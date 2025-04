Co s tím? Sedět s rukama v klíně a čekat, jak to dopadne? To zahrádkáři a sadaři rozhodně neudělají. To by bylo pro mnohé pěstitele utrpení, a tak jsou schopni mrazivé noci prožívat přímo v zahradě a snaží se stromkům alespoň trochu ovlivnit mrazivé podmínky. Někdy stačí málo a zmrznutí květů či malých plůdků se podaří zažehnat.

K tématu radil i zahradník Tomáš Trejbal v pořadu Zahradník po ruce, dokonce hned ve dvou dílech za sebou. Loňská zkušenost – kdy jarní mrazíky mnohde zdecimovaly jakékoliv vyhlídky na pěknou úrodu – nedává mnohým pěstitelům ovoce spát a ptají se na prevenci.

„Bohužel nejde jen o to, jak chránit květy, mrazem jsou ohrožené i mladé plůdky, i když už jsou přece jen o něco odolnější,“ vysvětluje zkušený zahradník. Jak tedy kvetoucím ovocným stromům proti mrazíkům pomoci?

Bílá netkanka, postřikovač i ohýnek

Pomoci může bílá netkaná textilie, která se používá i na přikrývání záhonů. Obzvlášť u mladých ovocných stromků – dokonce si na to lze vyrobit i jednoduchou konstrukci, abyste nepolámali při manipulaci s textilií křehké větvičky.

Ovšem pozor, jakmile ráno mráz poleví, je potřeba textilii opět sundat, abyste stromek pro změnu nepřehřívali. „To by mu rozhodně neprospělo,“ konstatuje Tomáš Trejbal. A radí třeba u hroznového vína kromě omotání bílou netkankou pod dřevinou i přitopit – tak, jak to dělají vinaři – svícemi, či zapálenou slámou. Podívejte se na úvodní návodné video.

Třetí možností je obyčejná voda – respektive vytvoření vodní mlhy, která květ či plůdek jednoduše pokryje vodou. Ta na něm zmrzne a ledová vrstva vlastně vytvoří jakýsi ochranný štít. Jakmile mráz odezní, led se rozpustí, voda oschne a květ či plůdek pokračují ve vývoji.

Na menší stromky či malý sad můžete použít běžný rozprašovač, na větší stromy či celý ovocný sad už to bude chtít vybavit se profesionálnější technikou. Tak ať se to podaří, za vlastní ovoce se rozhodně vyplatí zabojovat.