim stihli výsadby stovek trvalek, keřů i stromu, a byli šťastní, že díky účasti v pořadu zvládli oproti předpokladům spolu s rekonstrukcí domu vybudovat i zahradu. A v zimě už bylo na co koukat.
Automatickou závlahu ovšem vynechali – věří si, že vše zvládnou včas a dostatečně zalít sami. Což bude náročné, a teprve čas ukáže, jestli nepřecenili síly a nepodcenili rady zkušených odborníků, což by je mohlo ušetřit možného zklamání. Se zahradou žádné zkušenosti zatím neměli, což je může vytrestat a výsledek nebude odpovídat představám.
Co ale u této proměny nejvíc zklamalo Ferdinanda Lefflera bylo nedodržení volby formátované pískovcové dlažby, kterou se svými kolegy k tomuto projektu velice pečlivě vybírali – s respektem k místu a jeho architektuře a čistému vizuálnímu propojení s krásným interiérem domu.
Koneckonců praktičtější by to bylo i pro údržbu. Štípaný pískovec nepravidelného tvaru prostě patří spíš na venkov. Ale třeba k tomuto pohledu mladí majitelé dozrají a někdy do budoucna dlažbu vymění za formálnější. Třeba až budou dobudovávat automatickou závlahu.
Klášterní zahrada Fortna je vlastně střešní, vyžádala si specifické řešení